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Airtable, Büyük Kurumsal Müşterilerin Peşinde İş Gücünü Azaltıyor

Eyl 16, 2023
Airtable, Büyük Kurumsal Müşterilerin Peşinde İş Gücünü Azaltıyor

low-code çözümlerin saygın sağlayıcısı Airtable'da önemli değişiklikler sürüyor. Operasyonları kolaylaştırmak ve büyük kurumsal segmentte kendine yer edinmek amacıyla firma, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci büyük ölçekli işgücü azaltımına başladı. Son rapora göre şirket personelinin yaklaşık %27'sini oluşturan 237 civarında çalışanın işten çıkarılması planlanıyor.

Airtable CEO'su Howie Liu , Forbes ile yaptığı röportaj sırasında bu gelişmeleri açıkladı ve bu kesintilerin şirketin harcamalarını düzene koyarken aynı zamanda büyük kurumsal müşterileri çekme çabalarını artırma zorunluluğundan kaynaklandığını belirtti. Aralık 2022'de yürürlüğe giren önceki işten çıkarmalar, 254 çalışanın firmadan ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

İlginç bir şekilde Liu, işten çıkarmaların zor bir karar olmasına rağmen pozitif nakit akışı sağlamayı amaçlayan bir hamle olduğunun altını çizdi. Bu hamle, pandemi döneminde yaşanan çarpıcı hiper büyüme aşamasının ardından iş dünyasında yaşanan yavaşlamanın ışığında geldi.

Elektronik tabloyu andıran basit arayüzüyle tanınan Airtable uygulaması, bulut destekli ilişkisel veritabanı görevi görüyor. Bu sezgisel çözüm, AppMaster gibi platformlarda bulunan işlevlerin basitleştirilmiş versiyonlarına benzer şekilde, çeşitli projeler için veri analizi, planlama ve işbirliği ile uğraşırken teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için kullanışlıdır.

Şu anda şirketin altı küresel ofisi bulunuyor ve iş gücündeki azalma her sektörü etkileyecek. Bu stratejik yeniden yapılanmanın yükünü ürün geliştirme ve satışla ilgilenen ekiplerin üstlenmesi bekleniyor. Şu an itibariyle Airtable konu hakkında kamuya açık bir yorum yayınlamadı.

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