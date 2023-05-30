Amazon Hindistan, geçen yıl yemek dağıtım hizmetini durdurduktan sonra, şimdi yemekli ödemeler arenasına giriyor. Teknoloji devi Amazon Pay özelliği aracılığıyla sınırlı bir restoran faturası ödeme denemesi başlattı.

Şu anda Bengaluru'nun belirli bölgelerinde kullanılabilen ve belirli restoranlarla sınırlı olan müşteriler, Amazon uygulamasında Amazon Pay > Dining giderek ödeme özelliğine erişebilir. Kullanıcılar faturalarını kredi/banka kartları, net bankacılık, UPI veya Amazon Pay Later gibi çeşitli ödeme yöntemleriyle ödeyebiliyor. Şu anda şirket, listelenen hemen hemen her restoranda fatura ödemelerinde indirim sunuyor.

Bu girişimin başka şehirlerde denenip denenmediğine dair bir bilgi yok ve Amazon India temsilcileri yorum taleplerine yanıt vermedi. Bu hareket, Amazon'u, her ikisi de yeni kullanıcıları çekmek amacıyla halihazırda restoran içi ödeme ve indirim seçenekleri sunan yemek dağıtım devleri Zomato ve Swiggy ile doğrudan rekabet halinde konumlandırıyor. Bu ayın başlarında Zomato, müşterilerine hızlı ödeme ve fatura ödeme özellikleri sunmak için ICICI Bank ile işbirliği içinde özel bir UPI hizmeti başlattı.

Bir konaklama sektörü konsorsiyumu olan Hindistan Ulusal Restoranlar Derneği geçen yıl yaptığı bir uyarıda, üyelerine gıda dağıtım şirketlerinin yemek ödeme ürünlerini kullanmamalarını tavsiye etti. Amazon'un en son deneyi, Hindistan'daki müşterilerle etkileşim kurmak için yenilikçi yollar aramaya devam ettiğini gösteriyor.

Yatırım şirketi Sanford C. Bernstein bir raporuna göre Amazon, Hindistan'daki küçük kasabalara girmede zorluklarla karşılaştı ve zorlu yasal düzenleme ortamı nedeniyle Walmart destekli Flipkart gerisinde kalıyor. Ancak e-ticaret devi, müşterilerinin %85'inin 2/3 seviyesindeki şehir ve kasabalarda ikamet ettiğini iddia ediyor. Amazon Pay'in yemekli ödemelere genişletilmesi, şirketin Hindistan pazarında iz bırakmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

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