No importa cuál sea la idea de negocio, necesita una base sólida sobre la que sostenerse. Esta base sólida se llama 'inversión' en el mundo de los negocios. La inversión es el dinero necesario para poner en marcha cualquier idea de negocio brillante (nuevas empresas tecnológicas o aplicaciones) o puesta en marcha. Todo eso está bien, pero ningún inversionista está apareciendo del cielo para ofrecerle el requisito de capital completo para su próxima gran tecnología o puesta en marcha de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, necesitas dinero, y queremos decirte cómo conseguirlo. Hay un par de formas en que cualquier nuevo negocio o aplicación busca inversiones de inversores viables. Si estás leyendo este artículo, ya sabes acerca de los inversores.

Sin embargo, el problema es dónde encontrar a los inversores. Al contrario de lo que dicen, afortunadamente, millones de inversores en este mundo están esperando para invertir en el negocio o la aplicación perfecta, especialmente en las nuevas empresas tecnológicas. Tienes que saber cómo conseguir que los inversores inviertan en tu idea. Ningún inversionista quiere invertir en nuevas empresas que no funcionarán. Entonces, como propietario de un negocio, convence a los inversores de que su aplicación o negocio vale la pena su inversión.

¿Dónde puedo encontrar inversores en startups tecnológicas?

Ser el fundador de cualquier startup es un desafío. Necesita planificación, precisión y mucho trabajo duro. Según muchos dueños de negocios, la razón principal del fracaso de cualquier startup es la falta de fondos. Encontrar nuevos inversores y lograr que inviertan en su negocio es una de las tareas más exigentes de ser propietario de un negocio. Incluso en las nuevas empresas tecnológicas, lanzar ese prototipo de aplicación principal cuesta dinero. Sin el prototipo de aplicación inicial, no puede atraer a más inversores. Es un círculo vicioso. Sin embargo, cuando se trata de inversionistas, lo que ayuda es comenzar poco a poco y avanzar. Una vez que tenga su idea y modelo de negocio inicial, puede comenzar a buscar inversores.

Los amigos o la familia pueden ser excelentes inversores iniciales. Siempre son fáciles de abordar y confiables también. Son los mejores inversores si eres una nueva empresa tecnológica. La familia y los amigos a menudo pueden proporcionar suficiente inversión para poner en marcha su negocio.

Los inversionistas ángeles también son una excelente manera de escalar su negocio. Los inversionistas ángeles pueden tomar su pequeña empresa emergente y elevarla a las grandes ligas. La mayoría de las personas prefieren comunicarse con sus inversionistas ángeles locales. Sin embargo, no dude en comunicarse con inversionistas fuera de su grupo de inversionistas local. Escalará su inicio y traerá exposición a los inversores. También lo ayudará a establecer relaciones con otros inversores comerciales (Tech Startup Savants) y personas en tecnología.

De vez en cuando, en lugar de uno o dos grandes inversores, varios inversores se unen para financiar una puesta en marcha. Hacemos esto a través de Internet en lugar de invertir cara a cara y lo llamamos crowdfunding. Muestra que el público en general confía en el negocio o la aplicación. Muchos inversores consideran que una startup tecnológica que ha tenido financiación colectiva es una buena inversión. Es una manera rápida y fácil de poner en marcha su startup tecnológica.

¡Asegúrate de mirar a tu alrededor! Las personas de su comunidad o las personas con las que ha trabajado pueden ser buenos inversores iniciales para su puesta en marcha. Esté atento a los inversores que pueden abrirle las puertas comerciales de inversión.

Una vez que haya establecido su negocio o su aplicación haya despegado, puede comunicarse con los bancos para realizar inversiones en forma de préstamos. Los bancos no son buenos inversores iniciales. Los bancos son muy reacios al riesgo. Por lo general, se abstienen de prestar a empresas no establecidas o nuevas empresas. Pero después de que su startup o aplicación tecnológica haya despegado, los bancos son una buena opción si se requiere una mayor inversión. Los préstamos bancarios también funcionan contra la garantía en lugar de la equidad. Eso también es bueno para los dueños de negocios que no quieren perder ninguna parte de su patrimonio empresarial. Los préstamos bancarios pueden ayudarlo a escalar su negocio. Pero estos inversores trabajan en contra de las altas tasas de interés.

El proceso final para encontrar inversores suele ser el capitalismo de riesgo. La mayoría de los propietarios de empresas emergentes no se decantan directamente por los inversores de capital de riesgo. Escalan sus negocios de otras maneras. Pero si surge la necesidad de mejorar las nuevas empresas y el capital se queda corto, los inversores de capital de riesgo también son una opción. Sin embargo, los inversores de capital de riesgo pueden costar una gran parte del capital empresarial (empresas emergentes o aplicaciones). Encontrar inversores puede parecer bastante sencillo. Encontrar inversores cuyas visiones se alineen con las suyas es difícil. Es por eso que los dueños de negocios deben decidir a qué inversionistas perseguir con mucho cuidado.

¿Cuánto gana el fundador de una startup tecnológica?

