Windows 11 Copilot améliore l'expérience PC avec de nouvelles intégrations et de nouveaux outils

L'assistant intelligent intégré de Windows 11, Copilot, est sur le point de redéfinir l'interaction des utilisateurs avec un déploiement de nouvelles fonctionnalités et intégrations de services prévu pour fin mars. Microsoft est sur le point d'améliorer les fonctionnalités de Copilot en lui permettant d'ajuster un ensemble de paramètres dans Windows 11. De plus, il s'interfacera avec des services tiers notables tels que OpenTable, Shopify et Kayak.

Grâce aux compétences qui seront bientôt introduites, les utilisateurs seront en mesure de gérer sans effort des tâches telles que l'activation de l'économiseur de batterie, l'accès aux statistiques détaillées du système et de la batterie, le lancement de sous-titres en direct, l'utilisation des fonctionnalités de synthèse vocale, la vérification des adresses IP et la gestion. la corbeille. Ces améliorations représentent plus que de simples améliorations progressives ; ils annoncent un avenir dans lequel Copilot fonctionnera comme un assistant complet capable d'effectuer de manière autonome des tâches complexes sur un PC, voire de supplanter certaines applications.

Ces intégrations attendues avec OpenTable, Shopify et Kayak ne marquent que le début d'un écosystème de plugins en expansion prêt à augmenter l'expérience Copilot. De plus, Microsoft intègre des fonctionnalités avancées d’IA dans ses applications Windows natives. Des fonctionnalités telles que l'outil d'effacement génératif dans l'application Photos et la suppression automatique du silence dans l'éditeur vidéo Clipchamp démontrent l'engagement de l'entreprise à faire progresser les fonctionnalités intégrées à l'IA dans les ordinateurs de bureau.

Parallèlement à ces mises à jour, des améliorations des widgets et de la fonctionnalité Windows Snap restent en cours, reflétant la détermination de Microsoft à améliorer la convivialité et la personnalisation du bureau.

