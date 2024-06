L'iOS 18 d'Apple, basé sur l'IA, promet des améliorations majeures à la WWDC 2024

La très attendue WWDC 2024 d'Apple est sur le point d'être un moment déterminant alors que le géant de la technologie dévoile iOS 18, présentant des < span class="notranslate">innovations basées sur l'IA. Prévue pour commencer lundi à 10 heures (heure du Pacifique), la Conférence mondiale des développeurs de cette année devrait mettre en lumière la manière dont l'IA révolutionne iOS pour améliorer l'interaction et l'expérience utilisateur.

Alors que l'année dernière a vu le lancement de Vision Pro, les attentes sont davantage de logiciels. -centré cette fois-ci, avec un accent significatif sur iOS 18. En collaboration avec OpenAI, Apple a l'intention d'intégrer des fonctionnalités IA de pointe sur tous ses appareils. Les premières fuites suggèrent que le prochain logiciel utilisera le Ajax LLM interne d'Apple pour améliorer la confidentialité des utilisateurs et garantir que les données restent inaccessibles, même aux employés, renforçant ainsi l'engagement d'Apple en matière de sécurité.

La transformation de l'IA nouvelle génération de Siri

L'assistant virtuel d'Apple, Siri, devrait faire l'objet d'une refonte de l'IA. En tirant parti de nouveaux modèles de langage, Siri bénéficiera de fonctionnalités avancées pour contrôler directement les fonctionnalités des applications, évitant ainsi le besoin d'implication des développeurs ou de configuration des utilisateurs, comme le montrent les intentions d'application et les raccourcis Siri. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des applications transparentes telles que la suppression d'e-mails ou la retouche photo via de simples commandes vocales. Même si certaines fonctionnalités avancées, telles que les tâches en plusieurs étapes, seront déployées l'année prochaine, Siri sur Apple Watch permettra d'effectuer des tâches croisées. commandes de l'appareil. Un naturel de voix amélioré, des résumés de notifications complets et des conseils d'animation sophistiqués sont également en préparation.

Photos et visuels : une nouvelle prise

Apple Photos se prépare à une refonte majeure. Les outils de retouche basés sur l'IA pourraient positionner Apple face à des concurrents tels que Google Photos, en introduisant des fonctionnalités similaires à Magic Eraser de Google. Les rapports mentionnent une application interne, Generative Playground, conçue pour créer et modifier des images à l'aide de GenAI, s'intégrant potentiellement à iMessage.

Intégration de l'IA dans les applications principales

Une suite d'applications principales, identifiées sous le nom de code Projet Greymatter, recevra d'importantes améliorations de l'IA. L'application Notes bénéficiera des récapitulatifs IA, des transcriptions audio et de la reconnaissance d'équations mathématiques. Transcription en temps réel des mémos vocaux, ainsi que des mises à jour iMessage, y compris l'IA générative span> des emojis, des réponses dirigées par l'IA et la prise en charge de RCS sont également en route.

Écran d'accueil, notifications et plus

iOS 18 promet une personnalisation étendue de l'écran d'accueil, notamment un placement flexible des icônes d'application et des changements de couleur adaptés à une expérience plus personnalisée. Maps introduira la création d'itinéraires personnalisés pour la planification des voyages, et Apple Music affrontera Spotify< /span> via des listes de lecture basées sur l'IA.

D'autres mises à jour incluent une interface Paramètres intuitive et un Centre de contrôle amélioré. span> avec un nouveau widget Musique, une intégration HomeKit plus intelligente et des notifications rationalisées avec IA< /span> récapitule. La fiabilité de la recherche Spotlight sera améliorée et des améliorations supplémentaires seront étendues à Freeform, Xcode et des applications de productivité telles que Keynote et Pages.