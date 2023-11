Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL entièrement géré et hautement évolutif fourni par Amazon Web Services (AWS) dans le contexte de l'informatique sans serveur. À mesure que les architectures sans serveur prennent de l'importance dans le domaine du développement logiciel, en particulier dans le contexte des plates no-code comme AppMaster, la demande de bases de données efficaces et performantes a considérablement augmenté. Amazon DynamoDB vise à fournir une combinaison sans compromis d'accès à faible latence, de débit élevé et d'évolutivité illimitée aux applications basées sur le cloud, ce qui le rend particulièrement adapté à une utilisation dans les écosystèmes sans serveur.

DynamoDB a été introduit par AWS en 2012 en réponse directe à l'adoption généralisée d'applications Web exigeant des solutions de stockage fiables et rapides pour de grandes quantités de données générées par les utilisateurs. En offrant un service NoSQL hautement disponible, DynamoDB s'adresse aux applications qui nécessitent des opérations de lecture et d'écriture rapides, qui sont courantes dans les scénarios informatiques sans serveur. Prenant en charge les modèles de données clé-valeur et documentaire, DynamoDB peut gérer un large éventail de données non structurées, semi-structurées et structurées, ce qui le rend adapté à divers cas d'utilisation, notamment les jeux, l'IoT, les applications Web mobiles et sans serveur.

À la base, DynamoDB est conçu en mettant l’accent sur les performances, l’évolutivité et la résilience. Sa latence à un chiffre en millisecondes permet le traitement en temps réel de grands volumes de données, ce qui le rend adapté aux applications générées par AppMaster destinées aux cas d'utilisation à forte charge. De plus, DynamoDB offre une intégration transparente avec d'autres services AWS, tels qu'AWS Lambda et Amazon API Gateway, rationalisant ainsi le développement d'applications sans serveur et offrant une expérience de développement cohérente.

L'évolutivité est l'une des principales préoccupations lors du choix d'un service de base de données pour les environnements informatiques sans serveur, car ces environnements exigent souvent des adaptations rapides à des charges de travail en évolution rapide. Amazon DynamoDB offre une mise à l'échelle automatique, garantissant que les ressources sont automatiquement ajustées en réponse à la demande fluctuante. Cette fonctionnalité vise des performances et une rentabilité optimales dans les applications sans serveur en évitant le surprovisionnement des unités de capacité de lecture et d'écriture.

La fonctionnalité de tables globales de DynamoDB permet des déploiements multirégionaux et multiactifs, améliorant ainsi la reprise après sinistre et réduisant la latence pour les utilisateurs finaux dans plusieurs zones géographiques. Cette fonctionnalité favorise la haute disponibilité, garantissant que même en cas de pannes régionales, les applications sans serveur peuvent accéder aux données dont elles ont besoin avec une interruption minimale. De plus, les tables globales permettent la réplication des données dans plusieurs régions AWS, garantissant ainsi que les données restent disponibles et permettant des architectures sans serveur distribuées à l'échelle mondiale.

La sécurité reste la pierre angulaire de l'architecture de DynamoDB. Le service de base de données offre un cryptage au repos et en transit, protégeant contre tout accès non autorisé et exposant uniquement le minimum de données nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'application. De plus, DynamoDB s'intègre à AWS Identity and Access Management (IAM) pour un contrôle d'accès granulaire aux données et aux actions de gestion, renforçant ainsi la conformité et l'accès sécurisé aux données dans les applications sans serveur.

Les développeurs et les organisations peuvent également bénéficier d'une administration de base de données simplifiée lorsqu'ils utilisent DynamoDB dans des architectures sans serveur. En tant que service géré, DynamoDB atténue de nombreuses charges opérationnelles généralement associées à la maintenance des bases de données. Des fonctionnalités telles que les sauvegardes automatisées, la récupération ponctuelle et la surveillance continue via AWS CloudWatch permettent aux développeurs de se concentrer sur la création et l'itération d'applications sans serveur, plutôt que sur la maintenance de l'infrastructure sous-jacente.

En conclusion, Amazon DynamoDB fait partie intégrante du paysage informatique sans serveur, fournissant un service de base de données NoSQL géré, hautes performances, évolutif et sécurisé qui peut être facilement intégré aux applications basées sur le cloud. Sa faible latence, ses capacités de mise à l'échelle automatique et son infrastructure mondiale le rendent particulièrement adapté aux applications sans serveur construites sur des plates no-code comme AppMaster, car il peut répondre à un large éventail de besoins en matière de bases de données avec un effort opérationnel minimal et une rentabilité maximale. .