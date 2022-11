Wat het bedrijfsidee ook is, het heeft een stevig fundament nodig om op te staan. Deze solide basis wordt in de zakenwereld 'investering' genoemd. Investering is het geld dat nodig is om een briljant bedrijfsidee (tech startups of apps) of startup op te starten. Dat is allemaal mooi, maar er komen geen investeerders uit de lucht vallen om u het volledige kapitaal te bieden voor uw volgende grote tech- of app-startup, toch? Je hebt dus geld nodig, en wij willen je vertellen hoe je daaraan komt. Er zijn een paar manieren waarop elk nieuw bedrijf of app-startup investeringen zoekt bij levensvatbare investeerders. Als je dit artikel leest, weet je al van investeerders.

Het probleem is echter waar de investeerders te vinden. In tegenstelling tot wat ze zeggen, wachten gelukkig miljoenen investeerders in deze wereld gewoon om te investeren in het perfecte bedrijf of app, vooral tech startups. Je moet weten hoe je investeerders zover krijgt om in jouw idee te investeren. Geen enkele investeerder wil investeren in een startup die niet werkt. Dus als ondernemer overtuig je investeerders ervan dat jouw app of bedrijf hun investering waard is.

Waar kan ik tech startup investeerders vinden?

Oprichter zijn van een startup is een uitdaging. Het vergt planning, precisie en veel hard werk. Volgens veel ondernemers is de belangrijkste reden voor het falen van een startup het gebrek aan fondsen. Het vinden van nieuwe investeerders en hen zover krijgen dat ze in je bedrijf investeren is een van de zwaarste taken van een bedrijfseigenaar. Zelfs bij technische startups kost het lanceren van dat primaire app-prototype geld. Zonder het eerste app prototype, kun je niet meer investeerders aantrekken. Het is een vicieuze cirkel. Echter, als het gaat om investeerders, wat helpt is om klein te beginnen en je omhoog te werken. Als je eenmaal je eerste business idee en model hebt, kun je op zoek gaan naar investeerders.

Vrienden of familie kunnen uitstekende eerste investeerders zijn. Zij zijn altijd gemakkelijk te benaderen en betrouwbaar. Zij zijn de beste investeerders als je een nieuwe tech startup bent. Familieleden en vrienden kunnen vaak genoeg investeren om je bedrijf op te starten.

Angel investors zijn ook een geweldige manier om je bedrijf op te schalen. Angel investors kunnen je kleine startup naar de grote competities tillen. De meeste mensen geven de voorkeur aan hun lokale investeerders. Aarzel echter niet om investeerders buiten je lokale investeerderspool aan te spreken. Het zal je startup opschalen en investeerders bekendheid geven. Het zal je ook helpen relaties op te bouwen met andere zakelijke investeerders (Tech Startup Savants) en mensen in tech.

Soms, in plaats van één of twee grote investeerders, komen meerdere investeerders samen om een startup te financieren. We doen dit via internet in plaats van face-to-face investeren en noemen het crowdfunding. Het laat zien dat het grote publiek het bedrijf of de app vertrouwt. Veel investeerders beschouwen een tech startup die crowdfunding heeft gehad als een goede investering. Het is een snelle en gemakkelijke manier om je tech startup van de grond te krijgen.

Kijk zeker om je heen! Mensen in je omgeving of de mensen met wie je hebt samengewerkt kunnen goede initiële investeerders zijn voor je startup. Kijk uit naar investeerders die de zakelijke deuren van investeringen voor je kunnen openen.

Nadat je je bedrijf hebt opgericht of je app van de grond is gekomen, kun je banken benaderen voor investeringen in de vorm van leningen. Banken zijn geen goede initiële investeerders. Banken zijn zeer risicomijdend. Ze verstrekken meestal geen leningen aan niet-gevestigde bedrijven of startups. Maar nadat uw technische startup of app van de grond is gekomen, zijn banken een goede optie als verdere investeringen nodig zijn. Bankleningen werken ook tegen onderpand in plaats van eigen vermogen. Dat is ook goed voor ondernemers die geen deel van hun eigen vermogen willen verliezen. Bankleningen kunnen u helpen uw bedrijf uit te breiden. Maar deze investeerders werken tegen hoge rentetarieven.

Het laatste proces om investeerders te vinden is meestal Venture Capitalism. De meeste startende ondernemers gaan niet direct voor investeerders in durfkapitaal. Zij schalen hun bedrijf op andere manieren. Maar als de noodzaak ontstaat om de startups op te schalen en het kapitaal tekort schiet, zijn VC-investeerders ook een optie. VC-investeerders kunnen echter een grote brok eigen vermogen van het bedrijf (Startups of apps) kosten. Het vinden van investeerders kan vrij ongecompliceerd lijken. Het vinden van investeerders wiens visie overeenkomt met de jouwe is moeilijk. Daarom moeten ondernemers heel zorgvuldig beslissen welke investeerders ze nastreven.

Hoeveel verdient een oprichter van een technische startup?

Oprichters van startups verdienen meestal een behoorlijk bedrag. Als een bedrijf (Tech startup of app) van de grond komt, neemt het bedrag ook toe. Alleen al in de Verenigde Staten verdienen oprichters van technische startups meestal 130.000 tot 150.000 dollar per jaar. In een recente studie van Kruze Consulting werd gekeken naar de beloning van CEO's en oprichters bij meer dan 250 gefinancierde startups.

