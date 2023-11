Azure Monitor is een uitgebreide cloudgebaseerde oplossing van Microsoft, ontworpen om mogelijkheden voor applicatie- en prestatiebewaking te bieden voor serverloze computeromgevingen, maar ook voor traditionele webapplicaties, infrastructuur en virtuele machines. In de context van serverloos computergebruik speelt Azure Monitor een cruciale rol bij het verzamelen, analyseren en reageren op telemetriegegevens die zijn gegenereerd door verschillende Azure-resources, -toepassingen en -services. Azure Monitor ondersteunt effectieve bewaking van verschillende Azure-services, waaronder Functions, Event Hubs, Logic Apps en andere serverloze componenten. Deze holistische monitoringoplossing helpt ontwikkelaars en IT-professionals bij het onderhouden van krachtige en betrouwbare serverloze applicaties.

Azure Monitor maakt gebruik van een uitgebreide reeks mogelijkheden om verschillende prestatie- en diagnostische statistieken te verzamelen, evenals loggegevens die worden uitgezonden door serverloze applicaties en de bijbehorende bronnen, terwijl het realtime inzicht en bruikbare intelligentie biedt. Met Azure Monitor kunnen gebruikers aangepaste dashboards opzetten, waarschuwingen creëren, automatisch schalen configureren en zelfs knelpunten in hun serverloze infrastructuren en applicaties identificeren, waardoor efficiënt beheer van bronnen, snelle identificatie van problemen en snelle oplossing mogelijk wordt.

AppMaster, een krachtig platform no-code voor het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties, erkent het belang van het opnemen van hoogwaardige monitoringtools zoals Azure Monitor in de levenscyclus van applicatieontwikkeling. Door naadloze integratie met Azure Monitor aan te bieden, zorgt AppMaster niet alleen voor krachtige applicaties, maar biedt het gebruikers ook superieure observatiemogelijkheden, waardoor ze veerkrachtige en efficiënte serverloze applicaties kunnen bouwen.

De functionaliteit van Azure Monitor kan worden onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: gegevensverzameling, gegevensanalyse, reageren op kritieke gebeurtenissen en integratie met andere services en tools. Het platform verzamelt prestatiestatistieken, activiteitenlogboeken, diagnostische logbestanden en applicatielogboeken van verschillende Azure-resources, -services en -componenten, evenals aangepaste telemetriegegevens, waardoor een gedetailleerd beeld wordt geboden van de prestaties van serverloze applicaties en hun onderliggende infrastructuren. Azure Monitor ondersteunt Application Insights, een krachtige Application Performance Management (APM) en diagnostische service die is afgestemd op webtoepassingen, API's en serverloze componenten zoals Azure Functions, en helpt bij het detecteren, beoordelen en diagnosticeren van prestatie- en beschikbaarheidsproblemen.

Voor gegevensanalyse biedt Azure Monitor een uitgebreid scala aan hulpprogramma's en mogelijkheden, zoals Metrics Explorer, Log Analytics en geautomatiseerde analyse van prestatie- en diagnostische gegevens. Met deze tools kunnen gebruikers trends identificeren, afwijkingen detecteren en een analyse van de hoofdoorzaak uitvoeren voor de problemen die ze tegenkomen in hun serverloze applicaties. Bovendien kunnen gebruikers met Azure Monitor aangepaste query's instellen met behulp van de Kusto Query Language (KQL), waardoor complexe gegevensanalyse-, correlatie- en aggregatietaken eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Reageren op kritieke gebeurtenissen is eenvoudig gemaakt met de robuuste waarschuwings- en meldingsmechanismen van Azure Monitor. Gebruikers kunnen waarschuwingsregels configureren op basis van gespecificeerde drempels of voorwaarden voor verzamelde statistieken en loggegevens, waardoor snelle meldingen worden gegarandeerd in geval van mogelijke problemen of inbreuken. Bovendien ondersteunt Azure Monitor schaalacties die automatisch de bronnen kunnen aanpassen die zijn toegewezen aan serverloze toepassingen op basis van vooraf gedefinieerde prestatiecriteria, waardoor een optimaal gebruik van bronnen en kostenefficiëntie wordt gegarandeerd.

Azure Monitor biedt naadloze integratie met verschillende Azure-services, evenals tools en services van derden, zoals ticketingsystemen, platformen voor incidentbeheer en berichtentoepassingen. Dankzij deze integratie kunnen gebruikers waarschuwingen en meldingen naar de juiste kanalen of systemen sturen, waardoor een snelle en effectieve respons op incidenten wordt bevorderd.

Samenvattend is Azure Monitor een uitgebreide en krachtige monitoringoplossing voor serverloze computeromgevingen, die een overvloed aan mogelijkheden biedt voor het verzamelen, analyseren en reageren op telemetriegegevens die zijn gegenereerd door Azure-resources, -applicaties en -services. Door Azure Monitor te integreren met AppMaster krijgen gebruikers toegang tot superieure observatie- en diagnosemogelijkheden, waardoor ze hun serverloze applicaties effectief kunnen monitoren, optimaliseren en problemen kunnen oplossen, waardoor hoge prestaties en betrouwbaarheid worden gegarandeerd.