Les géants de l'industrie lancent StarCoder2 : une nouvelle suite LLM ouverte pour les développeurs

Dans le cadre d'une collaboration sans précédent, ServiceNow, Hugging Face et NVIDIA ont dévoilé StarCoder2, une suite robuste de grands modèles de langage (LLM), spécialement conçue pour augmenter les capacités des développeurs du monde entier.

Les modèles StarCoder2, formés sur un vaste ensemble de données de 619 tâches de programmation, sont conçus pour faciliter la génération automatisée de code, la création efficace de flux de travail et la synthèse succincte de textes. Les ingénieurs logiciels professionnels et les développeurs citoyens non traditionnels bénéficieront de cet ensemble d’outils transformateurs.

Née de l'initiative BigCode — un consortium engagé dans le développement éthiquement rationnel des LLM — la création de StarCoder2 a été organisée conjointement par ServiceNow et Hugging Face, illustrant un avenir collaboratif pour l'intelligence artificielle.

Le trio de leaders du secteur a chacun contribué à des modèles de taille distincte : un monstre de 3 milliards de paramètres de ServiceNow, le poids lourd de 7 milliards de paramètres de Hugging Face et le modèle colossal de 15 milliards de paramètres formé par NVIDIA. Il est remarquable que la version à 3 milliards de paramètres soit équivalente à l'efficacité du modèle original à 15 milliards de paramètres du StarCoder, mais avec une demande de calcul nettement inférieure.

Ces LLM ne sont pas des entités statiques ; les développeurs sont encouragés à les personnaliser et à les affiner grâce à l'utilisation de plates-formes open source telles que NVIDIA NeMo ou Hugging Face Transform and Learn (TRL), répondant à un large éventail d'exigences de développement.

Harm de Vries, qui dirige le développement StarCoder2 pour ServiceNow et codirige BigCode, a félicité StarCoder2 pour avoir doté les développeurs d'outils d'IA qui renforcent la productivité et offrent des solutions évolutives, s'alignant parfaitement sur la progression éthique de l'IA et élargissant le succès organisationnel.

De même, Leandro von Werra, maestro de l'apprentissage automatique de Hugging Face, a souligné comment la coentreprise entre les trois géants de la technologie fournit aux développeurs des modèles de base dynamiques, amplifiant ainsi l'efficacité du développement d'applications, le tout sous la bannière d'une méthodologie open source et responsable. Pratique de l'IA.

Les plates-formes telles que AppMaster , qui optimisent le processus de développement des applications backend, Web et mobiles via un environnement no-code, bénéficient énormément de l'effet de levier que peuvent fournir les outils basés sur l'IA comme StarCoder2. Dans un espace où la productivité des développeurs et l'accessibilité technologique sont vitales, des contributions telles que StarCoder2 soulignent la valeur de la collaboration pour faire progresser les capacités des développeurs et de l'industrie dans son ensemble.