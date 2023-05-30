Компания Amazon India, прекратив в прошлом году предоставление услуг по доставке еды, теперь выходит на арену оплаты обедов в ресторанах. Технологический гигант начал ограниченную пробную версию оплаты счетов в ресторанах с помощью своей функции Amazon Pay.

В настоящее время эта функция доступна в некоторых районах Бенгалуру и ограничена определенными ресторанами. Клиенты могут получить доступ к платежной функции, перейдя в Amazon Pay > Dining в приложении Amazon. Пользователи могут оплачивать счета различными способами, такими как кредитные/дебетовые карты, банковские переводы, UPI или Amazon Pay Later. В настоящее время компания предлагает скидки на оплату счетов практически во всех перечисленных ресторанах.

Информации о том, тестируется ли эта инициатива в других городах, нет, а представители Amazon India не ответили на просьбы о комментарии. Этот шаг ставит Amazon в прямую конкуренцию с гигантами по доставке еды Zomato и Swiggy, которые уже предлагают варианты оплаты и скидок в ресторанах в попытке привлечь новых пользователей. Ранее в этом месяце Zomato запустил специальный UPI-сервис в сотрудничестве с ICICI Bank, чтобы предложить своим клиентам функции ускоренного оформления заказа и оплаты счетов.

В предупреждении, выпущенном в прошлом году, Национальная ресторанная ассоциация Индии, консорциум гостиничного сектора, рекомендовала своим членам не использовать платежные продукты фирм по доставке еды. Последний эксперимент Amazon свидетельствует о том, что компания продолжает искать инновационные способы взаимодействия с клиентами по всей Индии.

Согласно отчету инвестиционной компании Sanford C. Bernstein, Amazon столкнулся с проблемами при проникновении в небольшие города Индии и отстает от компании Flipkart, поддерживаемой Walmart, из-за сложной нормативно-правовой базы. Однако гигант электронной коммерции утверждает, что 85% его клиентов проживают в городах и поселках 2/3 уровня. Расширение Amazon Pay на оплату обедов в ресторанах говорит о том, что компания по-прежнему полна решимости заявить о себе на индийском рынке.

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