Los fundadores de startups tienden a ganar una suma decente de dinero. A medida que un negocio (startup o aplicación tecnológica) despega, la cantidad también aumenta. Solo en los Estados Unidos, los fundadores de startups tecnológicas tienden a ganar entre $130 000 y $150 000 al año . Un estudio reciente realizado por Kruze Consulting analizó el pago del CEO y del fundador en más de 250 operaciones de inicio financiadas.

Descubrieron que para 2022, el fundador de una startup tecnológica, en promedio, ganaba alrededor de $150,000 al año . Este valor, sin embargo, no es invariable. Hay potencial para subir o bajar. Depende de la cantidad total de inversión que haya recaudado la empresa. Por ejemplo, cualquier aplicación o startup tecnológica solo puede llegar hasta cierto punto con solo crowdfunding. Los inversores vienen con inversiones. Con inversión, tienes la oportunidad de escalabilidad. Cuanto más grande sea el negocio (startup tecnológica o aplicación), más ganaría cualquier CEO o fundador.

Según los datos recopilados por Kruze, los fundadores de tecnología que obtuvieron una inversión de menos de $2 millones para su aplicación o startup ganaron casi $106 000 al año . Aquellos que ganaron de $2 millones a $5 millones ganaron en promedio $135,000 . Y quienes lograron obtener una inversión de más de $5 millones tenían un salario promedio de $171.000 al año . En una startup general, los fundadores pueden aumentar o disminuir sus salarios. Y los CEO fundadores ganan más que los CEO no fundadores.

Pero en ciertas nuevas empresas, la inversión de capital de riesgo está involucrada. En estas startups, los directores ejecutivos obtienen un salario fijo. Y la compensación no difiere si eres fundador o no. Sin embargo, esto cambia después de que una empresa gana muchos millones de dólares. En ese momento, los directores ejecutivos y los inversionistas ganan más que los fundadores. Es directamente proporcional. A medida que aumenta la inversión, también lo hace el salario.

¿Cómo evalúas al fundador de una startup?

Crear un negocio no es una broma. Las empresas emergentes pueden parecer fáciles, pero solo los dueños de negocios saben lo agotador que puede ser el proceso. Un rasgo común entre las nuevas empresas es que sus fundadores suelen ser muy trabajadores y apasionados por sus negocios. Perseguir inversores por inversiones es solo la mitad de la batalla. El dueño de un negocio debe prepararse para un sinfín de obstáculos y obstáculos en el camino de sus preciosas nuevas empresas.

Los inversores hacen más que simplemente respaldar conceptos. Los inversores ponen dinero en personas. Un inversor no solo mira el modelo de negocio sino también al fundador. Los inversores creen que una empresa (nuevas empresas tecnológicas o aplicaciones) es tan invertible como su propietario. Las nuevas empresas son una moneda de diez centavos por docena, pero los inversores buscan líderes empresariales potenciales.

Es más probable que los fundadores que han creado negocios previamente atraigan a los inversionistas, pero los inversionistas no solo invierten en propietarios de negocios ya establecidos. Un inversor busca nuevas empresas que tengan líderes empresariales y constructores prometedores. Según una investigación publicada en Harvard Business Review, los inversores no confían únicamente en los planes de negocios cuando invierten en nuevas empresas. En cambio, un inversionista busca algunos rasgos en el dueño del negocio.

Cualquier inversor sabe que un emprendedor sin perspectiva puede arruinar una buena idea de negocio (Startups o apps). Los inversores son inteligentes y buscan atributos de personalidad en los propietarios de negocios (Startups o aplicaciones) que puedan contribuir a un buen proceso comercial. Uno de los primeros rasgos que buscan los inversores en cualquier fundador es la sinceridad. Si algún inversionista insinúa la más mínima falta de sinceridad o falsedad, se alejará.

Los inversores prefieren fundadores que sean carismáticos y agradables. Ningún inversor quiere invertir en un ermitaño. Los inversores saben que los fundadores son responsables de impulsar un equipo. No pueden hacer eso si no son agradables.

La monotonía no impresiona a ningún inversor. A los inversores les gustan los emprendedores apasionados por lo que hacen. La pasión se traduce bien con los inversores. Los inversores también prefieren que el fundador tenga un mínimo de humildad. Un inversor sabe que es difícil trabajar con una persona orgullosa. Estos rasgos son solo algunos de los que los inversores aprecian en sus inversiones.

Pensamientos finales

Esperamos que tengas claro cómo encontrar inversores para tu aplicación o startup tecnológica. Después de leer esta guía, estará listo para elevar el gráfico de su negocio presentando la idea de su aplicación a los inversores adecuados. Antes de encontrar inversores, es necesario crear una aplicación sólida para captar la atención de los inversores.

Para el desarrollo de aplicaciones, le recomendamos que pruebe AppMaster, una herramienta sin código que ayuda a crear aplicaciones que pueden atraer a los inversores adecuados. Lo mejor de esta aplicación es que ofrece funciones de arrastrar y soltar que ayudan a los principiantes a crear aplicaciones de manera fácil y rápida.