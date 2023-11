Monitoraggio di Azure è una soluzione completa basata su cloud di Microsoft, progettata per fornire funzionalità di monitoraggio delle applicazioni e delle prestazioni per ambienti informatici serverless, nonché applicazioni Web tradizionali, infrastrutture e macchine virtuali. Nel contesto dell'elaborazione serverless, Monitoraggio di Azure svolge un ruolo cruciale nella raccolta, analisi e intervento sui dati di telemetria generati da varie risorse, applicazioni e servizi di Azure. Monitoraggio di Azure supporta il monitoraggio efficace di vari servizi di Azure, tra cui funzioni, hub eventi, app per la logica e altri componenti serverless. Questa soluzione di monitoraggio olistico aiuta sviluppatori e professionisti IT a mantenere applicazioni serverless affidabili e ad alte prestazioni.

Monitoraggio di Azure sfrutta un ricco set di funzionalità per raccogliere varie metriche diagnostiche e prestazionali, nonché dati di log, emessi dalle applicazioni serverless e dalle relative risorse, offrendo al contempo informazioni dettagliate in tempo reale e intelligence utilizzabile. Con Monitoraggio di Azure, gli utenti possono impostare dashboard personalizzati, creare avvisi, configurare la scalabilità automatica e persino identificare i colli di bottiglia nelle loro infrastrutture e applicazioni serverless, consentendo così una gestione efficiente delle risorse, una rapida identificazione dei problemi e una rapida risoluzione.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili, riconosce l'importanza di incorporare strumenti di monitoraggio di alta qualità come Monitoraggio di Azure nel ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni. Offrendo un'integrazione perfetta con Monitoraggio di Azure, AppMaster non solo garantisce applicazioni ad alte prestazioni, ma offre anche agli utenti capacità di osservabilità superiori, consentendo loro di creare applicazioni serverless resilienti ed efficienti.

Le funzionalità di Monitoraggio di Azure possono essere suddivise in quattro categorie chiave: raccolta dati, analisi dei dati, risposta a eventi critici e integrazione con altri servizi e strumenti. La piattaforma raccoglie metriche delle prestazioni, log delle attività, log diagnostici e log delle applicazioni da varie risorse, servizi e componenti di Azure, nonché dati di telemetria personalizzati, fornendo una visione granulare delle prestazioni delle applicazioni serverless e delle relative infrastrutture sottostanti. Monitoraggio di Azure supporta Application Insights, un potente servizio di gestione delle prestazioni delle applicazioni (APM) e di diagnostica su misura per applicazioni Web, API e componenti serverless come Funzioni di Azure, che aiuta a rilevare, valutare e diagnosticare problemi di prestazioni e disponibilità.

Per l'analisi dei dati, Monitoraggio di Azure offre un'ampia gamma di strumenti e funzionalità, ad esempio Esplora metriche, Log Analytics e analisi automatizzata delle prestazioni e dei dati diagnostici. Questi strumenti consentono agli utenti di identificare tendenze, rilevare anomalie ed eseguire analisi delle cause principali dei problemi riscontrati nelle loro applicazioni serverless. Inoltre, Monitoraggio di Azure consente agli utenti di impostare query personalizzate utilizzando Kusto Query Language (KQL), che consente di eseguire con facilità attività complesse di analisi, correlazione e aggregazione dei dati.

La risposta agli eventi critici è semplificata grazie ai robusti meccanismi di avviso e notifica di Monitoraggio di Azure. Gli utenti possono configurare regole di avviso in base a soglie o condizioni specifiche per i parametri raccolti e i dati di registro, garantendo notifiche tempestive in caso di potenziali problemi o violazioni. Inoltre, Monitoraggio di Azure supporta azioni di ridimensionamento in grado di regolare automaticamente le risorse allocate alle applicazioni serverless in base a criteri di prestazioni predefiniti, garantendo un utilizzo ottimale delle risorse e un'efficienza in termini di costi.

Monitoraggio di Azure vanta un'integrazione perfetta con vari servizi di Azure, nonché con strumenti e servizi di terze parti, come sistemi di ticketing, piattaforme di gestione degli incidenti e applicazioni di messaggistica. Questa integrazione consente agli utenti di indirizzare avvisi e notifiche ai canali o ai sistemi appropriati, favorendo una risposta rapida ed efficace agli incidenti.

In sintesi, Monitoraggio di Azure è una soluzione di monitoraggio completa e potente per ambienti di elaborazione serverless, che offre numerose funzionalità per raccogliere, analizzare e agire sui dati di telemetria generati da risorse, applicazioni e servizi di Azure. Integrando Monitoraggio di Azure con AppMaster, gli utenti ottengono l'accesso a funzionalità di osservabilità e diagnostica superiori, consentendo loro di monitorare, ottimizzare e risolvere in modo efficace i problemi delle proprie applicazioni serverless, garantendo prestazioni elevate e affidabilità.