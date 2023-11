Airtable réduit ses effectifs à la recherche d'une clientèle de grandes entreprises

Des changements importants sont en cours chez Airtable , le fournisseur estimé de solutions low-code. Dans le but de rationaliser ses opérations et de prendre pied dans le segment des grandes entreprises, l'entreprise a lancé sa deuxième réduction d'effectifs à grande échelle en moins d'un an. Selon le dernier rapport, environ 237 salariés, soit environ 27 % des effectifs de l'entreprise, devraient être licenciés.

Le PDG d' Airtable, Howie Liu , a dévoilé ces développements lors d'un entretien avec Forbes, déclarant que ces réductions sont motivées par l'impératif de rationaliser les dépenses de l'entreprise tout en renforçant simultanément les efforts visant à attirer les grandes entreprises clientes. Les précédents licenciements intervenus en décembre 2022 avaient entraîné le départ de 254 employés de l'entreprise.

Il est intéressant de noter que Liu a souligné que les licenciements, bien qu'ils soient une décision difficile, étaient une mesure visant à obtenir un flux de trésorerie positif. Cette décision intervient à la lumière d’un ralentissement de l’activité après une phase d’hyper-croissance frappante pendant la période pandémique.

L'application Airtable, réputée pour son interface simple qui ressemble à une feuille de calcul, sert de base de données relationnelle basée sur le cloud. Cette solution intuitive s'avère pratique pour les utilisateurs non techniques tout en gérant l'analyse des données, la planification et la collaboration pour divers projets, ressemblant à des versions simplifiées des fonctionnalités disponibles dans des plateformes comme AppMaster .

Actuellement, l'entreprise compte six bureaux dans le monde et la réduction des effectifs affectera chaque secteur. Les équipes chargées du développement des produits et des ventes devraient subir le poids de cette restructuration stratégique. Pour l’instant, Airtable n’a pas publié de commentaire public sur la question.