Azure Monitor to kompleksowe rozwiązanie oparte na chmurze firmy Microsoft, zaprojektowane w celu zapewnienia możliwości monitorowania aplikacji i wydajności w bezserwerowych środowiskach obliczeniowych, a także w tradycyjnych aplikacjach internetowych, infrastrukturze i maszynach wirtualnych. W kontekście przetwarzania bezserwerowego Azure Monitor odgrywa kluczową rolę w gromadzeniu, analizowaniu i działaniu na danych telemetrycznych generowanych przez różne zasoby, aplikacje i usługi platformy Azure. Azure Monitor obsługuje skuteczne monitorowanie różnych usług platformy Azure, w tym funkcji, Event Hubs, Logic Apps i innych składników bezserwerowych. To całościowe rozwiązanie monitorujące pomaga programistom i specjalistom IT w utrzymaniu wydajnych i niezawodnych aplikacji bezserwerowych.

Azure Monitor wykorzystuje bogaty zestaw możliwości do zbierania różnych metryk wydajności i diagnostycznych, a także danych dziennika emitowanych przez aplikacje bezserwerowe i powiązane z nimi zasoby, oferując jednocześnie wgląd w czasie rzeczywistym i przydatne analizy. Dzięki Azure Monitor użytkownicy mogą konfigurować niestandardowe pulpity nawigacyjne, tworzyć alerty, konfigurować automatyczne skalowanie, a nawet identyfikować wąskie gardła w swoich infrastrukturach i aplikacjach bezserwerowych, umożliwiając w ten sposób efektywne zarządzanie zasobami, szybką identyfikację problemów i szybkie rozwiązywanie.

AppMaster, potężna platforma no-code służąca do tworzenia aplikacji zaplecza, sieci Web i aplikacji mobilnych, uznaje znaczenie włączania wysokiej jakości narzędzi do monitorowania, takich jak Azure Monitor, do cyklu życia tworzenia aplikacji. Oferując bezproblemową integrację z Azure Monitor, AppMaster nie tylko zapewnia aplikacje o wysokiej wydajności, ale także zapewnia użytkownikom doskonałe możliwości obserwowania, umożliwiając im tworzenie odpornych i wydajnych aplikacji bezserwerowych.

Funkcjonalność Azure Monitor można podzielić na cztery kluczowe kategorie: zbieranie danych, analiza danych, reagowanie na zdarzenia krytyczne oraz integracja z innymi usługami i narzędziami. Platforma zbiera metryki wydajności, dzienniki aktywności, dzienniki diagnostyczne i dzienniki aplikacji z różnych zasobów, usług i komponentów platformy Azure, a także niestandardowe dane telemetryczne, zapewniając szczegółowy widok wydajności aplikacji bezserwerowych i ich podstawowej infrastruktury. Azure Monitor obsługuje Application Insights, czyli zaawansowaną usługę zarządzania wydajnością aplikacji (APM) i diagnostykę dostosowaną do aplikacji internetowych, interfejsów API i komponentów bezserwerowych, takich jak Azure Functions, pomagającą w wykrywaniu, segregowaniu i diagnozowaniu problemów z wydajnością i dostępnością.

Do analizy danych Azure Monitor udostępnia szeroką gamę narzędzi i możliwości, takich jak Eksplorator metryk, Log Analytics oraz automatyczna analiza wydajności i danych diagnostycznych. Narzędzia te umożliwiają użytkownikom identyfikowanie trendów, wykrywanie anomalii i przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych problemów napotkanych w aplikacjach bezserwerowych. Ponadto Azure Monitor umożliwia użytkownikom konfigurowanie niestandardowych zapytań przy użyciu języka Kusto Query Language (KQL), który umożliwia łatwe wykonywanie złożonych zadań analizy, korelacji i agregacji danych.

Reagowanie na zdarzenia krytyczne jest proste dzięki niezawodnym mechanizmom alertów i powiadomień Azure Monitor. Użytkownicy mogą konfigurować reguły alertów w oparciu o określone progi lub warunki dla zbieranych metryk i danych dziennika, zapewniając szybkie powiadomienia w przypadku jakichkolwiek potencjalnych problemów lub naruszeń. Ponadto Azure Monitor obsługuje akcje skalowania, które mogą automatycznie dostosowywać zasoby przydzielone do aplikacji bezserwerowych w oparciu o wstępnie zdefiniowane kryteria wydajności, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów i efektywność kosztową.

Azure Monitor zapewnia bezproblemową integrację z różnymi usługami Azure, a także narzędziami i usługami innych firm, takimi jak systemy sprzedaży biletów, platformy zarządzania incydentami i aplikacje do przesyłania wiadomości. Integracja ta umożliwia użytkownikom kierowanie alertów i powiadomień do odpowiednich kanałów lub systemów, ułatwiając szybką i skuteczną reakcję na incydenty.

Podsumowując, Azure Monitor to wszechstronne i wydajne rozwiązanie do monitorowania dla bezserwerowych środowisk obliczeniowych, oferujące mnóstwo możliwości gromadzenia, analizowania i podejmowania działań na danych telemetrycznych generowanych przez zasoby, aplikacje i usługi platformy Azure. Integrując Azure Monitor z AppMaster, użytkownicy uzyskują dostęp do doskonałych możliwości obserwacji i diagnostyki, co pozwala im skutecznie monitorować, optymalizować i rozwiązywać problemy z aplikacjami bezserwerowymi, zapewniając wysoką wydajność i niezawodność.