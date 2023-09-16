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Airtable сокращает персонал в поисках клиентов из крупных предприятий

16, сент. 2023
Airtable сокращает персонал в поисках клиентов из крупных предприятий

Значительные изменения происходят в Airtable , уважаемом поставщике решений low-code. Стремясь оптимизировать операции и закрепиться в сегменте крупных предприятий, компания инициировала второе крупномасштабное сокращение персонала менее чем за год. Согласно последнему отчету, около 237 сотрудников, что составляет примерно 27% штата компании, будут уволены.

Генеральный директор Airtable Хоуи Лю обнародовал эти изменения в интервью Forbes, заявив, что эти сокращения вызваны необходимостью оптимизировать расходы компании и одновременно активизировать усилия по привлечению крупных корпоративных клиентов. Предыдущие увольнения, произошедшие в декабре 2022 года, привели к тому, что фирму покинули 254 сотрудника.

Интересно, что Лю подчеркнул, что увольнения, хотя и были трудным решением, были шагом, направленным на достижение положительного денежного потока. Этот шаг обусловлен замедлением деловой активности после фазы поразительного сверхроста в период пандемии.

Приложение Airtable, известное своим простым интерфейсом, напоминающим электронную таблицу, служит облачной реляционной базой данных. Это интуитивно понятное решение оказывается удобным для нетехнических пользователей при анализе данных, планировании и совместной работе в различных проектах, напоминающее упрощенные версии функций, доступных на таких платформах, как AppMaster .

В настоящее время у компании шесть офисов по всему миру, и сокращение штата затронет каждый сектор. Ожидается, что команды, занимающиеся разработкой продуктов и продажами, примут на себя основную тяжесть этой стратегической реструктуризации. На данный момент Airtable не предоставила публичных комментариев по этому поводу.

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