أما أمازون إنديا ، بعد أن أوقفت خدمة توصيل الطعام العام الماضي ، فإنها تغامر الآن بدخول مجال مدفوعات الطعام. بدأت شركة التكنولوجيا العملاقة تجربة محدودة لدفع فواتير المطاعم من خلال ميزة Amazon Pay الخاصة بها.

متوفر حاليًا في مناطق محددة من بنغالورو ويقتصر على مطاعم معينة ، يمكن للعملاء الوصول إلى ميزة المدفوعات من خلال الانتقال إلى Amazon Pay > Dining في تطبيق Amazon. يمكن للمستخدمين دفع فواتيرهم بطرق دفع مختلفة مثل بطاقات الائتمان / الخصم أو صافي الخدمات المصرفية أو UPI أو Amazon Pay Later. في الوقت الحالي ، تقدم الشركة خصومات على مدفوعات الفواتير في كل مطعم مدرج تقريبًا.

لا توجد معلومات حول ما إذا كانت هذه المبادرة قيد الاختبار في مدن أخرى ، ولم يستجب ممثلو Amazon India لطلبات التعليق. تضع هذه الخطوة Amazon في منافسة مباشرة مع عمالقة توصيل الطعام Zomato و Swiggy ، وكلاهما يوفر بالفعل خيارات الدفع والخصم داخل المطعم في محاولة لجذب مستخدمين جدد. في وقت سابق من هذا الشهر ، أطلقت Zomato خدمة UPI مخصصة بالتعاون مع بنك ICICI لتقديم ميزات الدفع السريع ودفع الفواتير لعملائها.

في تحذير صدر العام الماضي ، نصح اتحاد المطاعم الوطنية في الهند ، وهو اتحاد قطاع الضيافة ، أعضائه بعدم استخدام منتجات دفع الطعام من شركات توصيل الطعام. تشير أحدث تجربة لأمازون إلى جهودها المستمرة للبحث عن طرق مبتكرة للتفاعل مع العملاء في جميع أنحاء الهند.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستثمار Sanford C. Bernstein ، واجهت أمازون تحديات في اختراق البلدات الأصغر في الهند وتتخلف عن Flipkart المدعومة من Walmart بسبب المشهد التنظيمي الصعب. ومع ذلك ، تؤكد شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أن 85٪ من عملائها يقيمون في مدن وبلدات من المستوى 2/3. يشير توسع Amazon Pay في مدفوعات تناول الطعام إلى أن الشركة لا تزال مصممة على ترك بصمتها في السوق الهندية.

مع اعتماد شركات التكنولوجيا سريعًا لمنصات no-code ومنصات low-code لتطوير البرامج بكفاءة ، تبرز AppMaster.io كخيار قوي لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. تتيح المنصة المبتكرة والشاملة لـ AppMaster.io للشركات تسريع عملية التطوير مع تقليل التكاليف ، مما يجعلها مناسبة تمامًا لمختلف الصناعات ، بما في ذلك عمالقة التجارة الإلكترونية مثل Amazon.