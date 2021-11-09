Какой бы ни была бизнес-идея, для нее нужна прочная основа. Этот прочный фундамент называется «инвестициями» в деловом мире. Инвестиции - это деньги, необходимые для запуска любой блестящей бизнес-идеи (технологических стартапов или приложений). Все это здорово, но инвесторы не появляются с неба, чтобы предложить вам необходимый капитал для вашего следующего крупного стартапа в области технологий или приложений, не так ли? Итак, вам нужны деньги, и мы хотим рассказать вам, как их получить. Есть несколько способов, которыми любой бизнес или запуск приложения ищет инвестиции от жизнеспособных инвесторов. Если вы читаете эту статью, вы уже знаете об инвесторах.

Однако проблема заключается в том, где найти инвесторов. Вопреки тому, что они говорят, к счастью, миллионы инвесторов в этом мире только и ждут, чтобы инвестировать в идеальный бизнес или приложение, особенно в технологические стартапы. Вы должны знать, как побудить инвесторов инвестировать в вашу идею. Ни один инвестор не захочет инвестировать в какие-либо стартапы, которые не будут работать. Итак, как владелец бизнеса, вы убеждаете инвесторов в том, что ваше приложение или бизнес стоит их инвестиций.

Где я могу найти инвесторов для технологических стартапов?

Быть основателем любого стартапа непросто. Это требует планирования, точности и много тяжелой работы. По мнению многих владельцев бизнеса, основной причиной провала любого стартапа является нехватка средств. Поиск новых инвесторов и привлечение их к инвестированию в ваш бизнес - одна из самых сложных задач владельца бизнеса. Даже в технологических стартапах запуск основного прототипа приложения стоит денег. Без первоначального прототипа приложения вы не сможете привлечь больше инвесторов. Это порочный круг. Однако, когда дело доходит до инвесторов, помогает начать с малого и продвигаться вверх. Когда у вас есть первоначальная бизнес-идея и модель, вы можете начать искать инвесторов.

Друзья или семья могут стать отличными первоначальными инвесторами. К ним всегда легко найти подход и они заслуживают доверия. Они лучшие инвесторы, если вы новый технологический стартап. Семья и друзья часто могут предоставить достаточно инвестиций, чтобы дать толчок вашему бизнесу.

Бизнес-ангелы также являются отличным способом масштабирования вашего бизнеса. Бизнес-ангелы могут взять ваш небольшой стартап и вывести его в высшую лигу. Большинство людей предпочитают обращаться к своим местным инвесторам-ангелам. Однако не стесняйтесь обращаться к инвесторам за пределами вашего местного пула инвесторов. Это позволит масштабировать ваш стартап и привлечь внимание инвесторов. Это также поможет вам наладить отношения с другими бизнес-инвесторами (Tech Startup Savants) и людьми в области технологий.

Иногда вместо одного или двух крупных инвесторов несколько инвесторов объединяются, чтобы профинансировать стартап через Интернет, и называют это краудфандингом. Это показывает, что широкая публика доверяет бизнесу или приложению. Многие инвесторы считают технологический стартап, получивший краудфандинг, хорошей инвестицией. Это быстрый и простой способ запустить свой технический стартап.

Обязательно осмотритесь вокруг! Люди в вашем сообществе или люди, с которыми вы работали, могут стать хорошими первоначальными инвесторами для вашего стартапа. Следите за инвесторами, которые могут открыть для вас двери бизнеса инвестиций.

После того, как вы создали свой бизнес или ваше приложение стало популярным, вы можете обратиться в банки за инвестициями в виде кредитов. Банки не являются хорошими первоначальными инвесторами. Банки не склонны к риску. Обычно они воздерживаются от кредитования неустановленных предприятий или стартапов. Но после того, как ваш технический стартап или приложение заработает, банки станут хорошим вариантом, если потребуются дополнительные инвестиции. Банковские кредиты также работают против залога, а не собственного капитала. Это также хорошо для владельцев бизнеса, которые не хотят терять часть своего капитала. Банковские кредиты могут помочь вам масштабировать свой бизнес. Но эти инвесторы работают против высоких процентных ставок.

Завершающим процессом поиска инвесторов обычно является венчурный капитализм. Большинство владельцев стартапов не обращаются напрямую к венчурным инвесторам. Они масштабируют свой бизнес другими способами. Но если возникает необходимость масштабировать стартапы, а капитала не хватает, венчурные инвесторы также могут подойти. Тем не менее, венчурные инвесторы могут стоить большой доли бизнеса (стартапов или приложений). Поиск инвесторов может показаться довольно несложным. Найти инвесторов, чье видение совпадает с вашим, сложно. Вот почему владельцы бизнеса должны очень тщательно решать, каких инвесторов превлекать.

Сколько зарабатывает основатель технологического стартапа?

