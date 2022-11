Qualunque sia l'idea imprenditoriale, ha bisogno di una base solida su cui poggiare. Nel mondo degli affari questa base solida si chiama "investimento". L'investimento è il denaro necessario per avviare una brillante idea imprenditoriale (startup tecnologiche o app) o una startup. Tutto questo è fantastico, ma non ci sono investitori che spuntano dal cielo per offrirvi l'intero capitale necessario per la vostra prossima grande startup tecnologica o app, vero? Quindi, avete bisogno di denaro e noi vogliamo dirvi come ottenerlo. Ci sono un paio di modi in cui qualsiasi nuova impresa o app startup cerca investimenti da parte di investitori validi. Se state leggendo questo articolo, conoscete già gli investitori.

Tuttavia, il problema è dove trovare gli investitori. Contrariamente a quanto si dice, fortunatamente milioni di investitori in questo mondo aspettano solo di investire nell'azienda o nell'app perfetta, soprattutto nelle startup tecnologiche. Bisogna sapere come convincere gli investitori a investire nella propria idea. Nessun investitore vuole investire in una startup che non funziona. Quindi, in qualità di imprenditore, dovete convincere gli investitori che la vostra app o attività vale il loro investimento.

Dove posso trovare investitori per startup tecnologiche?

Essere il fondatore di una startup è una sfida. Richiede pianificazione, precisione e molto lavoro. Secondo molti imprenditori, la ragione principale del fallimento di una startup è la mancanza di fondi. Trovare nuovi investitori e convincerli a investire nella vostra azienda è uno dei compiti più impegnativi di un imprenditore. Anche nelle startup tecnologiche, il lancio del primo prototipo di app costa. Senza il prototipo iniziale dell'app, non è possibile attirare altri investitori. È un circolo vizioso. Tuttavia, quando si tratta di investitori, ciò che aiuta è iniziare in piccolo e fare carriera. Una volta che avete un'idea e un modello di business iniziale, potete iniziare a cercare investitori.

Gli amici o i familiari possono essere ottimi investitori iniziali. Sono sempre facili da avvicinare e affidabili. Sono i migliori investitori se siete una nuova startup tecnologica. La famiglia e gli amici possono spesso fornire un investimento sufficiente per avviare l'attività.

Gli angel investor sono anche un ottimo modo per scalare la vostra attività. Gli angel investor possono prendere la vostra piccola startup e farla diventare grande. La maggior parte delle persone preferisce rivolgersi agli angel investor locali. Tuttavia, non esitate a contattare investitori al di fuori del vostro pool di investitori locali. In questo modo la vostra startup diventerà più grande e gli investitori si faranno conoscere. Inoltre, vi aiuterà a costruire relazioni con altri investitori commerciali (Tech Startup Savants) e con persone del settore tecnologico.

A volte, invece di uno o due investitori principali, diversi investitori si uniscono per finanziare una startup. Questo avviene attraverso Internet, invece di investire di persona, e si chiama crowdfunding. Questo dimostra che il pubblico ha fiducia nell'azienda o nell'app. Molti investitori considerano una startup tecnologica che ha fatto ricorso al crowdfunding un buon investimento. È un modo semplice e veloce per avviare la vostra startup tecnologica.

Assicuratevi di guardarvi intorno! Le persone della vostra comunità o le persone con cui avete lavorato possono essere dei buoni investitori iniziali per la vostra startup. Tenete d'occhio gli investitori che possono aprirvi le porte dell'investimento.

Dopo aver avviato la vostra attività o dopo che la vostra app sarà decollata, potrete rivolgervi alle banche per ottenere investimenti sotto forma di prestiti. Le banche non sono dei buoni investitori iniziali. Le banche sono molto avverse al rischio. Di solito si astengono dal concedere prestiti a imprese o startup non consolidate. Ma dopo che la vostra startup o app tecnologica è decollata, le banche sono una buona opzione se sono necessari ulteriori investimenti. Inoltre, i prestiti bancari vengono concessi in cambio di garanzie piuttosto che di capitale proprio. Anche questo è un vantaggio per i titolari di imprese che non vogliono perdere una parte del proprio patrimonio netto. I prestiti bancari possono aiutarvi a scalare la vostra attività. Ma questi investitori lavorano a fronte di tassi di interesse elevati.

Il processo finale di ricerca di investitori è solitamente il Venture Capitalism. La maggior parte dei proprietari di startup non si rivolge direttamente agli investitori di venture capital. Scalano le loro attività in altri modi. Ma se si presenta la necessità di scalare la startup e il capitale è insufficiente, anche gli investitori di capitale di rischio sono un'opzione. Tuttavia, gli investitori di capitale di rischio possono costare una grossa fetta di capitale proprio dell'azienda (startup o app). Trovare investitori può sembrare piuttosto semplice. Trovare investitori la cui visione sia in linea con la vostra è difficile. Per questo motivo, gli imprenditori dovrebbero decidere con molta attenzione quali investitori perseguire.

Quanto guadagna il fondatore di una startup tecnologica?

