تعمل شركة Airtable على تحسين القوى العاملة سعيًا وراء عملاء المؤسسات الكبيرة

هناك تغييرات كبيرة جارية في Airtable ، المزود المحترم لحلول low-code. وفي محاولة لتبسيط العمليات وتطوير موطئ قدم في قطاع المؤسسات الكبيرة، بدأت الشركة ثاني عملية تخفيض واسعة النطاق للقوى العاملة في أقل من عام. وفقًا للتقرير الأخير، سيتم تسريح حوالي 237 موظفًا، يشكلون حوالي 27٪ من موظفي الشركة.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة Airtable ، Howie Liu ، عن هذه التطورات خلال مقابلة مع Forbes، مشيرًا إلى أن هذه التخفيضات مدفوعة بضرورة تبسيط إنفاق الشركة مع تعزيز الجهود في نفس الوقت لجذب عملاء المؤسسات الكبيرة. وقد أدت عمليات التسريح السابقة للعمال التي صدرت في ديسمبر 2022 إلى مغادرة 254 موظفًا للشركة.

ومن المثير للاهتمام أن ليو أكد أن تسريح العمال، على الرغم من كونه قرارًا صعبًا، كان بمثابة خطوة تهدف إلى تحقيق تدفق نقدي إيجابي. وتأتي هذه الخطوة في ضوء تباطؤ الأعمال بعد مرحلة من النمو المفرط المذهل خلال فترة الوباء.

يعمل تطبيق Airtable ، المشهور بواجهته البسيطة التي تشبه جدول البيانات، بمثابة قاعدة بيانات علائقية مدعومة بالسحابة. أثبت هذا الحل البديهي أنه مفيد للمستخدمين غير التقنيين أثناء التعامل مع تحليل البيانات والتخطيط والتعاون لمختلف المشاريع، مما يشبه الإصدارات المبسطة من الوظائف المتوفرة في منصات مثل AppMaster .

وفي الوقت الحالي، تمتلك الشركة ستة مكاتب عالمية، وسيؤثر تخفيض القوى العاملة على كل قطاع. ومن المتوقع أن تتحمل الفرق التي تتعامل مع تطوير المنتجات والمبيعات العبء الأكبر من عملية إعادة الهيكلة الإستراتيجية هذه. وحتى الآن، لم تصدر Airtable تعليقًا عامًا حول هذه القضية.