Pluralsight déploie des bacs à sable d'IA pour améliorer le développement des compétences technologiques

Dans un esprit d'innovation visant à perfectionner les compétences de la main-d'œuvre dans le domaine technologique, Pluralsight a dévoilé des bacs à sable d'IA, une suite avancée d'outils d'apprentissage conçus pour offrir une expérience pratique et sécurisée avec les technologies d'IA émergentes. Ces plates-formes sont équipées d'une multitude d'outils, notamment des services cloud d'IA, des blocs-notes pour l'IA générative et un large éventail de modèles de langage étendus, ouvrant une voie sûre aux développeurs pour explorer les frontières de l'IA.

Un tel environnement d’apprentissage crée un terrain fertile pour l’amélioration des compétences et rationalise le processus d’apprentissage. En proposant des sessions de pratique interactives utilisant les services d'IA sur les principaux fournisseurs de cloud tels qu'Amazon Web Services, Azure et Google Cloud, ces sandbox présentent une alternative rentable et soucieuse des ressources aux configurations expérimentales traditionnelles.

Au milieu des préoccupations pressantes de l'industrie technologique concernant le manque de compétences approfondies en IA, les bacs à sable IA Pluralsight's apparaissent comme un outil essentiel pour le développement professionnel. Le récent rapport sur les compétences en IA de l'entreprise souligne ce problème, révélant que seulement 12 % des professionnels de la technologie possèdent une expérience considérable dans les technologies de l'IA. Cette découverte accentue le potentiel de ces bacs à sable pour combler le déficit de connaissances grâce à un engagement pratique et sans risque.

Soulignant l'importance d'une telle innovation, Greg Ceccarelli, directeur des produits chez Pluralsight, renforce le rôle de la plateforme dans le renforcement de l'expertise technique : « Pour exploiter tout le potentiel de l'IA, il est impératif d'investir dans l'élargissement et l'approfondissement des connaissances de la main-d'œuvre. Nos bacs à sable d'IA offrent un espace protégé pour "

