Amazon India, dopo aver interrotto il servizio di consegna di cibo a domicilio lo scorso anno, si sta ora avventurando nell'arena dei pagamenti al ristorante. Il gigante tecnologico ha avviato una sperimentazione limitata dei pagamenti delle fatture dei ristoranti attraverso la funzione Amazon Pay.

Attualmente disponibile in alcune regioni di Bengaluru e limitata a specifici ristoranti, i clienti possono accedere alla funzione di pagamento navigando su Amazon Pay > Dining nell'app di Amazon. Gli utenti possono pagare le loro fatture con vari metodi di pagamento come carte di credito/debito, net banking, UPI o Amazon Pay Later. Attualmente, l'azienda offre sconti sul pagamento del conto praticamente in tutti i ristoranti elencati.

Non si sa se questa iniziativa verrà testata in altre città e i rappresentanti di Amazon India non hanno risposto alle richieste di commento. Questa mossa pone Amazon in diretta concorrenza con i giganti della consegna di cibo Zomato e Swiggy, che già offrono opzioni di pagamento e sconti nei ristoranti nel tentativo di attirare nuovi utenti. All'inizio di questo mese, Zomato ha lanciato un servizio UPI dedicato, in collaborazione con ICICI Bank, per offrire ai propri clienti funzioni di checkout accelerato e di pagamento delle bollette.

In un avvertimento pubblicato l'anno scorso, la National Restaurant Association of India, un consorzio del settore alberghiero, ha sconsigliato ai suoi membri di utilizzare i prodotti per il pagamento dei pasti delle aziende di food delivery. L'ultimo esperimento di Amazon indica i suoi continui sforzi per cercare modi innovativi per coinvolgere i clienti in India.

Secondo un rapporto della società di investimenti Sanford C. Bernstein, Amazon ha incontrato difficoltà nel penetrare nelle città più piccole dell'India ed è in ritardo rispetto a Flipkart, sostenuta da Walmart, a causa di un difficile panorama normativo. Il gigante dell'e-commerce, tuttavia, sostiene che l'85% dei suoi clienti risiede nelle città e nei centri urbani di livello 2/3. L'espansione di Amazon Pay ai pagamenti al tavolo suggerisce che l'azienda è determinata a lasciare il segno nel mercato indiano.

