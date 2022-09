Quelle que soit l'idée d'entreprise, elle a besoin d'une base solide sur laquelle s'appuyer. Cette base solide est appelée « investissement » dans le monde des affaires. L'investissement est l'argent nécessaire pour démarrer toute idée commerciale brillante (startups technologiques ou applications) ou startup. Tout cela est formidable, mais aucun investisseur ne surgit du ciel pour vous offrir l'intégralité du capital requis pour votre prochaine grande startup technologique ou d'application, n'est-ce pas ? Donc, vous avez besoin d'argent, et nous voulons vous dire comment l'obtenir. Il existe plusieurs façons pour une nouvelle entreprise ou une nouvelle application de démarrer des investissements auprès d'investisseurs viables. Si vous lisez cet article, vous connaissez déjà les investisseurs.

Cependant, le problème est de savoir où trouver les investisseurs. Contrairement à ce qu'ils disent, heureusement, des millions d'investisseurs dans ce monde n'attendent que d'investir dans l'entreprise ou l'application parfaite, en particulier les startups technologiques. Vous devez savoir comment amener les investisseurs à investir dans votre idée. Aucun investisseur ne veut investir dans des startups qui ne fonctionneront pas. Ainsi, en tant que propriétaire d'entreprise, vous convainquez les investisseurs que votre application ou votre entreprise vaut leur investissement.

Où puis-je trouver des investisseurs en startups technologiques ?

Être le fondateur d'une startup est un défi. Il faut de la planification, de la précision et beaucoup de travail acharné. Selon de nombreux propriétaires d'entreprise, la principale raison de l'échec de toute startup est le manque de fonds. Trouver de nouveaux investisseurs et les amener à investir dans votre entreprise est l'une des tâches les plus exigeantes d'un propriétaire d'entreprise. Même dans les startups technologiques, le lancement de ce prototype d'application principal coûte de l'argent. Sans le prototype d'application initial, vous ne pouvez pas attirer plus d'investisseurs. C'est un cercle vicieux. Cependant, en ce qui concerne les investisseurs, ce qui aide, c'est de commencer petit et de progresser progressivement. Une fois que vous avez votre idée et votre modèle d'entreprise initiaux, vous pouvez commencer à chercher des investisseurs.

Les amis ou la famille peuvent faire d'excellents investisseurs initiaux. Ils sont toujours faciles à approcher et dignes de confiance. Ce sont les meilleurs investisseurs si vous êtes une nouvelle startup technologique. La famille et les amis peuvent souvent fournir un investissement suffisant pour démarrer votre entreprise.

Les investisseurs providentiels sont également un excellent moyen de faire évoluer votre entreprise. Les investisseurs providentiels peuvent prendre votre petite startup et l'élever dans la cour des grands. La plupart des gens préfèrent contacter leurs investisseurs providentiels locaux. Cependant, n'hésitez pas à contacter des investisseurs en dehors de votre pool d'investisseurs local. Cela fera évoluer votre startup et apportera une exposition aux investisseurs. Cela vous aidera également à établir des relations avec d'autres investisseurs commerciaux (Tech Startup Savants) et des personnes dans le domaine de la technologie.

Parfois, au lieu d'un ou deux grands investisseurs, plusieurs investisseurs se réunissent pour financer une startup. Nous le faisons via Internet au lieu d'investir en face à face et appelons cela le financement participatif. Cela montre que le grand public fait confiance à l'entreprise ou à l'application. De nombreux investisseurs considèrent qu'une startup technologique qui a bénéficié d'un financement participatif est un bon investissement. C'est un moyen rapide et facile de mettre en place votre startup technologique.

N'hésitez pas à regarder autour de vous ! Les membres de votre communauté ou les personnes avec lesquelles vous avez travaillé peuvent faire de bons investisseurs initiaux pour votre startup. Gardez un œil sur les investisseurs qui peuvent vous ouvrir les portes de l'investissement.

Une fois que vous avez créé votre entreprise ou que votre application a décollé, vous pouvez contacter les banques pour des investissements sous forme de prêts. Les banques ne font pas de bons investisseurs initiaux. Les banques sont très averses au risque. Ils s'abstiennent généralement de prêter à des entreprises ou des startups non établies. Mais après le démarrage de votre startup technologique ou de votre application, les banques sont une bonne option si des investissements supplémentaires sont nécessaires. Les prêts bancaires fonctionnent également contre des garanties plutôt que des capitaux propres. C'est également bon pour les propriétaires d'entreprise qui ne veulent pas perdre une partie de leur capital d'entreprise. Les prêts bancaires peuvent vous aider à développer votre entreprise. Mais ces investisseurs travaillent contre des taux d'intérêt élevés.

Le processus final de recherche d'investisseurs est généralement le capital-risque. La plupart des propriétaires de startups ne recherchent pas directement les investisseurs en capital-risque. Ils font évoluer leurs entreprises d'autres manières. Mais si le besoin se fait sentir de développer les startups et que le capital manque, les investisseurs en capital-risque sont également une option. Cependant, les investisseurs en capital-risque peuvent coûter une grande partie du capital des entreprises (startups ou applications). Trouver des investisseurs peut sembler assez simple. Il est difficile de trouver des investisseurs dont les visions correspondent aux vôtres. C'est pourquoi les propriétaires d'entreprise doivent décider très attentivement quels investisseurs rechercher.

