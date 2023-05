Nachdem Amazon Indien im vergangenen Jahr seinen Lebensmittel-Lieferservice eingestellt hat, wagt sich das Unternehmen nun in den Bereich der Bezahlung von Restaurantbesuchen vor. Der Tech-Riese hat eine begrenzte Testphase für die Bezahlung von Restaurantrechnungen über seine Amazon Pay-Funktion gestartet.

Derzeit ist die Funktion in ausgewählten Regionen von Bengaluru verfügbar und auf bestimmte Restaurants beschränkt. Kunden können auf die Zahlungsfunktion zugreifen, indem sie in der Amazon-App zu Amazon Pay > Dining navigieren. Nutzer können ihre Rechnungen mit verschiedenen Zahlungsmethoden wie Kredit-/Debitkarten, Net Banking, UPI oder Amazon Pay Later bezahlen. Derzeit bietet das Unternehmen Rabatte für die Bezahlung von Rechnungen in praktisch allen aufgeführten Restaurants an.

Es liegen keine Informationen darüber vor, ob diese Initiative auch in anderen Städten getestet wird, und Vertreter von Amazon Indien haben auf Anfragen nach einem Kommentar nicht geantwortet. Mit diesem Schritt tritt Amazon in direkten Wettbewerb mit den Essenslieferanten Zomato und Swiggy, die beide bereits Zahlungs- und Rabattoptionen im Restaurant anbieten, um neue Nutzer zu gewinnen. Anfang dieses Monats startete Zomato in Zusammenarbeit mit der ICICI Bank einen speziellen UPI-Service, um seinen Kunden eine beschleunigte Kaufabwicklung und Rechnungsbezahlung zu ermöglichen.

In einer im letzten Jahr herausgegebenen Warnung riet die National Restaurant Association of India, ein Konsortium des Gastgewerbes, seinen Mitgliedern von der Nutzung von Zahlungsprodukten von Essenslieferanten ab. Amazons jüngstes Experiment zeigt, dass das Unternehmen weiterhin nach innovativen Wegen sucht, um mit Kunden in Indien in Kontakt zu treten.

Einem Bericht des Investmentunternehmens Sanford C. Bernstein zufolge hat Amazon Probleme, in kleinere Städte in Indien vorzudringen, und liegt aufgrund der schwierigen rechtlichen Rahmenbedingungen hinter dem von Walmart unterstützten Unternehmen Flipkart zurück. Der E-Commerce-Riese behauptet jedoch, dass 85 % seiner Kunden in Städten der Stufe 2/3 wohnen. Die Ausweitung von Amazon Pay auf Dine-in-Zahlungen deutet darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin entschlossen ist, sich auf dem indischen Markt zu etablieren.

