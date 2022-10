À l'époque que nous vivons, les données sont le nouvel or. Le véritable trésor que possèdent les entreprises est désormais constitué par les données. La quantité de données qu'une entreprise ou une organisation détient et la façon dont elle peut les déployer font la différence dans sa réussite. En effet, les décisions, le marketing, le développement, la croissance, la gestion des clients et les ventes reposent aujourd'hui sur les données. Le grand défi des entreprises aujourd'hui est de gérer cette énorme quantité de données, c'est pourquoi nous rencontrons plus souvent la normalisation des données. Mais qu'est-ce que la normalisation des données ? Pourquoi en avons-nous besoin ? Et quels sont ses avantages ? Dans cet article, nous allons répondre à toutes ces questions et plus encore.

Qu'est-ce que la normalisation des données ?

La normalisation des données, ou normalisation des bases de données, est un processus d'organisation et de structuration d'une base de données visant à réduire la redondance des données. En d'autres termes, le processus de normalisation de la base de données est un moyen de s'assurer que chaque champ et chaque enregistrement est organisé de manière logique afin d'éviter les redondances et de rendre l'utilisation de toute base de données relationnelle plus efficace : vous évitez toute erreur de saisie de données, toute suppression accidentelle et vous facilitez également le processus de mise à jour des données. Comprendre la normalisation des données est très simple, mais le processus est plus complexe qu'il n'y paraît. La normalisation des données obéit à des règles spécifiques qui dictent la manière dont la base de données doit être organisée.

Avantages de la normalisation des données

Que vous utilisiez des bases de données relationnelles, CRM des plateformes, l'analyse de données ou le développement d'applications, vous aurez besoin de normaliser vos données. Vous pensez peut-être que la normalisation des données peut entraîner un travail supplémentaire pour vous et votre équipe, mais une fois que vous connaîtrez ses avantages, vous changerez d'avis. Alors, quels sont les avantages de la normalisation des données ?

Diminue la taille de la base de données

Lorsque vous avez des données qui se répètent dans votre base de données, vous avez besoin de beaucoup d'espace pour stocker ces données, mais c'est un véritable gaspillage. La normalisation des données permet de réduire l'espace de stockage de votre base de données, ce qui signifie, comme vous le savez, que vous économisez des ressources et de l'argent.

Simplifier les requêtes

Il est toujours plus facile de rechercher des informations dans une base de données bien organisée que dans un endroit désordonné, que vous le fassiez manuellement ou à l'aide d'un outil numérique automatisé.

Faciliter la maintenance

La normalisation des bases de données prévient les problèmes et facilite la maintenance de la base de données. Là encore, cela évite de gaspiller des ressources et de l'argent.

Améliorer les performances

Comme vous le savez peut-être déjà, les bases de données sont à la base du fonctionnement de chaque application ou logiciel en général. La normalisation des bases de données accélère le processus de récupération des données, ce qui améliore les performances de votre application.

Qui a besoin de la normalisation des données ?

Toute personne qui traite des données et des bases de données dans un but quelconque a besoin de la normalisation des données. Il est inutile d'avoir une base de données redondante et mal organisée. Cependant, il existe certains domaines où la normalisation des données est particulièrement importante :

l' analyse des données : si vous devez extraire des informations utiles de plusieurs bases de données, il faut les normaliser.

: si vous devez extraire des informations utiles de plusieurs bases de données, il faut les normaliser. le développement de logiciels : la normalisation des données fait une énorme différence lors de l'optimisation des performances d'une application. Elle devient extrêmement importante lorsque les développeurs doivent intégrer des données provenant d'une application de type logiciel-service dans leur processus de développement.

: la normalisation des données fait une énorme différence lors de l'optimisation des performances d'une application. Elle devient extrêmement importante lorsque les développeurs doivent intégrer des données provenant d'une application de type logiciel-service dans leur processus de développement. l'entreprise : toute entreprise a besoin de collecter des données, puis de les utiliser pour prendre des décisions, développer l'entreprise elle-même, élaborer sa stratégie marketing, etc.