I fondatori di startup tendono a guadagnare una discreta somma di denaro. Quando un'attività (startup tecnologica o app) decolla, anche l'importo aumenta. Solo negli Stati Uniti, i fondatori di startup tecnologiche tendono a guadagnare dai 130.000 ai 150.000 dollari all'anno. Un recente studio condotto da Kruze Consulting ha analizzato le retribuzioni dei CEO e dei fondatori di oltre 250 startup finanziate.

È emerso che nel 2022 il fondatore di una startup tecnologica guadagnerà in media circa 150.000 dollari all'anno. Questo valore, tuttavia, non è immutabile. Può aumentare o diminuire. Dipende dall'ammontare totale degli investimenti che l'azienda ha raccolto. Ad esempio, qualsiasi app o startup tecnologica può andare avanti solo con il crowdfunding. Gli investitori vengono con gli investimenti. Con gli investimenti, si ha la possibilità di scalare l'azienda. Più grande è l'azienda (startup tecnologica o app), più il CEO o il fondatore guadagnano.

Secondo i dati raccolti da Kruze, i fondatori di aziende tecnologiche che hanno ottenuto un investimento inferiore a 2 milioni di dollari per la loro app o startup hanno guadagnato quasi 106.000 dollari all'anno. Quelli che hanno guadagnato da 2 a 5 milioni di dollari hanno guadagnato in media 135.000 dollari. Chi invece è riuscito a ottenere un investimento superiore a 5 milioni di dollari ha avuto uno stipendio medio di 171.000 dollari all'anno. In una startup in generale, i fondatori possono aumentare o diminuire il loro stipendio. E i CEO fondatori guadagnano più dei CEO non fondatori.

Ma in alcune startup sono coinvolti investimenti di VC. In queste startup, gli amministratori delegati ricevono uno stipendio fisso. E il compenso non varia se si è fondatori o meno. Tuttavia, le cose cambiano dopo che un'azienda ha guadagnato molti milioni di dollari. A quel punto, gli amministratori delegati e gli investitori guadagnano più dei fondatori. È direttamente proporzionale. All'aumentare dell'investimento, aumenta anche lo stipendio.

Come si valuta il fondatore di una startup?

Creare un'impresa non è uno scherzo. Le startup possono sembrare facili, ma solo gli imprenditori sanno quanto possa essere estenuante il processo. Una caratteristica comune alle startup è che i loro fondatori sono spesso grandi lavoratori e appassionati delle loro attività. La caccia agli investitori per ottenere investimenti è solo metà della battaglia. Un imprenditore deve prepararsi ad affrontare un'infinità di ostacoli e blocchi sulla strada delle sue preziose startup.

Gli investitori non si limitano a sostenere i concetti. Gli investitori mettono i soldi nelle persone. Un investitore non guarda solo al modello di business, ma anche al fondatore. Gli investitori ritengono che un'azienda (startup o app tecnologiche) sia investibile solo nella misura in cui lo è il suo proprietario. Le startup sono una dozzina, ma gli investitori cercano potenziali leader aziendali.

I fondatori che hanno già creato un'impresa hanno maggiori probabilità di attirare gli investitori, ma questi ultimi non investono solo in imprenditori già affermati. Un investitore cerca startup che abbiano leader e costruttori promettenti. Secondo una ricerca pubblicata sulla Harvard Business Review, gli investitori non si basano esclusivamente sui business plan quando investono in startup. Piuttosto, un investitore cerca alcune caratteristiche nel proprietario dell'azienda.

Qualsiasi investitore sa che un fondatore d'impresa che manca di prospettiva può rovinare una buona idea imprenditoriale (startup o app). Gli investitori sono intelligenti e cercano nei proprietari delle imprese (startup o app) gli attributi della personalità che possono favorire un buon processo aziendale. Uno dei primi tratti che gli investitori cercano in qualsiasi fondatore è la sincerità. Se un investitore accenna alla minima insincerità o falsità, si allontanerà.

Gli investitori preferiscono fondatori carismatici e simpatici. Nessun investitore vuole investire in un eremita. Gli investitori sanno che i fondatori hanno la responsabilità di guidare un team. Non possono farlo se non sono simpatici.

La monotonia non impressiona nessun investitore. Agli investitori piacciono gli imprenditori che sono appassionati di ciò che fanno. La passione si traduce bene con gli investitori. Gli investitori preferiscono anche che il fondatore abbia un minimo di umiltà. Un investitore sa che è difficile lavorare con una persona orgogliosa. Questi sono solo alcuni dei tratti che gli investitori apprezzano nei loro investimenti.

Riflessioni finali

Speriamo che vi sia chiaro come trovare investitori per la vostra app o startup tecnologica. Dopo aver letto questa guida, sarete pronti a far crescere il vostro business grafico presentando la vostra idea di app agli investitori giusti. Prima di trovare investitori, è necessario costruire un'app solida per catturare l'attenzione degli investitori.

Per lo sviluppo di applicazioni, vi consigliamo di provare AppMaster, uno strumento senza codice che aiuta a creare applicazioni in grado di attirare gli investitori giusti. La cosa migliore di questa applicazione è che offre funzioni di drag-and-drop che aiutano i principianti a creare applicazioni in modo semplice e veloce.