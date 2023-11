Cosmos DB est un service de base de données NoSQL multimodèle distribué à l'échelle mondiale développé par Microsoft et proposé dans le cadre de la plateforme cloud Azure. En tant que solution de base de données NoSQL, Cosmos DB est conçue pour être hautement disponible, résiliente et évolutive, ce qui en fait une option de stockage de données adaptée aux applications sans serveur construites sur la plateforme AppMaster. Dans le contexte de l'informatique sans serveur, Cosmos DB peut alimenter une grande variété de cas d'utilisation tels que les jeux, les services IoT, le commerce électronique, l'analyse en temps réel et diverses applications critiques dans les secteurs des entreprises et des consommateurs.

Conçu pour des performances et une flexibilité de premier ordre, Cosmos DB offre des niveaux garantis de débit, de latence, de disponibilité et de cohérence grâce à des accords de niveau de service (SLA), tout en offrant de puissantes capacités d'interrogation et une compatibilité API étendue. Cosmos DB utilise un système d'indexation indépendant du schéma, ce qui signifie qu'il peut automatiquement indexer les données lors de leur ingestion, les rendant ainsi accessibles et interrogeables pour les développeurs. Cette fonctionnalité permet aux applications créées avec AppMaster de s'adapter aux modifications de schéma ou de travailler de manière transparente avec divers types de données, réduisant ainsi le temps et la complexité du développement.

En tant que base de données multimodèle, Cosmos DB prend en charge plusieurs modèles de données, tels que le document, la valeur-clé, le graphique et la famille de colonnes. Cela rend Cosmos DB adaptable à un large éventail de cas d’utilisation et de scénarios de développement. Les développeurs travaillant avec AppMaster peuvent tirer parti de la fonctionnalité de compatibilité API de Cosmos DB, qui prend en charge les API populaires telles que l'API SQL, l'API MongoDB, l'API Gremlin, l'API Cassandra et l'API Azure Table Storage. Les développeurs peuvent rédiger des requêtes et utiliser des pilotes clients qu'ils connaissent déjà pour une transition transparente.

La capacité de distribution mondiale de Cosmos DB est avantageuse dans l'informatique sans serveur. Les applications AppMaster peuvent accéder aux données de régions géographiquement réparties, permettant une portée mondiale et des performances améliorées en permettant aux données d'être servies à partir d'emplacements proches des utilisateurs. Cosmos DB propose une réplication globale, où les données sont automatiquement et de manière transparente partitionnées et répliquées dans les régions Azure, permettant un accès en lecture et en écriture avec une latence minimale. Cette capacité permet de fournir aux utilisateurs des services véritablement globaux, résilients et hautement disponibles.

Pour les développeurs utilisant la plateforme AppMaster, Cosmos DB fournit une prise en charge multi-maître, qui permet plusieurs régions d'écriture. Ceci est particulièrement utile dans les applications sans serveur qui peuvent subir des charges d'écriture élevées ou nécessiter de faibles latences de lecture/écriture. La prise en charge multi-maître permet également une haute disponibilité, avec des pannes régionales automatiquement gérées et atténuées par le service.

La prise en charge de cinq niveaux de cohérence bien définis, allant de la cohérence forte à la cohérence éventuelle, est inhérente à Cosmos DB. Cela permet aux applications AppMaster de choisir le niveau de cohérence qui correspond le mieux à leurs besoins spécifiques, en donnant la priorité à la disponibilité des données ou à la distribution mondiale selon les exigences de l'entreprise. Dans l'informatique sans serveur, les applications s'appuient souvent sur des microservices et des architectures distribuées, ce qui fait de la cohérence des données un aspect crucial de la création de systèmes efficaces et fiables.

Concernant la sécurité, Cosmos DB fournit des mécanismes complets de protection des données tels que le chiffrement au repos, le pare-feu IP et l'authentification basée sur Azure Active Directory. De plus, Cosmos DB s'intègre à Azure Private Link pour fournir une connexion privée et sécurisée entre les applications AppMaster et le service de base de données sur le réseau fédérateur privé d'Azure.

Pour les développeurs souhaitant créer des applications sans serveur sur AppMaster, l'intégration avec Cosmos DB est facilitée grâce aux options de configuration et de déploiement intégrées. Grâce au code source généré automatiquement et à sa compatibilité avec la plateforme cloud Azure, les applications AppMaster peuvent établir des connexions transparentes avec Cosmos DB pour une infrastructure backend entièrement opérationnelle et évolutive. La génération continue d'applications à partir de zéro par AppMaster garantit que la dette technique reste minime, offrant une expérience optimisée tant pour les développeurs que pour les utilisateurs.

En conclusion, Cosmos DB constitue une plateforme idéale de stockage et de gestion de données pour les applications sans serveur construites sur la plateforme AppMaster. Son architecture multimodèle, distribuée à l'échelle mondiale et évolutive permet aux développeurs de créer des systèmes hautes performances, résilients et flexibles. Grâce à son ensemble de fonctionnalités robustes et à ses capacités d'intégration, Cosmos DB peut améliorer considérablement l'expérience informatique sans serveur et permettre aux applications AppMaster d'offrir des performances et une disponibilité exceptionnelles aux utilisateurs du monde entier.