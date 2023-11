Airtable reduz força de trabalho em busca de clientela de grandes empresas

Mudanças significativas estão em andamento na Airtable , o estimado fornecedor de soluções low-code. Numa tentativa de simplificar as operações e desenvolver uma posição no segmento das grandes empresas, a empresa iniciou a sua segunda redução em grande escala da força de trabalho em menos de um ano. De acordo com o último relatório, cerca de 237 colaboradores, que constituem cerca de 27% do quadro de pessoal da empresa, serão despedidos.

O CEO da Airtable, Howie Liu , revelou estes desenvolvimentos durante uma entrevista à Forbes, afirmando que estes cortes são motivados pelo imperativo de racionalizar os gastos da empresa e, ao mesmo tempo, aumentar os esforços para atrair grandes clientes empresariais. As demissões anteriores decretadas em dezembro de 2022 resultaram na saída de 254 funcionários da empresa.

Curiosamente, Liu destacou que as demissões, apesar de serem uma decisão difícil, foram uma medida que visava obter um fluxo de caixa positivo. Esta medida surge à luz de um abrandamento dos negócios após uma fase de hipercrescimento impressionante durante o período pandémico.

O aplicativo Airtable, conhecido por sua interface simples que lembra uma planilha, serve como um banco de dados relacional baseado em nuvem. Esta solução intuitiva é útil para usuários não técnicos ao lidar com análise de dados, planejamento e colaboração para diversos projetos, assemelhando-se a versões simplificadas de funcionalidades disponíveis em plataformas como AppMaster .

Atualmente, a empresa possui seis escritórios globais e a redução da força de trabalho influenciará cada setor. Espera-se que as equipas que lidam com o desenvolvimento de produtos e vendas suportem o peso desta reestruturação estratégica. Até o momento, Airtable não emitiu comentários públicos sobre o assunto.