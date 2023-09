Recherche d'utilisateurs

La recherche sur les utilisateurs est un processus d'enquête et d'évaluation critique et systématique visant à comprendre, découvrir et caractériser les besoins, les comportements, les motivations, les préférences et les attributs des utilisateurs finaux afin de façonner, guider et éclairer la conception, le développement et l'amélioration continue des utilisateurs. applications, systèmes, produits ou services centrés. Dans le contexte de l'expérience utilisateur (UX) et de la conception, la recherche utilisateur comprend un large éventail de méthodologies, de techniques et d'outils de recherche qualitative et quantitative délibérément utilisés à différentes étapes du cycle de vie du développement d'applications pour recueillir des informations exploitables, valider des hypothèses et formuler des informations éclairées. des décisions qui aboutissent finalement à des solutions logicielles plus utilisables, souhaitables et efficaces qui correspondent aux objectifs et aux attentes des utilisateurs prévus.

Sur la plateforme no-code AppMaster, la recherche complète sur les utilisateurs est au cœur de notre mission consistant à créer des applications backend, Web et mobiles exceptionnelles qui trouvent un écho auprès de notre clientèle diversifiée, rationalisent le processus de développement d'applications, maximisent la satisfaction et l'engagement des utilisateurs et génèrent des résultats commerciaux mesurables. . Nous croyons fermement qu'une compréhension approfondie de nos utilisateurs est la base d'une conception efficace, nous permettant de prendre des décisions basées sur les données et informées par l'utilisateur qui non seulement facilitent une expérience utilisateur intuitive et transparente, mais optimisent également les performances globales et la proposition de valeur. de nos produits logiciels.

La recherche sur les utilisateurs est une discipline aux multiples facettes qui se compose généralement de deux dimensions principales, à savoir : la recherche comportementale et la recherche comportementale. La recherche sur les attitudes se concentre sur la capture des perceptions, opinions, sentiments, attitudes, préférences et expériences subjectives des utilisateurs, généralement au moyen de méthodologies telles que des entretiens, des questionnaires, des enquêtes, le tri de cartes et des groupes de discussion. La recherche comportementale, quant à elle, met l'accent sur l'observation, la mesure et l'analyse empiriques des comportements, actions et interactions réels des utilisateurs avec le logiciel, ce qui peut impliquer des techniques telles que les tests d'utilisabilité, les études de suivi oculaire, les études de terrain, l'A/B. tests et analyses des utilisateurs.

En pratique, la recherche utilisateur peut être abordée à travers diverses méthodes et techniques, qui peuvent être globalement classées comme suit :

Méthodes d'observation : elles impliquent l'observation directe ou indirecte des utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec le logiciel, afin d'identifier des modèles, des anomalies, des goulots d'étranglement et des opportunités d'amélioration. Les exemples incluent des études ethnographiques sur le terrain, des enquêtes contextuelles, des tests d'utilisabilité et des études de suivi oculaire.

Méthodes génératives : destinées à susciter et à explorer les besoins, les désirs, les aspirations et les opportunités d'innovation potentielles des utilisateurs, ces méthodes impliquent généralement des activités de conception participative, des ateliers de brainstorming, des groupes de discussion et une cartographie du parcours client.

Méthodes d'évaluation : cette catégorie de méthodes se concentre sur l'évaluation de la qualité, de l'efficacité et de l'utilité des artefacts, interfaces ou prototypes de conception existants ou proposés, pour éclairer les itérations et les améliorations de la conception. Les exemples incluent les évaluations heuristiques, les procédures cognitives et les tests A/B.

Méthodes descriptives : ces méthodes cherchent à décrire, analyser et interpréter systématiquement les données utilisateur obtenues à partir de diverses méthodes de recherche, souvent grâce à l'utilisation d'outils statistiques, de techniques de visualisation de données et de schémas de codage qualitatifs. Les exemples incluent les diagrammes d'affinité, l'analyse thématique et l'analyse de contenu.

Pour garantir un processus de recherche sur les utilisateurs rigoureux, robuste et complet qui répond efficacement aux divers besoins et attentes des utilisateurs, les principes clés et les meilleures pratiques suivants doivent être adoptés :

Adoptez un état d'esprit centré sur l'utilisateur : impliquez les utilisateurs tout au long du processus de conception et de développement, en donnant la priorité à leurs besoins, objectifs et perspectives à chaque étape. Adoptez la triangulation : utilisez plusieurs sources de données, méthodes de recherche et perspectives pour fournir une compréhension plus holistique, nuancée et précise du comportement et de l’expérience des utilisateurs. Itérer et valider : itérer en continu sur les solutions de conception, en intégrant les commentaires, les informations et les apprentissages des utilisateurs via un processus de prototypage précoce, rapide et fréquent. Communiquez efficacement : partagez les résultats, les idées et les recommandations des recherches sur les utilisateurs de manière claire, concise et exploitable, en favorisant la collaboration et le partage des connaissances entre les parties prenantes et les équipes interfonctionnelles.

En conclusion, la recherche utilisateur constitue un élément très précieux et indispensable du spectre de l'expérience utilisateur et de la conception, fournissant une base solide et fondée sur des preuves pour une prise de décision éclairée, une innovation ciblée et une amélioration continue des produits logiciels. Sur la plateforme no-code AppMaster, nous sommes fermement engagés à intégrer la recherche utilisateur dans nos processus de conception et de développement de base afin de fournir des applications qui ravissent les utilisateurs et établissent de nouvelles références en matière de performances, d'innovation et de convivialité.