Amazon India, po zaprzestaniu świadczenia usługi dostawy żywności w zeszłym roku, wkracza teraz na arenę płatności za posiłki. Gigant technologiczny zainicjował ograniczoną próbę płatności rachunków w restauracjach za pośrednictwem funkcji Amazon Pay.

Obecnie dostępna w wybranych regionach Bengaluru i ograniczona do określonych restauracji, klienci mogą uzyskać dostęp do funkcji płatności, przechodząc do Amazon Pay > Dining w aplikacji Amazon. Użytkownicy mogą opłacać rachunki za pomocą różnych metod płatności, takich jak karty kredytowe/debetowe, bankowość internetowa, UPI lub Amazon Pay Later. Obecnie firma oferuje zniżki na płatności rachunków w praktycznie każdej wymienionej restauracji.

Nie ma informacji, czy inicjatywa ta jest testowana w innych miastach, a przedstawiciele Amazon India nie odpowiedzieli na prośby o komentarz. Posunięcie to stawia Amazon w bezpośredniej konkurencji z gigantami dostaw żywności Zomato i Swiggy, z których oba już oferują opcje płatności i rabatów w restauracjach w celu przyciągnięcia nowych użytkowników. Na początku tego miesiąca Zomato uruchomiło dedykowaną usługę UPI we współpracy z ICICI Bank, aby zaoferować swoim klientom funkcje przyspieszonej realizacji transakcji i płatności rachunków.

W wydanym w zeszłym roku ostrzeżeniu, National Restaurant Association of India, konsorcjum sektora hotelarskiego, odradziło swoim członkom korzystanie z produktów do płatności za posiłki od firm dostarczających jedzenie. Najnowszy eksperyment Amazona wskazuje na jego ciągłe wysiłki w poszukiwaniu innowacyjnych sposobów angażowania klientów w Indiach.

Według raportu firmy inwestycyjnej Sanford C. Bernstein, Amazon napotkał wyzwania w penetracji mniejszych miast w Indiach i pozostaje w tyle za wspieranym przez Walmart Flipkart ze względu na trudny krajobraz regulacyjny. Gigant e-commerce utrzymuje jednak, że 85% jego klientów mieszka w miastach i miasteczkach poziomu 2/3. Rozszerzenie Amazon Pay na płatności za posiłki sugeruje, że firma pozostaje zdeterminowana, aby odcisnąć swoje piętno na rynku indyjskim.

