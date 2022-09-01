بغض النظر عن فكرة العمل ، فإنها تحتاج إلى أساس متين للوقوف عليه. هذا الأساس المتين يسمى "الاستثمار" في عالم الأعمال. الاستثمار هو المال المطلوب لبدء أي فكرة عمل رائعة (شركات التكنولوجيا الناشئة أو التطبيقات) أو بدء التشغيل. كل هذا يتضخم ، ولكن لا يوجد مستثمرون يخرجون من السماء ليقدموا لك متطلبات رأس المال الكاملة للتكنولوجيا الكبيرة أو بدء تشغيل التطبيقات ، أليس كذلك؟ لذا ، أنت بحاجة إلى المال ، ونريد إخبارك بكيفية الحصول عليه. هناك طريقتان تبحث فيهما أي شركة جديدة أو شركة تطبيقات جديدة عن استثمارات من مستثمرين قادرين على البقاء. إذا كنت تقرأ هذا المقال ، فأنت تعرف بالفعل عن المستثمرين.

ومع ذلك ، فإن المشكلة تكمن في مكان العثور على المستثمرين. على عكس ما يقولون ، لحسن الحظ ، ينتظر ملايين المستثمرين في هذا العالم للاستثمار في الأعمال أو التطبيقات المثالية ، وخاصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. عليك أن تعرف كيف تجعل المستثمرين يستثمرون في فكرتك. لا يرغب أي مستثمر في الاستثمار في أي شركة ناشئة لا تعمل. بصفتك صاحب عمل ، فأنت تقنع المستثمرين بأن تطبيقك أو عملك يستحق استثمارهم.

أين يمكنني أن أجد مستثمري الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا؟

أن تكون مؤسسًا لأي شركة ناشئة يمثل تحديًا. يحتاج إلى التخطيط والدقة والكثير من العمل الشاق. وفقًا للعديد من أصحاب الأعمال ، فإن السبب الرئيسي لفشل أي شركة ناشئة هو نقص الأموال. يعد العثور على مستثمرين جدد وحملهم على الاستثمار في عملك من أكثر المهام إلحاحًا لكونك صاحب عمل. حتى في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ، فإن إطلاق هذا النموذج الأولي للتطبيق يكلف المال. بدون النموذج الأولي للتطبيق ، لا يمكنك جذب المزيد من المستثمرين. إنها حلقة مفرغة. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالمستثمرين ، فإن ما يساعد هو أن تبدأ صغيرًا وتبدأ في التقدم. بمجرد أن تكون لديك فكرة ونموذج عملك الأولي ، يمكنك البدء في البحث عن مستثمرين.

يمكن للأصدقاء أو العائلة تكوين مستثمرين أوليين ممتازين. من السهل دائمًا الاقتراب منهم وجديرون بالثقة أيضًا. إنهم أفضل المستثمرين إذا كنت شركة تقنية جديدة. يمكن للعائلة والأصدقاء في كثير من الأحيان توفير استثمارات كافية لبدء عملك.

يُعد المستثمرون الملاك أيضًا طريقة رائعة لتوسيع نطاق أعمالك. يمكن للمستثمرين الملاك أن يأخذوا شركتك الناشئة الصغيرة وترقيها إلى بطولات الدوري الكبرى. يفضل معظم الناس التواصل مع مستثمريهم الملاك المحليين. ومع ذلك ، لا تتردد في التواصل مع مستثمرين خارج مجموعة المستثمرين المحليين. سوف يوسع نطاق بدء التشغيل الخاص بك ويجلب المستثمرين الانكشاف. سيساعدك أيضًا على بناء علاقات مع مستثمري الأعمال الآخرين (المدخرون في مجال التكنولوجيا) والأشخاص في مجال التكنولوجيا.

في بعض الأحيان ، بدلاً من واحد أو اثنين من كبار المستثمرين ، يجتمع العديد من المستثمرين معًا لتمويل شركة ناشئة. نقوم بذلك من خلال الإنترنت بدلاً من الاستثمار المباشر ونطلق عليه اسم التمويل الجماعي. يظهر أن عامة الناس يثقون في الشركة أو التطبيق. يعتبر العديد من المستثمرين أن شركة تقنية ناشئة كان لديها تمويل جماعي استثمار جيد. إنها طريقة سريعة وسهلة لبدء التشغيل التكنولوجي وتشغيله.

