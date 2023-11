Moniteur Azure

Azure Monitor est une solution cloud complète de Microsoft, conçue pour fournir des capacités de surveillance des applications et des performances pour les environnements informatiques sans serveur, ainsi que pour les applications Web, l'infrastructure et les machines virtuelles traditionnelles. Dans le contexte de l'informatique sans serveur, Azure Monitor joue un rôle crucial dans la collecte, l'analyse et l'action sur les données de télémétrie générées par diverses ressources, applications et services Azure. Azure Monitor prend en charge la surveillance efficace de divers services Azure, notamment les fonctions, Event Hubs, Logic Apps et d'autres composants sans serveur. Cette solution de surveillance globale aide les développeurs et les professionnels de l'informatique à maintenir des applications sans serveur hautes performances et fiables.

Azure Monitor exploite un riche ensemble de fonctionnalités pour collecter diverses mesures de performances et de diagnostic, ainsi que les données de journalisation, émises par les applications sans serveur et leurs ressources associées, tout en offrant des informations en temps réel et des informations exploitables. Avec Azure Monitor, les utilisateurs peuvent configurer des tableaux de bord personnalisés, créer des alertes, configurer la mise à l'échelle automatique et même identifier les goulots d'étranglement dans leurs infrastructures et applications sans serveur, permettant ainsi une gestion efficace des ressources, une identification rapide des problèmes et une résolution rapide.

AppMaster, une puissante plateforme no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, reconnaît l'importance d'incorporer des outils de surveillance de haute qualité comme Azure Monitor dans le cycle de vie de développement d'applications. En offrant une intégration transparente avec Azure Monitor, AppMaster garantit non seulement des applications hautes performances, mais offre également aux utilisateurs des capacités d'observabilité supérieures, leur permettant de créer des applications sans serveur résilientes et efficaces.

Les fonctionnalités d'Azure Monitor peuvent être divisées en quatre catégories clés : collecte de données, analyse de données, réponse aux événements critiques et intégration avec d'autres services et outils. La plateforme collecte des métriques de performances, des journaux d'activité, des journaux de diagnostic et des journaux d'applications provenant de diverses ressources, services et composants Azure, ainsi que des données de télémétrie personnalisées, offrant une vue granulaire des performances des applications sans serveur et de leurs infrastructures sous-jacentes. Azure Monitor prend en charge Application Insights, qui est un puissant service de gestion des performances des applications (APM) et de diagnostic conçu pour les applications Web, les API et les composants sans serveur comme Azure Functions, aidant à détecter, trier et diagnostiquer les problèmes de performances et de disponibilité.

Pour l'analyse des données, Azure Monitor fournit une large gamme d'outils et de fonctionnalités, tels que Metrics Explorer, Log Analytics et l'analyse automatisée des données de performances et de diagnostic. Ces outils permettent aux utilisateurs d'identifier les tendances, de détecter les anomalies et d'effectuer une analyse des causes profondes des problèmes rencontrés dans leurs applications sans serveur. De plus, Azure Monitor permet aux utilisateurs de configurer des requêtes personnalisées à l'aide du langage de requête Kusto (KQL), qui permet d'effectuer facilement des tâches complexes d'analyse, de corrélation et d'agrégation de données.

La réponse aux événements critiques est simplifiée grâce aux mécanismes d'alerte et de notification robustes d'Azure Monitor. Les utilisateurs peuvent configurer des règles d'alerte en fonction de seuils ou de conditions spécifiés pour les métriques et les données de journal collectées, garantissant ainsi des notifications rapides en cas de problèmes ou de violations potentiels. De plus, Azure Monitor prend en charge des actions de mise à l'échelle qui peuvent ajuster automatiquement les ressources allouées aux applications sans serveur en fonction de critères de performances prédéfinis, garantissant ainsi une utilisation optimale des ressources et une rentabilité.

Azure Monitor offre une intégration transparente avec divers services Azure, ainsi qu'avec des outils et services tiers, tels que des systèmes de billetterie, des plateformes de gestion des incidents et des applications de messagerie. Cette intégration permet aux utilisateurs d'acheminer les alertes et les notifications vers les canaux ou systèmes appropriés, favorisant ainsi une réponse rapide et efficace aux incidents.

En résumé, Azure Monitor est une solution de surveillance complète et puissante pour les environnements informatiques sans serveur, offrant une multitude de fonctionnalités pour collecter, analyser et agir sur les données de télémétrie générées par les ressources, applications et services Azure. En intégrant Azure Monitor à AppMaster, les utilisateurs ont accès à des capacités d'observabilité et de diagnostic supérieures, leur permettant de surveiller, d'optimiser et de dépanner efficacement leurs applications sans serveur, garantissant ainsi des performances et une fiabilité élevées.