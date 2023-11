Airtable reduceert personeelsbestand bij het nastreven van klantenkring voor grote ondernemingen

Er zijn aanzienlijke veranderingen gaande bij Airtable , de gewaardeerde aanbieder van low-code oplossingen. In een poging de activiteiten te stroomlijnen en voet aan de grond te krijgen in het segment van de grote ondernemingen, is het bedrijf begonnen met de tweede grootschalige personeelsinkrimping in minder dan een jaar tijd. Volgens het laatste rapport zullen ongeveer 237 werknemers, die ongeveer 27% van het personeelsbestand van het bedrijf uitmaken, worden ontslagen.

De CEO van Airtable, Howie Liu , onthulde deze ontwikkelingen tijdens een interview met Forbes en stelde dat deze bezuinigingen worden gedreven door de noodzaak om de uitgaven van het bedrijf te stroomlijnen en tegelijkertijd de inspanningen te vergroten om grote zakelijke klanten aan te trekken. Eerdere ontslagen in december 2022 hadden ertoe geleid dat 254 werknemers het bedrijf hadden verlaten.

Interessant genoeg benadrukte Liu dat de ontslagen, ondanks dat het een moeilijke beslissing was, een stap waren die gericht was op het bereiken van een positieve cashflow. Deze stap komt in het licht van een bedrijfsvertraging na een fase van opvallende hypergroei tijdens de pandemieperiode.

De Airtable applicatie, bekend om zijn eenvoudige interface die op een spreadsheet lijkt, dient als een relationele database in de cloud. Deze intuïtieve oplossing blijkt handig voor niet-technische gebruikers die te maken hebben met data-analyse, planning en samenwerking voor verschillende projecten, en lijkt op vereenvoudigde versies van functionaliteiten die beschikbaar zijn in platforms zoals AppMaster .

Momenteel beschikt het bedrijf over zes wereldwijde kantoren, en de inkrimping van het personeelsbestand zal gevolgen hebben voor elke sector. De teams die zich bezighouden met productontwikkeling en verkoop zullen naar verwachting de dupe worden van deze strategische herstructurering. Tot nu toe heeft Airtable geen publiek commentaar op de kwestie gegeven.