تأكد من النظر حولك! يمكن للأشخاص في مجتمعك أو الأشخاص الذين عملت معهم أن يكونوا مستثمرين أوليين جيدين لشركتك الناشئة. ترقب المستثمرين الذين يمكنهم فتح أبواب الاستثمار لك.

بعد قيامك بتأسيس عملك أو انطلاق تطبيقك ، يمكنك التواصل مع البنوك للاستثمارات في شكل قروض. البنوك لا تصنع مستثمرين أوليين جيدين. البنوك شديدة النفور من المخاطرة. عادة ما يمتنعون عن إقراض الشركات أو الشركات الناشئة غير المؤسسة. ولكن بعد بدء تشغيل التكنولوجيا أو التطبيق الخاص بك ، تعد البنوك خيارًا جيدًا إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار. تعمل القروض المصرفية أيضًا ضد الضمانات بدلاً من حقوق الملكية. هذا جيد أيضًا لأصحاب الأعمال الذين لا يريدون خسارة أي جزء من حقوق الملكية الخاصة بهم. يمكن أن تساعدك القروض المصرفية على توسيع نطاق عملك. لكن هؤلاء المستثمرين يعملون ضد أسعار الفائدة المرتفعة.

عادة ما تكون العملية الأخيرة للعثور على المستثمرين هي رأس المال الاستثماري. لا يذهب معظم أصحاب الشركات الناشئة إلى مستثمري رأس المال المغامر بشكل مباشر. يوسعون أعمالهم بطرق أخرى. ولكن إذا دعت الحاجة إلى رفع مستوى الشركات الناشئة وقصر رأس المال ، فإن مستثمري رأس المال المغامر يكونون أيضًا خيارًا. ومع ذلك ، يمكن أن يكلف مستثمرو رأس المال الاستثماري جزءًا كبيرًا من حقوق الملكية (الشركات الناشئة أو التطبيقات). قد يبدو العثور على المستثمرين أمرًا غير معقد. من الصعب العثور على المستثمرين الذين تتوافق رؤاهم مع رؤيتك. هذا هو السبب في أن أصحاب الأعمال يجب أن يقرروا أي المستثمرين يجب أن يتابعوا بحذر شديد.

كم يربح مؤسس شركة تقنية ناشئة؟

يميل مؤسسو الشركات الناشئة إلى جني مبلغ معقول من المال. مع انطلاق نشاط تجاري (بدء تشغيل أو تطبيق تقني) ، يزداد المبلغ أيضًا. في الولايات المتحدة فقط ، يميل مؤسسو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى جني 130 ألف دولار إلى 150 ألف دولار سنويًا . نظرت دراسة حديثة أجرتها شركة Kruze Consulting في دفع الرئيس التنفيذي والمؤسس في أكثر من 250 عملية بدء تشغيل ممولة.

اكتشفوا أنه بحلول عام 2022 ، كان مؤسس شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا ، في المتوسط ، يكسب حوالي 150 ألف دولار سنويًا . هذه القيمة ، مع ذلك ، ليست ثابتة. هناك احتمال أن ترتفع أو تنخفض. يعتمد ذلك على المبلغ الإجمالي للاستثمار الذي رفعته الشركة. على سبيل المثال ، لا يمكن لأي تطبيق أو بدء تشغيل تقني أن يذهب بعيدًا إلا من خلال التمويل الجماعي فقط. يأتي المستثمرون مع الاستثمارات. مع الاستثمار ، تحصل على فرصة في قابلية التوسع. كلما كبر حجم العمل (بدء التشغيل أو التطبيق التكنولوجي) ، زاد عمل أي رئيس تنفيذي أو مؤسس.

وفقًا للبيانات التي جمعها Kruze ، حقق مؤسسو التكنولوجيا الذين حصلوا على استثمار أقل من 2 مليون دولار لتطبيقهم أو بدء تشغيلهم ما يقرب من 106000 دولار سنويًا . أولئك الذين كسبوا 2 إلى 5 ملايين دولار حققوا 135000 دولار في المتوسط . وأولئك الذين تمكنوا من الحصول على استثمار بأكثر من 5 ملايين دولار كان متوسط رواتبهم 171 ألف دولار في السنة . في شركة ناشئة عامة ، يمكن للمؤسسين زيادة رواتبهم أو خفضها. ويحقق الرؤساء التنفيذيون المؤسسون أكثر من الرؤساء التنفيذيين غير المؤسسين.

