Apple lance de nouveaux modèles de MacBook Air équipés d'une puce M3, relançant ainsi la gamme d'ordinateurs portables

En réimaginant la portabilité et les performances, Apple a dévoilé sa dernière gamme de modèles de MacBook Air, présentant une conception évoluée et une puissance de calcul améliorée avec l'introduction de la puce M3. Le géant de la technologie présente deux nouvelles tailles : une variante de 13 pouces avec un prix de départ de 1 099 $, soit une baisse de 100 $ par rapport à son prédécesseur équipé de la puce M2, et un nouveau modèle de 15 pouces au prix de 1 299 $. Les passionnés aux États-Unis peuvent passer leurs précommandes dès maintenant, en visant la date de lancement officielle du 8 mars.

L’élargissement de la gamme MacBook Air, qui a vu l’entrée du modèle M2 en 2022 et l’ajout de l’écran 15 pouces l’année dernière, continue de susciter l’intérêt. Les modèles 13 pouces et 15 pouces offrent une longévité impressionnante de la batterie de 18 heures, une webcam haute définition 1080p et les dernières améliorations de la connectivité Wi-Fi 6E. Au niveau des ports, les utilisateurs trouveront deux interfaces Thunderbolt aux côtés de l’essentielle prise audio 3,5 mm. Notamment, le duo prend en charge deux écrans externes, mais avec la nécessité de fonctionner en mode clapet.

La puce M3 récemment lancée, qui a fait ses débuts l'année dernière, combine un processeur à 8 cœurs avec un GPU offrant jusqu'à 10 cœurs, garantissant à la fois un multitâche transparent et des tâches gourmandes en graphiques. Apple a également amélioré l'expérience auditive sur le MacBook Air avec une matrice de trois microphones pour une qualité d'appel plus claire.

"Le MacBook Air est l'exemple même de notre gamme de Mac, capturant le choix d'un plus grand nombre de clients que tout autre ordinateur portable que nous proposons. Avec l'introduction aujourd'hui de la puce M3 et de nouvelles fonctionnalités, il atteint de nouveaux sommets", a déclaré Greg Joswiak, directeur général Apple's Vice-président du marketing mondial.

En termes d'esthétique, les acheteurs potentiels peuvent choisir parmi une gamme de teintes sophistiquées, notamment minuit, starlight, argent et gris sidéral.

Il est intéressant de noter que l'annonce Apple's coïncide avec des nouvelles de l'Union européenne, qui a imposé à l'entreprise une amende substantielle de 1,84 milliard d'euros. Cette sanction est attribuée aux violations des règles antitrust identifiées dans le domaine du streaming musical, s'élevant à environ 2 milliards de dollars sur la base des taux de change actuels.

