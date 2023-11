Monitor Azure

O Azure Monitor é uma solução abrangente baseada em nuvem da Microsoft, projetada para fornecer recursos de monitoramento de aplicativos e desempenho para ambientes de computação sem servidor, bem como aplicativos Web tradicionais, infraestrutura e máquinas virtuais. No contexto da computação sem servidor, o Azure Monitor desempenha um papel crucial na recolha, análise e atuação sobre dados de telemetria gerados por vários recursos, aplicações e serviços do Azure. O Azure Monitor suporta a monitorização eficaz de vários serviços do Azure, incluindo Functions, Event Hubs, Logic Apps e outros componentes sem servidor. Esta solução holística de monitoramento ajuda desenvolvedores e profissionais de TI a manter aplicativos sem servidor confiáveis ​​e de alto desempenho.

O Azure Monitor aproveita um rico conjunto de capacidades para coletar diversas métricas de desempenho e diagnóstico, bem como dados de log emitidos por aplicativos sem servidor e seus recursos relacionados, ao mesmo tempo que oferece insights em tempo real e inteligência acionável. Com o Azure Monitor, os utilizadores podem configurar dashboards personalizados, criar alertas, configurar a escala automática e até identificar estrangulamentos nas suas infraestruturas e aplicações sem servidor, permitindo assim uma gestão eficiente de recursos, identificação rápida de problemas e resolução rápida.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, reconhece a importância de incorporar ferramentas de monitoramento de alta qualidade, como o Azure Monitor, no ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos. Ao oferecer integração perfeita com o Azure Monitor, AppMaster não apenas garante aplicativos de alto desempenho, mas também fornece aos usuários recursos superiores de observabilidade, capacitando-os a criar aplicativos sem servidor resilientes e eficientes.

A funcionalidade do Azure Monitor pode ser dividida em quatro categorias principais: recolha de dados, análise de dados, resposta a eventos críticos e integração com outros serviços e ferramentas. A plataforma coleta métricas de desempenho, logs de atividades, logs de diagnóstico e logs de aplicativos de vários recursos, serviços e componentes do Azure, bem como dados de telemetria personalizados, fornecendo uma visão granular do desempenho de aplicativos sem servidor e suas infraestruturas subjacentes. O Azure Monitor suporta Application Insights, que é um poderoso serviço de gestão de desempenho de aplicações (APM) e diagnóstico adaptado para aplicações web, APIs e componentes sem servidor como Azure Functions, ajudando na deteção, triagem e diagnóstico de problemas de desempenho e disponibilidade.

Para análise de dados, o Azure Monitor fornece uma extensa gama de ferramentas e capacidades, como Metrics Explorer, Log Analytics e análise automatizada de dados de desempenho e diagnóstico. Essas ferramentas permitem que os usuários identifiquem tendências, detectem anomalias e realizem análises de causa raiz dos problemas encontrados em seus aplicativos sem servidor. Além disso, o Azure Monitor permite que os usuários configurem consultas personalizadas usando a Kusto Query Language (KQL), que permite que tarefas complexas de análise, correlação e agregação de dados sejam executadas com facilidade.

A resposta a eventos críticos é simplificada com os robustos mecanismos de alerta e notificação do Azure Monitor. Os usuários podem configurar regras de alerta com base em limites ou condições especificadas para métricas coletadas e dados de registro, garantindo notificações imediatas em caso de possíveis problemas ou violações. Além disso, o Azure Monitor suporta ações de escala que podem ajustar automaticamente os recursos atribuídos a aplicações sem servidor com base em critérios de desempenho predefinidos, garantindo a utilização ideal de recursos e a eficiência de custos.

O Azure Monitor oferece integração perfeita com vários serviços do Azure, bem como ferramentas e serviços de terceiros, como sistemas de tickets, plataformas de gerenciamento de incidentes e aplicativos de mensagens. Essa integração permite que os usuários encaminhem alertas e notificações para os canais ou sistemas apropriados, promovendo uma resposta rápida e eficaz a incidentes.

Em resumo, o Azure Monitor é uma solução de monitorização abrangente e poderosa para ambientes de computação sem servidor, oferecendo uma infinidade de capacidades para recolher, analisar e agir sobre dados de telemetria gerados por recursos, aplicações e serviços do Azure. Ao integrar o Azure Monitor ao AppMaster, os usuários obtêm acesso a recursos superiores de observabilidade e diagnóstico, permitindo monitorar, otimizar e solucionar problemas de aplicativos sem servidor com eficácia, garantindo alto desempenho e confiabilidade.