JetBrains révèle une version bêta du terminal remaniée dans les derniers IDE pour une productivité améliorée

Le géant du développement logiciel JetBrains est sur le point d'améliorer l'expérience de développement grâce au lancement bêta de sa fonctionnalité de terminal revitalisée au sein de sa suite d'environnements de développement intégrés (IDE). Ce terminal modernisé conserve les fonctionnalités de base de son prédécesseur tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités orientées vers une productivité accrue et une efficacité accrue.

Les développeurs utilisant JetBrains IDE version 2024.1 et versions ultérieures bénéficieront de la flexibilité de basculer entre l'ancien et le nouveau terminal via les paramètres du terminal. Cette amélioration de la convivialité symbolise bien plus qu’une simple mise à jour ; il s'agit d'une marche synchronisée avec les améliorations de l'interface utilisateur caractéristiques de JetBrains IDE 2024.1.

Chaque entrée de commande apparaît dans un bloc distinct dans la conception visuelle du nouveau terminal, offrant une distinction claire entre le début et endpoint des commandes, facilitant ainsi un référencement rapide. Cette structure de blocs est complétée par un historique des commandes navigable, améliorant considérablement l'efficacité de la récupération des commandes.

Le nouveau terminal n'est pas seulement une question d'apparence ; sa fonctionnalité fait un énorme pas en avant avec l'introduction de la saisie semi-automatique des commandes. Cette fonctionnalité intelligente anticipe les commandes, les chemins, les arguments et les permutations, désormais améliorés par la compréhension globale de l'EDI pour offrir des suggestions de premier ordre.

Dans une intégration transparente de la forme et de la fonction, la palette de couleurs mise à jour ajoute un élément de confort visuel, garantissant que l'esthétique ne se fait pas au détriment de la lisibilité. Sous cette façade ergonomique, les modifications structurelles étaient primordiales. Ils se manifestent par le contrôle amélioré que les utilisateurs exercent sur la zone d'invite du terminal, élargissant ainsi l'interactivité possible lors de la saisie des commandes.

Fusionnant la puissance inhérente de l'EDI, JetBrains intègre désormais une invite de commande propriétaire. Cette innovation affiche des informations contextuelles critiques telles que l'annuaire actif, la branche Git actuelle et l'ambiance des environnements virtuels Python et Anaconda.

Pour l’avenir, JetBrains prévoit le déploiement d’améliorations supplémentaires du terminal. Ces fonctionnalités attendues incluent une personnalisation visuelle accrue, une commutation d'invite transparente, un contexte exploitable pour les blocs de commande, une gestion améliorée des onglets et l'infusion de compétences en IA, ouvrant la voie à une nouvelle ère de l'expérience du terminal.

Selon un communiqué JetBrains, la vision est très claire : garantir que le nouveau terminal reflète non seulement les capacités de sa version précédente, mais qu'il offre également une gamme de nouveautés bénéfiques. Parmi diverses solutions low-code et no-code telles qu'AppMaster , les IDE dédiés continuent d'évoluer, offrant aux développeurs aguerris comme novices des outils de création de logiciels toujours plus robustes et intuitifs.