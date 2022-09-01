无论经营理念是什么，都需要坚实的基础才能立足。这种坚实的基础在商业世界中被称为“投资”。投资是启动任何出色的商业创意（科技初创公司或应用程序）或初创公司所需的资金。这一切都在膨胀，但没有投资者会突然出现，为您的下一个大型科技或应用程序初创公司提供完整的资本要求，是吗？所以，你需要钱，我们想告诉你如何得到它。任何新业务或应用程序初创公司都有多种方式从可行的投资者那里寻求投资。如果您正在阅读本文，那么您已经了解了投资者。

然而，问题是在哪里可以找到投资者。与他们所说的相反，幸运的是，这个世界上数以百万计的投资者只是在等待投资于完美的业务或应用程序，尤其是科技初创公司。你必须知道如何让投资者投资你的想法。没有投资者愿意投资任何行不通的初创公司。因此，作为企业主，您要让投资者相信您的应用程序或业务值得他们投资。

我在哪里可以找到科技创业投资者？

作为任何初创公司的创始人都是具有挑战性的。它需要计划、精确和大量的努力工作。根据许多企业主的说法，任何创业公司失败的主要原因是缺乏资金。寻找新的投资者并让他们投资您的企业是企业主最艰巨的任务之一。即使在科技初创公司中，启动主要应用程序原型也需要花钱。没有最初的应用原型，你就无法吸引更多的投资者。这是一个恶性循环。然而，对于投资者而言，帮助的是从小处着手并逐步发展。一旦你有了最初的商业理念和模式，你就可以开始寻找投资者了。

朋友或家人可以成为优秀的初始投资者。他们总是很容易接近并且值得信赖。如果你是一家新的科技创业公司，他们是最好的投资者。家人和朋友通常可以提供足够的投资来启动您的业务。

天使投资人也是扩展业务的好方法。天使投资人可以把你的小创业公司提升到大联盟。大多数人更愿意接触当地的天使投资人。但是，请不要犹豫，联系当地投资者群体之外的投资者。它将扩大您的创业规模并为投资者带来曝光率。它还将帮助您与其他商业投资者（Tech Startup Savants）和科技界人士建立关系。

有时，不是一两个主要投资者，而是几个投资者聚集在一起为一家初创公司提供资金。我们通过互联网而不是面对面的投资来做到这一点，称之为众筹。它表明公众信任该业务或应用程序。许多投资者认为拥有众筹的科技创业公司是一项不错的投资。这是让您的技术初创公司启动并运行的一种快速简便的方法。

一定要环顾四周！您社区中的人或与您共事过的人可以为您的创业公司提供良好的初始投资者。留意可以为您打开投资之门的投资者。

在您建立业务或您的应用程序起飞后，您可以与银行联系以贷款形式进行投资。银行不是好的初始投资者。银行非常规避风险。他们通常不会向未建立的企业或初创公司提供贷款。但在您的科技创业公司或应用程序起飞后，如果需要进一步投资，银行是一个不错的选择。银行贷款也适用于抵押品而不是股权。这对于不想失去任何部分业务股权的企业主来说也是一件好事。银行贷款可以帮助您扩展业务。但这些投资者反对高利率。

寻找投资者的最后一个过程通常是风险投资。大多数初创公司所有者不会直接寻找风险资本家投资者。他们以其他方式扩展业务。但是，如果需要扩大初创企业的规模并且资金不足，风险投资人也是一种选择。但是，风险投资人可能会花费大量业务（初创公司或应用程序）股权。寻找投资者似乎并不复杂。寻找与您的愿景一致的投资者是很困难的。这就是为什么企业主应该非常谨慎地决定要追求哪些投资者。

科技创业公司创始人赚多少钱？

初创公司的创始人往往会赚到一笔可观的钱。随着企业（科技初创公司或应用程序）的腾飞，数量也会增加。就在美国，科技创业公司的创始人往往每年能赚 13 万到 15 万美元。 Kruze Consulting 最近进行的一项研究着眼于 CEO 和创始人在 250 多家获得资助的初创企业中的薪酬。

他们发现，到 2022 年，科技创业公司创始人的平均年收入约为150,000 美元。然而，这个值并不是一成不变的。有上涨或下跌的可能。这取决于企业筹集的投资总额。例如，任何应用程序或科技创业公司只能通过众筹走这么远。投资者带着投资而来。通过投资，您有机会获得可扩展性。企业（科技初创公司或应用程序）越大，CEO 或创始人赚的钱就越多。

根据 Kruze 收集的数据，为他们的应用程序或创业公司获得的投资不到 200 万美元的科技创始人每年的收入接近 106,000 美元。那些赚 200 万到 500 万美元的人平均赚了 135,000 美元。而那些设法获得超过 500 万美元投资的人，其平均年薪为 171,000 美元。在一般的创业公司中，创始人可以增加或减少他们的薪水。创始人 CEO 比非创始人 CEO 赚得更多。

但在某些初创公司中，涉及风险投资。在这些初创公司中，CEO 获得固定薪水。无论您是否是创始人，薪酬都没有区别。然而，在企业赚了数百万美元之后，这种情况确实发生了变化。到那时，CEO和投资者比创始人赚得更多。是成正比的。随着投资的增加，薪水也会增加。

你如何评价一个创业公司的创始人？

创业不是开玩笑。创业似乎很容易，但只有企业主知道这个过程有多艰苦。创业公司的一个共同特点是，他们的创始人往往是勤奋的人，对他们的业务充满热情。追逐投资者的投资只是成功的一半。企业主应该为他们宝贵的创业之路上的无尽障碍和路障做好准备。

投资者做的不仅仅是支持概念。投资者把钱投入到人身上。投资者不仅要看商业模式，还要看创始人。投资者认为，企业（科技初创公司或应用程序）只有与其所有者一样可投资。初创公司数不胜数，但投资者寻找潜在的商业领袖。

以前创建过企业的创始人更有可能吸引投资者，但投资者不仅仅投资于已经建立的企业主。投资者寻找拥有有前途的商业领袖和建设者的初创公司。根据发表在哈佛商业评论上的研究，投资者在投资初创企业时并不仅仅依赖商业计划。相反，投资者会寻找企业主的一些特征。

任何投资者都知道，缺乏远见的企业创始人可能会毁掉一个好的商业创意（初创公司或应用程序）。投资者很聪明，会在企业（初创公司或应用程序）所有者中寻找能够促成良好业务流程的个性特征。投资者在任何创始人身上寻找的首要特质之一就是真诚。如果任何投资者暗示丝毫不真诚或虚假，他们就会转身离开。

投资者更喜欢有魅力和讨人喜欢的创始人。没有投资者愿意投资隐士。投资者知道创始人有责任驱动一个团队。如果他们不讨人喜欢，他们就无法做到这一点。

单调并没有给任何投资者留下深刻印象。投资者喜欢对自己所做的事情充满热情的企业家。这种热情很好地转化为投资者。投资者也更喜欢创始人有一点谦逊。投资者知道与骄傲的人一起工作很难。这些特征只是投资者在投资中珍视的一些特征。

最后的想法

我们希望您清楚如何为您的应用程序或科技初创公司寻找投资者。阅读完本指南后，您就可以通过向合适的投资者推销您的应用创意来提升您的业务图谱。在寻找投资者之前，有必要构建一个强大的应用程序来吸引投资者的注意力。

对于应用程序开发，我们建议您尝试 AppMaster，这是一种无代码工具，可帮助创建能够吸引合适投资者的应用程序。这个应用程序最好的地方在于它提供了拖放功能，可以帮助初学者轻松快速地构建应用程序。