ولكن في بعض الشركات الناشئة ، يتم تضمين استثمار رأس المال الاستثماري. في هذه الشركات الناشئة ، يحصل الرؤساء التنفيذيون على راتب ثابت. ولا يختلف التعويض إذا كنت مؤسسًا أم لا. ومع ذلك ، فإن هذا يتغير بعد أن تجني شركة ما ملايين الدولارات. في هذه المرحلة ، يحقق الرؤساء التنفيذيون والمستثمرون أكثر من المؤسسين. إنها متناسبة بشكل مباشر. مع ارتفاع الاستثمار ، يرتفع الراتب.

كيف تقيم مؤسس الشركة الناشئة؟

إنشاء عمل تجاري ليس مزحة. قد تبدو الشركات الناشئة سهلة ، لكن أصحاب الأعمال فقط يعرفون مدى صعوبة هذه العملية. السمة المشتركة بين الشركات الناشئة هي أن مؤسسيها غالبًا ما يكونون مجتهدين ومتحمسين لأعمالهم. مطاردة المستثمرين للاستثمارات هو نصف المعركة فقط. يجب على صاحب العمل الاستعداد للعقبات والحواجز التي لا نهاية لها في طريق شركاتهم الناشئة الثمينة.

يقوم المستثمرون بأكثر من مجرد إعادة المفاهيم. يضع المستثمرون الأموال في الأشخاص. لا ينظر المستثمر إلى نموذج العمل فحسب ، بل ينظر أيضًا إلى المؤسس. يعتقد المستثمرون أن الأعمال التجارية (الشركات الناشئة أو التطبيقات التقنية) قابلة للاستثمار بقدر مالكها فقط. الشركات الناشئة هي عشرة سنتات ، لكن المستثمرين يبحثون عن قادة أعمال محتملين.

من المرجح أن يجذب المؤسسون الذين أنشأوا أعمالًا سابقًا المستثمرين ، لكن المستثمرين لا يستثمرون فقط في أصحاب الأعمال القائمة بالفعل. يبحث المستثمر عن شركات ناشئة لديها قادة أعمال وبناة واعدون. وفقًا لبحث نُشر في مجلة Harvard Business Review ، لا يعتمد المستثمرون فقط على خطط الأعمال أثناء الاستثمار في الشركات الناشئة. بدلاً من ذلك ، يبحث المستثمر عن بعض السمات في صاحب العمل.

يعرف أي مستثمر أن مؤسس الأعمال الذي يفتقر إلى المنظور يمكن أن يفسد فكرة عمل جيدة (الشركات الناشئة أو التطبيقات). المستثمرون أذكياء ويبحثون عن سمات الشخصية في أصحاب الأعمال (الشركات الناشئة أو التطبيقات) التي يمكن أن تجعلها عملية تجارية جيدة. من أولى السمات التي يبحث عنها المستثمرون في أي مؤسس هي الإخلاص. إذا ألمح أي مستثمر لأدنى قدر من النفاق أو التزييف ، فسوف يبتعد.

يفضل المستثمرون المؤسسين ذوي الشخصية الجذابة والمحبوبين. لا يوجد مستثمر يريد أن يستثمر في ناسك. يعرف المستثمرون أن المؤسسين هم المسؤولون عن قيادة الفريق. لا يمكنهم فعل ذلك إذا لم يكونوا محبوبين.

الرتابة لا تثير إعجاب أي مستثمر. يحب المستثمرون رواد الأعمال الشغوفين بما يفعلونه. الشغف يترجم مع المستثمرين بشكل جيد. يفضل المستثمرون أيضًا أن يكون لدى المؤسس قدر ضئيل من التواضع. يعرف المستثمر أنه من الصعب العمل مع شخص فخور. هذه السمات ليست سوى بعض الجوائز التي يفضلها المستثمرون في استثماراتهم.

افكار اخيرة

نأمل أن تكون واضحًا بشأن كيفية العثور على مستثمرين لتطبيقك أو شركتك الناشئة في مجال التكنولوجيا. بعد الاطلاع على هذا الدليل ، ستكون جاهزًا لرفع مستوى الرسم البياني لعملك من خلال طرح فكرة تطبيقك على المستثمرين المناسبين. قبل العثور على مستثمرين ، من الضروري إنشاء تطبيق قوي لجذب انتباه المستثمرين.

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