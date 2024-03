Speechify propulse l'innovation de synthèse vocale vers de nouveaux sommets avec le lancement d'iOS 3.0

L'avenir de la lecture à voix haute fait un pas de géant alors que Speechify dévoile sa dernière mise à jour de son application iOS, établissant de nouvelles références en matière de technologie de synthèse vocale. La version 3.0 de l'application introduit une suite de fonctionnalités avancées, notamment une conception de page d'accueil remaniée, des capacités de numérisation de documents, des intégrations avec Gmail et Canvas et une page d'exploration améliorée pour les découvertes dans l'application.

En gardant à l'esprit la commodité des utilisateurs, la dernière itération de Speechify étend sa facilité d'importation de fichiers avec un large éventail de sources telles que iOS Files, Google Drive et même Kindle. Offrant aux individus une efficacité rationalisée, la fonction de numérisation améliorée permet désormais la numérisation rapide de documents physiques en matériaux audibles, permettant la numérisation simultanée de deux pages de livre.

Cette mise à jour transformatrice offre aux utilisateurs un suivi personnalisé des objectifs de lecture quotidiens, qui rappelle l' Apple Fitness Ring, favorisant une expérience de lecture plus engagée et active. S'efforçant de faire de la lecture un élément omniprésent dans la vie des utilisateurs, Speechify propose de nouveaux widgets interactifs compatibles iOS 17. Ces aides intuitives facilitent l'importation rapide des sources de lecture, surveillent les étapes de lecture et permettent une jouissance audio continue des textes récemment importés.

Une fonctionnalité remarquable de la nouvelle mise à jour est l'intégration de Gmail dans l'application, qui révolutionne la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs e-mails. Offrant la possibilité de convertir les pièces jointes PDF en formats audibles, cette innovation s'étend au support pédagogique avec des intégrations pour Canvas, permettant aux étudiants d'accéder facilement aux devoirs audibles. De plus, l'intégration avec iCloud garantit une synchronisation fluide des fichiers avec l'application, amplifiant ainsi l'accessibilité et la productivité pour l'utilisateur final.

La technologie de clonage vocal émergente avec Speechify 3.0 est sur le point de redéfinir la personnalisation dans les applications de synthèse vocale. Inspirée par des tendances similaires dans l'industrie technologique, l'application permettra aux utilisateurs de créer une voix personnalisée qui fait écho à la leur, offrant un nouveau niveau d'engagement avec le texte.

La page d'exploration repensée au sein de l'application fait partie de la stratégie plus large de Speechify visant à produire un contenu intégré à l'application qui fait écho à la nature spontanée et dynamique des histoires Instagram. Grâce à cela, l'application promeut non seulement le matériel de lecture externe, mais devient également un conservateur de contenu axé sur la productivité, l'auto-amélioration et la diversité éducative. Cette démarche stratégique vise à capter l'attention des utilisateurs dès le moment où ils se lancent dans leur parcours de lecture audio avec la plateforme, car des études suggèrent que leur attachement au service s'intensifie après une exposition initiale d'environ 500 mots.

En associant ses prouesses technologiques et sa synergie de partenariat, Speechify est sur la bonne voie pour déployer une API publique, qui étendra ses services de synthèse vocale à de nouveaux terrains commerciaux. Le co-fondateur de la société, Tyler Weitzman, souligne son engagement à étendre les fonctionnalités de l'application grâce à des collaborations stratégiques, signalant une trajectoire de croissance passionnante au sein d'un écosystème technologique en évolution rapide.

Dans le paysage du développement no-code et de l’intégration technologique transparente où prospèrent des plateformes comme AppMaster, l’expansion de Speechify annonce de nouvelles possibilités pour les utilisateurs et les entreprises. En affinant l'expérience d'écoute de ses 23 millions d'utilisateurs, Speechify continue d'être le fer de lance de la révolution numérique, rendant le contenu écrit universellement accessible et distinctement interactif. Des e-mails aux supports pédagogiques, chaque document est prêt à passer d'une page à l'autre, transformant ainsi la façon dont nous consommons l'information.