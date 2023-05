A Amazon Índia, depois de ter interrompido o seu serviço de entrega de comida no ano passado, está agora a aventurar-se na área dos pagamentos de refeições. O gigante da tecnologia iniciou um teste limitado de pagamentos de facturas em restaurantes através da sua funcionalidade Amazon Pay.

Actualmente disponível em regiões seleccionadas de Bengaluru e limitado a restaurantes específicos, os clientes podem aceder à funcionalidade de pagamentos navegando para Amazon Pay > Dining na aplicação Amazon. Os usuários podem pagar suas contas com vários métodos de pagamento, como cartões de crédito / débito, net banking, UPI ou Amazon Pay Later. Actualmente, a empresa está a oferecer descontos no pagamento de contas em praticamente todos os restaurantes listados.

Não há informações sobre se esta iniciativa está a ser testada noutras cidades e os representantes da Amazon Índia não responderam aos pedidos de comentário. Esta iniciativa coloca a Amazon em concorrência directa com os gigantes da entrega de comida Zomato e Swiggy, que já oferecem opções de pagamento e descontos nos restaurantes, numa tentativa de atrair novos utilizadores. No início deste mês, a Zomato lançou um serviço UPI dedicado, em colaboração com o ICICI Bank, para oferecer aos seus clientes funcionalidades de pagamento expedito de facturas e contas.

Num aviso emitido no ano passado, a Associação Nacional de Restaurantes da Índia, um consórcio do sector da hotelaria, desaconselhou os seus membros a utilizarem produtos de pagamento de refeições de empresas de entrega de alimentos. A última experiência da Amazon indica os seus esforços contínuos para procurar formas inovadoras de interagir com os clientes em toda a Índia.

De acordo com um relatório da empresa de investimentos Sanford C. Bernstein, a Amazon tem enfrentado desafios para penetrar nas cidades mais pequenas da Índia e fica atrás da Flipkart, apoiada pela Walmart, devido a um cenário regulamentar difícil. O gigante do comércio electrónico afirma, no entanto, que 85% dos seus clientes residem em cidades e vilas de nível 2/3. A expansão do Amazon Pay para pagamentos de refeições sugere que a empresa continua determinada a deixar a sua marca no mercado indiano.

Com as empresas de tecnologia a adoptarem rapidamente as plataformas no-code e low-code para um desenvolvimento de software eficiente, a AppMaster.io destaca-se como uma escolha poderosa para a criação de aplicações Web, móveis e de back-end. AppMaster A plataforma inovadora e abrangente da .io permite às empresas acelerar o processo de desenvolvimento e reduzir os custos, o que a torna perfeita para vários sectores, incluindo gigantes do comércio electrónico como a Amazon.