: toute entreprise a besoin de collecter des données, puis de les utiliser pour prendre des décisions, développer l'entreprise elle-même, élaborer sa stratégie marketing, etc. lesprofessionnels: toute personne ayant un emploi indépendant a besoin d'organiser ses clients, ses informations, son catalogue de services/produits, et plus encore. En d'autres termes, ils ont besoin de bases de données et de normalisation des données.

Jusqu'à présent, nous avons parlé de la normalisation des données comme d'un concept théorique. Pourtant, lorsque nous approfondissons ses aspects les plus pratiques, nous constatons qu'il s'agit d'un processus composé de normes et de règles spécifiques que vous devez connaître si vous voulez optimiser vos bases de données et exploiter tous les avantages dont nous avons parlé plus haut.

À la base, la normalisation des données consiste à définir des normes pour toutes les données insérées dans les bases de données. Par exemple, si nous avons une base de données de clients avec leurs numéros de téléphone et leurs adresses, nos normes pourraient être les suivantes :

Tous les noms sont écrits sous cette forme : Dursley, Vernon.

Tous les numéros de téléphone sont écrits sous cette forme : 530-000-0000.

Toutes les adresses sont écrites sous cette forme : 4, Private Drive, San Francisco.

Cependant, certaines normes sont partagées par tous ceux qui traitent des bases de données, où qu'ils soient, quel que soit le travail qu'ils effectuent. Il existe des règles regroupées en niveaux appelés formes normales. Elles sont organisées de telle sorte que chaque forme normale s'appuie sur la précédente ; en d'autres termes, vous ne pouvez appliquer la deuxième forme normale que si vous avez déjà appliqué la première.

Plusieurs formes normales ont été normalisées, mais les plus courantes et les plus importantes à connaître sont les trois premières - c'est pourquoi nous les abordons plus en détail dans cet article. Outre les formes normales, il existe d'autres règles générales que vous devez respecter. Par exemple, les tables d'une base de données doivent contenir une clé primaire. Les valeurs de clé primaire permettent de distinguer chaque ligne et d'associer chaque enregistrement à un identifiant unique. Par conséquent, avant même d'aborder la première forme normale, assurez-vous que votre base de données, ou votre table, possède un champ de clé primaire.

Première forme normale (1NF)

La première forme normale stipule que chaque champ de votre base de données ne doit stocker qu'une seule valeur et qu'une base de données ne doit pas avoir deux champs qui stockent des informations similaires. Soyons plus clairs à l'aide d'un exemple. Voici une base de données qui stocke des informations sur les cours et les professeurs qui les enseignent.

ID du professeur Nom du professeur Cours P001 Gregor Mitchell Littérature Écriture créative

P002 Angela McGall Physique

Cette base de données viole la première forme normale de deux façons :

Il y a deux valeurs dans un champ puisque le professeur Mitchell enseigne deux cours ;

Il y a deux champs stockant des informations similaires : L'ID du professeur et le nom du professeur fournissent tous deux des informations concernant l'identité du professeur.

Pour normaliser notre base de données, nous devons la diviser en deux :

La première contiendrait des informations relatives à l'identité des professeurs et comprendrait deux champs : ID du professeur et Nom du professeur.

La seconde aurait deux champs : un pour les cours et un pour l'ID du professeur correspondant au professeur qui enseigne ce cours.

Nous avons maintenant deux bases de données, la première ayant une relation de type "one-to-many" avec la seconde. Les deux tables sont reliées par une clé étrangère, à savoir le champ ID du professeur.

Deuxième forme normale (2NF)

La deuxième forme normale vise à réduire les redondances, en veillant à ce que chaque champ stocke des informations qui nous renseignent sur la clé primaire. En d'autres termes :

Chaque base de données doit avoir une seule clé primaire

Toutes les clés non primaires doivent être entièrement dépendantes de la clé primaire.

Ces deux principes garantissent que chaque base de données stocke des informations cohérentes sur le même argument qui est contenu dans la clé primaire. Encore une fois, aidons notre compréhension avec un exemple.