Основатели стартапов, как правило, зарабатывают приличную сумму денег. По мере того, как бизнес (технический стартап или приложение) набирает обороты, сумма также увеличивается. Только в Соединенных Штатах основатели технологических стартапов, как правило, зарабатывают от 130 000 до 150 000 долларов в год . В недавнем исследовании, проведенном Kruze Consulting, рассматривалась оплата труда генеральных директоров и основателей в более чем 250 финансируемых стартапах.

Они выяснили, что к 2022 году основатель технологического стартапа в среднем зарабатывал около 150 000 долларов в год . Однако это значение не является неизменным. Есть возможность подняться или опуститься. Это зависит от общей суммы инвестиций, привлеченных бизнесом. Например, любое приложение или технический стартап могут зайти так далеко только с помощью краудфандинга. Инвесторы приходят с инвестициями. С инвестициями вы получаете шанс на масштабируемость. Чем крупнее бизнес (технический стартап или приложение), тем больше заработает генеральный директор или основатель.

Согласно данным, собранным Kruze, основатели технологических компаний, которые инвестировали менее 2 миллионов долларов в свое приложение или стартап, зарабатывали почти 106 000 долларов в год . Те, кто заработал от 2 до 5 миллионов долларов, в среднем заработали 135 000 долларов . А те, кому удалось получить инвестиции на сумму более 5 миллионов долларов, имели среднюю зарплату в размере 171 000 долларов в год . В обычном стартапе основатели могут увеличивать или уменьшать свою зарплату. И генеральные директора-основатели зарабатывают больше, чем генеральные директора без учредителей.

Но в некоторых стартапах задействованы венчурные инвестиции. В этих стартапах руководители получают фиксированную зарплату. И компенсация не отличается, являетесь ли вы учредителем или нет. Однако это меняется после того, как бизнес зарабатывает много миллионов долларов. В этот момент руководители и инвесторы зарабатывают больше, чем основатели. Это прямо пропорционально. По мере роста инвестиций растет и заработная плата.

Как вы оцениваете основателя стартапа?

Создание бизнеса - это не шутки. Стартапы могут показаться легкими, но только владельцы бизнеса знают, насколько изнурительным может быть этот процесс. Общей чертой стартапов является то, что их основатели часто трудолюбивы и увлечены своим бизнесом. Гоняться за инвесторами за инвестициями - это только полдела. Владелец бизнеса должен быть готов к бесконечным препятствиям и сложностям на пути своего стартапа.

Инвесторы делают больше, чем просто поддерживают концепции. Инвесторы вкладывают деньги в людей. Инвестор смотрит не только на бизнес-модель, но и на основателя. Инвесторы считают, что бизнес (технологические стартапы или приложения) можно инвестировать ровно настолько, насколько его владелец. Стартапов пруд пруди, но инвесторы ищут потенциальных бизнес-лидеров.

Основатели, которые ранее создали бизнес, с большей вероятностью привлекут инвесторов, но инвесторы не просто инвестируют в уже существующих владельцев бизнеса. Инвестор ищет стартапы, в которых есть перспективные бизнес-лидеры и строители. Согласно исследованию, опубликованному в Harvard Business Review, инвесторы не полагаются исключительно на бизнес-планы при инвестировании в стартапы. Вместо этого инвестор ищет какие-то черты в владельце бизнеса.

Любой инвестор знает, что основатель бизнеса, которому не хватает перспективы, может разрушить хорошую бизнес-идею (стартапы или приложения). Инвесторы умны и ищут личностные качества владельцев бизнеса (стартапов или приложений), которые могут способствовать хорошему бизнес-процессу. Одно из первых качеств, которое инвесторы ищут в любом основателе, - это искренность. Если какой-либо инвестор намекнет на малейшую неискренность или фальшь, он отвернется.

Инвесторы предпочитают харизматичных и симпатичных основателей. Ни один инвестор не захочет вкладывать деньги в отшельника. Инвесторы знают, что основатели несут ответственность за управление командой. Они не могут этого сделать, если они не вызывают симпатии.

Однообразие не впечатляет ни одного инвестора. Инвесторам нравятся предприниматели, увлеченные своим делом. Страсть хорошо переводится с инвесторами. Инвесторы также предпочитают, чтобы у основателя была хоть капля смирения. Инвестор знает, что трудно работать с гордым человеком. Это лишь некоторые черты, которые инвесторы ценят в своих инвестициях.

Последние мысли

Надеемся, вы понимаете, как найти инвесторов для своего приложения или технологического стартапа. Изучив это руководство, вы готовы поднять свой бизнес на новый уровень, представив идею своего приложения нужным инвесторам. Прежде чем искать инвесторов, необходимо создать надежное приложение, чтобы привлечь внимание инвесторов.

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