Azure Monitor ist eine umfassende cloudbasierte Lösung von Microsoft, die Funktionen zur Anwendungs- und Leistungsüberwachung für serverlose Computerumgebungen sowie für herkömmliche Webanwendungen, Infrastrukturen und virtuelle Maschinen bietet. Im Zusammenhang mit serverlosem Computing spielt Azure Monitor eine entscheidende Rolle beim Sammeln, Analysieren und Reagieren auf Telemetriedaten, die von verschiedenen Azure-Ressourcen, -Anwendungen und -Diensten generiert werden. Azure Monitor unterstützt die effektive Überwachung verschiedener Azure-Dienste, einschließlich Funktionen, Event Hubs, Logic Apps und anderer serverloser Komponenten. Diese ganzheitliche Überwachungslösung hilft Entwicklern und IT-Experten bei der Aufrechterhaltung leistungsstarker und zuverlässiger serverloser Anwendungen.

Azure Monitor nutzt eine Vielzahl von Funktionen, um verschiedene Leistungs- und Diagnosemetriken sowie Protokolldaten zu erfassen, die von serverlosen Anwendungen und den zugehörigen Ressourcen ausgegeben werden, und bietet gleichzeitig Einblicke in Echtzeit und umsetzbare Informationen. Mit Azure Monitor können Benutzer benutzerdefinierte Dashboards einrichten, Warnungen erstellen, automatische Skalierung konfigurieren und sogar Engpässe in ihren serverlosen Infrastrukturen und Anwendungen identifizieren und so eine effiziente Verwaltung von Ressourcen, eine schnelle Identifizierung von Problemen und eine schnelle Lösung ermöglichen.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, erkennt die Bedeutung der Integration hochwertiger Überwachungstools wie Azure Monitor in den Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung. Durch die nahtlose Integration mit Azure Monitor gewährleistet AppMaster nicht nur leistungsstarke Anwendungen, sondern bietet Benutzern auch hervorragende Observability-Funktionen, die es ihnen ermöglichen, belastbare und effiziente serverlose Anwendungen zu erstellen.

Die Funktionalität von Azure Monitor kann in vier Hauptkategorien unterteilt werden: Datenerfassung, Datenanalyse, Reaktion auf kritische Ereignisse und Integration mit anderen Diensten und Tools. Die Plattform sammelt Leistungsmetriken, Aktivitätsprotokolle, Diagnoseprotokolle und Anwendungsprotokolle von verschiedenen Azure-Ressourcen, -Diensten und -Komponenten sowie benutzerdefinierte Telemetriedaten und bietet so einen detaillierten Überblick über die Leistung serverloser Anwendungen und ihrer zugrunde liegenden Infrastrukturen. Azure Monitor unterstützt Application Insights, einen leistungsstarken Application Performance Management (APM)- und Diagnosedienst, der auf Webanwendungen, APIs und serverlose Komponenten wie Azure Functions zugeschnitten ist und bei der Erkennung, Triage und Diagnose von Leistungs- und Verfügbarkeitsproblemen hilft.

Für die Datenanalyse bietet Azure Monitor eine umfangreiche Palette an Tools und Funktionen, wie z. B. Metrics Explorer, Log Analytics und automatisierte Analyse von Leistungs- und Diagnosedaten. Mit diesen Tools können Benutzer Trends erkennen, Anomalien erkennen und eine Ursachenanalyse für die Probleme durchführen, die in ihren serverlosen Anwendungen auftreten. Darüber hinaus ermöglicht Azure Monitor Benutzern das Einrichten benutzerdefinierter Abfragen mithilfe der Kusto Query Language (KQL), wodurch komplexe Datenanalyse-, Korrelations- und Aggregationsaufgaben problemlos ausgeführt werden können.

Die Reaktion auf kritische Ereignisse wird durch die robusten Warn- und Benachrichtigungsmechanismen von Azure Monitor vereinfacht. Benutzer können Warnregeln basierend auf festgelegten Schwellenwerten oder Bedingungen für gesammelte Metriken und Protokolldaten konfigurieren und so eine sofortige Benachrichtigung bei potenziellen Problemen oder Verstößen gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt Azure Monitor Skalierungsaktionen, mit denen die Ressourcen, die serverlosen Anwendungen zugewiesen werden, basierend auf vordefinierten Leistungskriterien automatisch angepasst werden können, um eine optimale Ressourcennutzung und Kosteneffizienz sicherzustellen.

Azure Monitor bietet eine nahtlose Integration mit verschiedenen Azure-Diensten sowie Tools und Diensten von Drittanbietern, wie Ticketsystemen, Incident-Management-Plattformen und Messaging-Anwendungen. Durch diese Integration können Benutzer Warnungen und Benachrichtigungen an die entsprechenden Kanäle oder Systeme weiterleiten und so eine schnelle und effektive Reaktion auf Vorfälle fördern.

Zusammenfassend ist Azure Monitor eine umfassende und leistungsstarke Überwachungslösung für Serverless-Computing-Umgebungen, die eine Fülle von Funktionen zum Sammeln, Analysieren und Reagieren auf Telemetriedaten bietet, die von Azure-Ressourcen, -Anwendungen und -Diensten generiert werden. Durch die Integration von Azure Monitor mit AppMaster erhalten Benutzer Zugriff auf überlegene Beobachtbarkeits- und Diagnosefunktionen, die es ihnen ermöglichen, ihre serverlosen Anwendungen effektiv zu überwachen, zu optimieren und Fehler zu beheben und so eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit sicherzustellen.