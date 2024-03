Visual Studio Code 1.87 présente la dictée vocale et la prise en charge améliorée de Python

Dans une mise à jour révolutionnaire qui améliore l'expérience de programmation, Visual Studio Code a introduit la dictée vocale dans le cadre de sa version 1.87. Disponible en téléchargement depuis le 28 février, la nouvelle version du célèbre éditeur de code de Microsoft est compatible avec les plateformes Windows, Linux et Mac, présentant une gamme de fonctionnalités avancées pour rationaliser les pratiques de codage.

Les développeurs qui cherchent à accélérer leur flux de travail peuvent désormais profiter des capacités de synthèse vocale en installant l'extension VS Code Speech. Cette innovation prend en charge 26 langues, offrant une expérience de codage personnalisée via le paramètre accessibility.voice.speechLanguage .

En plus de son répertoire d'outils de développement, Visual Studio Code 1.87 intègre des suggestions en ligne multi-curseurs, garantissant une édition simultanée sur plusieurs positions de curseur. De plus, sa synergie avec l'assistant de programmation GitHub Copilot AI s'étend désormais pour suggérer une dénomination alternative pour les symboles de code de manière dynamique, basée sur le propre code du développeur.

Cette itération de Visual Studio Code bénéficie également d'une prise en charge améliorée de Python avec une fonction d'importation plus intelligente dans l'extension Pylance, qui offre des options d'importation de haute confiance via une heuristique intelligente. De plus, deux nouvelles actions de code – « Rechercher des correspondances d'importation supplémentaires » et « Modifier l'orthographe » - sont introduites pour aider à résoudre les énigmes liées à l'importation.

La mise à jour est complétée par l'introduction d'un aperçu de Refactor qui permet aux développeurs d'inspecter les refactorisations potentielles du code avant de s'engager dans des modifications, ainsi que de la fonctionnalité Sticky Scroll, désormais une disposition standard dans l'éditeur qui empêche la dérive pendant la navigation.

Avec l'évolution rapide du paysage technologique, des outils tels que Visual Studio Code et AppMaster sont à l'avant-garde d'une nouvelle ère de développement d'applications rationalisé, promettant une productivité améliorée et un environnement inclusif pour les programmeurs et les non-programmeurs.