Nous avons une base de données Naissance du professeur et Département qui ressemble à ceci :

Nom du professeur Date de naissance Département Harry Grey Juillet, 1 Littérature Victoria White 19 septembre Littérature Paul Saul Mars, 1 Littérature James Smith 5 juin Science

La base de données ci-dessus respecte la première forme normale car chaque champ ne contient qu'un seul élément d'information et les champs fournissent tous des informations différentes. Cependant, elle ne respecte pas la deuxième forme normale car, si le champ Anniversaire dépend entièrement de leur nom, le Département auquel ils appartiennent ne dépend pas de leur anniversaire.

Pour normaliser cette base de données, nous devons à nouveau la diviser en deux :

Une base de données Anniversaire du professeur qui comprend deux champs : Nom du professeur et date de naissance

Une base de données Département du professeur qui comprend deux champs : Nom du professeur et département

Troisième forme normale (3NF)

Une base de données respecte la troisième forme normale lorsqu'elle n'a pas de dépendance transitive. Qu'est-ce qu'une dépendance transitive ? Vous avez une dépendance transitive lorsque la colonne B de votre base de données dépend de la colonne A, qui dépend de la clé primaire. Pour normaliser une base de données selon la troisième forme normale, vous devez supprimer la colonne B, qui ne dépend pas directement de la clé primaire, et stocker ces informations sur une deuxième base de données avec sa propre clé primaire.

Donnons un autre exemple. Nous avons cette base de données de commandes :

ID de la commande Date de la commande ID du client Code postal du client D001 01/3/2022 C001 97438 D002 06/15/2022 C002 08638

Cette base de données ne respecte pas la troisième forme normale car nous avons la clé primaire, l'ID de la commande. La date de la commande et l'ID du client en dépendent entièrement, mais le code postal du client dépend de l'ID du client, qui n'est pas la clé primaire. Comme nous l'avons mentionné, pour normaliser cette base de données selon la troisième forme normale, nous devons créer une deuxième base de données de code postal de client qui associe chaque ID de client à son code postal de client.

Que sont les clés SQL ?

La normalisation des données devient, bien sûr, très importante lorsque nous traitons avec une base de données SQL. SQL est le langage standard des systèmes de bases de données relationnelles utilisé par tout ordinateur pour stocker, manipuler et extraire des données d'une base de données relationnelle. SQL Les clés sont les attributs (il peut s'agir d'attributs uniques ou multiples) utilisés pour obtenir des données d'une base ou d'une table. Elles sont également utilisées pour créer des relations entre différentes bases de données.

Il existe les types de clés SQL les plus importants :

Super clé : la super clé est une combinaison d'une ou plusieurs colonnes dans une table qui identifie de manière unique une ligne de la table.

: la super clé est une combinaison d'une ou plusieurs colonnes dans une table qui identifie de manière unique une ligne de la table. Clé étrangère : elle est importante lorsque vous avez deux bases de données liées. Dans l'exemple que nous avons fait pour la deuxième forme normale, nous avions deux bases de données normalisées qui "partageaient" le champ ID du professeur. L'ID du professeur est la clé étrangère, et elle sert à informer les bases de données qu'elles sont liées.

: elle est importante lorsque vous avez deux bases de données liées. Dans l'exemple que nous avons fait pour la deuxième forme normale, nous avions deux bases de données normalisées qui "partageaient" le champ ID du professeur. L'ID du professeur est la clé étrangère, et elle sert à informer les bases de données qu'elles sont liées. Clé primaire: il s'agit d'un type de clé SQL . Comme nous l'avons mentionné, selon la première forme normale, il ne peut y avoir plus d'une clé primaire par table, et tous les champs doivent en dépendre directement et entièrement.

Conclusion

Dans cet article, nous avons discuté de l'importance de la normalisation des données. Comme nous l'avons mentionné, cela peut sembler être un processus qui ralentit le flux de travail et le rend plus complexe, mais les avantages sont tels qu'ils valent le travail supplémentaire.

La normalisation des données est également un exemple de la manière dont la gestion des bases de données peut devenir extrêmement complexe. C'est pourquoi il est important de s'appuyer sur des outils qui peuvent simplifier le travail autant que possible. À cet égard, il convient de recommander no-code l'outil AppMasters, qui vous permet de créer des applications et de gérer leurs bases de données sans écrire le moindre code. Vous devrez peut-être encore apprendre les règles de normalisation des données, mais leur application deviendra beaucoup plus facile !