Zij ontdekten dat tegen 2022 een oprichter van een tech startup gemiddeld ongeveer 150.000 dollar per jaar verdient. Deze waarde is echter niet onveranderlijk. Er is potentieel om omhoog of omlaag te gaan. Het hangt af van het totale investeringsbedrag dat het bedrijf heeft opgehaald. Een app of tech startup kan bijvoorbeeld alleen zo ver komen met alleen crowdfunding. Investeerders komen met investeringen. Met investeringen krijg je een kans op schaalbaarheid. Hoe groter het bedrijf (tech startup of app), hoe meer een CEO of oprichter zou verdienen.

Volgens de gegevens verzameld door Kruze, verdienden tech oprichters die een investering van minder dan $2 miljoen voor hun app of startup kregen bijna $106.000 per jaar. Degenen die $ 2 miljoen tot $ 5 miljoen verdienden, verdienden gemiddeld $ 135.000. En degenen die een investering van meer dan $5 miljoen wisten te krijgen hadden een gemiddeld salaris van $171.000 per jaar. In een algemene startup kunnen oprichters hun salaris verhogen of verlagen. En CEO's van oprichters verdienen meer dan CEO's van niet-oprichters.

Maar bij bepaalde startups gaat het om VC-investeringen. In deze startups krijgen CEO's een vast salaris. En de vergoeding verschilt niet of je oprichter bent of niet. Dit verandert echter wel nadat een bedrijf vele miljoenen dollars heeft verdiend. Op dat moment verdienen de CEO's en investeerders meer dan de oprichters. Het is recht evenredig. Als de investering stijgt, stijgt ook het salaris.

Hoe beoordeel je een oprichter van een startup?

Een bedrijf oprichten is geen grap. Startups lijken misschien makkelijk, maar alleen ondernemers weten hoe slopend het proces kan zijn. Een gemeenschappelijk kenmerk van startups is dat hun oprichters vaak harde werkers zijn en gepassioneerd over hun bedrijf. Investeerders opjagen voor investeringen is slechts de helft van de strijd. Een ondernemer moet zich voorbereiden op eindeloze obstakels en wegversperringen in de weg van zijn kostbare startup.

Investeerders doen meer dan alleen concepten steunen. Investeerders stoppen geld in personen. Een investeerder kijkt niet alleen naar het bedrijfsmodel, maar ook naar de oprichter. Investeerders geloven dat een bedrijf (Tech startups of apps) slechts zo investeringswaardig is als zijn eigenaar. Startups zijn een dubbeltje in een dozijn, maar investeerders kijken naar potentiële bedrijfsleiders.

Oprichters die eerder bedrijven hebben opgericht zullen eerder investeerders aantrekken, maar investeerders investeren niet alleen in reeds gevestigde bedrijfseigenaren. Een investeerder zoekt startups met veelbelovende bedrijfsleiders en bouwers. Volgens onderzoek gepubliceerd in de Harvard business review, vertrouwen investeerders niet alleen op bedrijfsplannen bij het investeren in startups. In plaats daarvan kijkt een investeerder naar enkele eigenschappen in de bedrijfseigenaar.

Elke investeerder weet dat een bedrijfsoprichter die geen perspectief heeft, een goed bedrijfsidee (Startups of apps) kan verpesten. Investeerders zijn intelligent en zoeken naar persoonlijkheidskenmerken in bedrijfseigenaren (Startups of apps) die kunnen zorgen voor een goed bedrijfsproces. Een van de eerste eigenschappen die investeerders zoeken in een oprichter is oprechtheid. Als een investeerder ook maar de geringste onoprechtheid of schijnheiligheid laat doorschemeren, zullen ze zich afkeren.

Investeerders geven de voorkeur aan oprichters die charismatisch en sympathiek zijn. Geen enkele investeerder wil investeren in een kluizenaar. Investeerders weten dat oprichters verantwoordelijk zijn voor het aansturen van een team. Dat kunnen ze niet als ze niet sympathiek zijn.

Monotonie maakt op geen enkele investeerder indruk. Investeerders houden van ondernemers die gepassioneerd zijn over wat ze doen. De passie vertaalt zich goed bij investeerders. Investeerders hebben ook liever dat de oprichter een zekere bescheidenheid heeft. Een investeerder weet dat het moeilijk is om te werken met een trots persoon. Dit zijn slechts enkele eigenschappen die investeerders waarderen in hun investeringen.

Laatste gedachten

We hopen dat het u duidelijk is hoe u investeerders kunt vinden voor uw app of tech startup. Na het doorlopen van deze gids, bent u helemaal klaar om uw zakelijke grafiek te verhogen door het pitchen van uw app idee aan de juiste investeerders. Voordat u investeerders vindt, moet u een robuuste app bouwen om de aandacht van de investeerders te trekken.

Voor app-ontwikkeling raden wij u aan AppMaster te proberen, een no-code tool die helpt bij het maken van applicaties die de juiste investeerders kunnen aantrekken. Het beste aan deze app is dat het drag-and-drop functies biedt die beginners helpen om gemakkelijk en snel apps te bouwen.