Les fondateurs de startups ont tendance à gagner une somme d'argent décente. Au fur et à mesure qu'une entreprise (startup technologique ou application) décolle, le montant augmente également. Rien qu'aux États-Unis, les fondateurs de startups technologiques gagnent généralement entre 130 000 et 150 000 dollars par an . Une étude récente réalisée par Kruze Consulting a examiné la rémunération du PDG et du fondateur dans plus de 250 opérations de démarrage financées.

Ils ont découvert qu'en 2022, un fondateur de startup technologique gagnait en moyenne environ 150 000 dollars par an . Cette valeur n'est cependant pas immuable. Il y a un potentiel pour monter ou descendre. Cela dépend du montant total des investissements que l'entreprise a levés. Par exemple, n'importe quelle application ou startup technologique ne peut aller aussi loin qu'avec le financement participatif. Les investisseurs viennent avec des investissements. Avec l'investissement, vous obtenez une chance d'évolutivité. Plus l'entreprise est grande (start-up technologique ou application), plus tout PDG ou fondateur gagnerait.

Selon les données recueillies par Kruze, les fondateurs de la technologie qui ont investi moins de 2 millions de dollars pour leur application ou startup gagnaient près de 106 000 dollars par an . Ceux qui gagnaient entre 2 et 5 millions de dollars gagnaient en moyenne 135 000 dollars . Et ceux qui ont réussi à obtenir un investissement de plus de 5 millions de dollars avaient un salaire moyen de 171 000 dollars par an . Dans une startup généraliste, les fondateurs peuvent augmenter ou diminuer leurs salaires. Et les PDG fondateurs gagnent plus que les PDG non fondateurs.

Mais dans certaines startups, l'investissement en capital-risque est impliqué. Dans ces startups, les PDG reçoivent un salaire fixe. Et la rémunération ne diffère pas si vous êtes fondateur ou non. Cependant, cela change après que plusieurs millions de dollars ont été réalisés par une entreprise. À ce stade, les PDG et les investisseurs gagnent plus que les fondateurs. C'est directement proportionnel. Plus l'investissement augmente, plus le salaire augmente.

Créer une entreprise n'est pas une blague. Les startups peuvent sembler faciles, mais seuls les propriétaires d'entreprise savent à quel point le processus peut être exténuant. Un trait commun aux startups est que leurs fondateurs sont souvent des travailleurs acharnés et passionnés par leur entreprise. La chasse aux investisseurs pour les investissements n'est que la moitié de la bataille. Un propriétaire d'entreprise doit se préparer à des obstacles et des barrages routiers sans fin sur le chemin de ses précieuses startups.

Les investisseurs font plus que simplement soutenir des concepts. Les investisseurs placent de l'argent dans des personnes. Un investisseur ne regarde pas seulement le business model mais aussi le fondateur. Les investisseurs pensent qu'une entreprise (startups technologiques ou applications) n'est investissable que par son propriétaire. Les startups sont à la pelle, mais les investisseurs recherchent des chefs d'entreprise potentiels.

Les fondateurs qui ont déjà créé des entreprises sont plus susceptibles d'attirer des investisseurs, mais les investisseurs n'investissent pas seulement dans des propriétaires d'entreprises déjà établis. Un investisseur recherche des startups qui ont des chefs d'entreprise et des bâtisseurs prometteurs. Selon une étude publiée dans la Harvard Business Review, les investisseurs ne se fient pas uniquement aux plans d'affaires lorsqu'ils investissent dans des startups. Au lieu de cela, un investisseur recherche certains traits chez le propriétaire de l'entreprise.

Tout investisseur sait qu'un créateur d'entreprise qui manque de recul peut ruiner une bonne idée d'entreprise (Startups ou apps). Les investisseurs sont intelligents et recherchent des attributs de personnalité chez les propriétaires d'entreprises (Startups ou applications) qui peuvent constituer un bon processus commercial. L'un des premiers traits que les investisseurs recherchent chez tout fondateur est la sincérité. Si un investisseur fait allusion à la moindre insincérité ou fausseté, il se détournera.

Les investisseurs préfèrent les fondateurs charismatiques et sympathiques. Aucun investisseur ne veut investir dans un ermite. Les investisseurs savent que les fondateurs sont responsables de la conduite d'une équipe. Ils ne peuvent pas faire cela s'ils ne sont pas sympathiques.

La monotonie n'impressionne aucun investisseur. Les investisseurs aiment les entrepreneurs passionnés par ce qu'ils font. La passion se traduit bien auprès des investisseurs. Les investisseurs préfèrent également que le fondateur ait un minimum d'humilité. Un investisseur sait qu'il est difficile de travailler avec une personne fière. Ces traits ne sont que quelques-uns que les investisseurs apprécient dans leurs investissements.

Dernières pensées

Nous espérons que vous savez clairement comment trouver des investisseurs pour votre application ou votre startup technologique. Après avoir parcouru ce guide, vous êtes prêt à élever votre graphique d'entreprise en présentant votre idée d'application aux bons investisseurs. Avant de trouver des investisseurs, il est nécessaire de créer une application robuste pour attirer l'attention des investisseurs.

Pour le développement d'applications, nous vous recommandons d'essayer AppMaster, un outil sans code qui aide à créer des applications susceptibles d'attirer les bons investisseurs. La meilleure chose à propos de cette application est qu'elle offre des fonctionnalités de glisser-déposer qui aident les débutants à créer des applications facilement et rapidement.