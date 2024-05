Nouvelles passionnantes : nous passons au discours !

Dans le cadre de notre initiative stratégique visant à optimiser les ressources de l'équipe et à améliorer l'engagement de la communauté, nous sommes ravis d'annoncer la migration de notre communauté de Telegram vers notre nouvelle plateforme Discourse. Découvrez la nouvelle expérience sur https://community. appmaster.io !

Bien que Telegram nous ait bien servi, notre objectif de développer une communauté de produits plus structurée et plus accessible nous a conduit à Discourse. Cette nouvelle plateforme est accessible au public et entièrement indexée, ce qui facilite plus que jamais la recherche et la participation aux discussions.

À quoi pouvez-vous vous attendre dans notre nouvelle communauté ?

Systèmes de récompense pour les contributeurs actifs



Capacité améliorée de partager et de découvrir des articles pratiques complets



Une plateforme robuste qui prend en charge des interactions croissantes et le partage de connaissances



Nous sommes ravis de voir comment ces nouvelles fonctionnalités permettront à chacun d'entre vous de contribuer plus efficacement et de bénéficier des connaissances collectives de notre communauté.

Rejoignez-nous dans ce nouveau voyage, où vos idées et votre participation continueront à façonner l'avenir d' AppMaster. Faisons-en un centre de collaboration et de soutien !