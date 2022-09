Egal, was die Geschäftsidee ist, sie braucht ein solides Fundament, auf dem sie stehen kann. Dieses solide Fundament wird in der Geschäftswelt „Investment“ genannt. Investitionen sind das Geld, das erforderlich ist, um eine brillante Geschäftsidee (Tech-Startups oder Apps) oder ein Startup in Gang zu bringen. All das ist schön, aber es schießen keine Investoren aus dem Himmel, um Ihnen den vollständigen Kapitalbedarf für Ihr nächstes großes Technologie- oder App-Startup zu bieten, oder? Sie brauchen also Geld, und wir wollen Ihnen sagen, wie Sie es bekommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie jedes neue Unternehmen oder App-Startup Investitionen von rentablen Investoren sucht. Wenn Sie diesen Artikel lesen, kennen Sie Investoren bereits.

Das Problem ist jedoch, wo die Investoren zu finden sind. Im Gegensatz zu dem, was sie sagen, warten glücklicherweise Millionen von Investoren auf dieser Welt nur darauf, in das perfekte Unternehmen oder die perfekte App zu investieren, insbesondere in Tech-Startups. Sie müssen wissen, wie Sie Investoren dazu bringen, in Ihre Idee zu investieren. Kein Investor will in Startups investieren, die nicht funktionieren. Als Geschäftsinhaber überzeugen Sie also Investoren davon, dass Ihre App oder Ihr Unternehmen ihre Investition wert ist.

Wo finde ich Tech-Startup-Investoren?

Der Gründer eines Startups zu sein, ist eine Herausforderung. Es braucht Planung, Präzision und viel harte Arbeit. Nach Ansicht vieler Unternehmer ist der Hauptgrund für das Scheitern eines Startups der Mangel an Geldern. Neue Investoren zu finden und sie dazu zu bringen, in Ihr Unternehmen zu investieren, ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben eines Unternehmers. Selbst bei Tech-Startups kostet die Einführung dieses primären App-Prototyps Geld. Ohne den ersten App-Prototyp können Sie keine weiteren Investoren gewinnen. Es ist ein Teufelskreis. Wenn es um Investoren geht, hilft es jedoch, klein anzufangen und sich hochzuarbeiten. Sobald Sie Ihre erste Geschäftsidee und Ihr Geschäftsmodell haben, können Sie mit der Suche nach Investoren beginnen.

Freunde oder Familie können hervorragende Erstinvestoren sein. Sie sind immer leicht zu erreichen und auch vertrauenswürdig. Sie sind die besten Investoren, wenn Sie ein neues Technologie-Startup sind. Familie und Freunde können oft genug investieren, um Ihr Unternehmen anzukurbeln.

Angel-Investoren sind auch eine großartige Möglichkeit, Ihr Unternehmen zu skalieren. Angel-Investoren können Ihr kleines Startup übernehmen und es in die großen Ligen heben. Die meisten Menschen ziehen es vor, sich an ihre lokalen Angel-Investoren zu wenden. Zögern Sie jedoch nicht, sich an Investoren außerhalb Ihres lokalen Investorenpools zu wenden. Es wird Ihr Startup skalieren und Investoren bekannt machen. Es wird Ihnen auch dabei helfen, Beziehungen zu anderen Unternehmensinvestoren (Tech Startup Savants) und Menschen in der Technologie aufzubauen.

Gelegentlich kommen statt einem oder zwei Großinvestoren mehrere Investoren zusammen, um ein Startup zu finanzieren. Wir tun dies über das Internet, anstatt von Angesicht zu Angesicht zu investieren, und nennen es Crowdfunding. Es zeigt, dass die breite Öffentlichkeit dem Unternehmen oder der App vertraut. Viele Investoren halten ein Tech-Startup mit Crowdfunding für eine gute Investition. Es ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihr Tech-Startup zum Laufen zu bringen.

Schauen Sie sich unbedingt um! Menschen in Ihrer Gemeinde oder die Menschen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, können gute Anfangsinvestoren für Ihr Startup sein. Halten Sie Ausschau nach Investoren, die Ihnen die Geschäftstüren der Investition öffnen können.

Nachdem Sie Ihr Unternehmen gegründet haben oder Ihre App gestartet ist, können Sie sich an Banken wenden, um Investitionen in Form von Darlehen zu erhalten. Banken sind keine guten Erstinvestoren. Banken sind sehr risikoscheu. Sie verzichten in der Regel auf die Kreditvergabe an nicht etablierte Unternehmen oder Startups. Aber nachdem Ihr Tech-Startup oder Ihre App gestartet ist, sind Banken eine gute Option, wenn weitere Investitionen erforderlich sind. Bankkredite arbeiten auch eher gegen Sicherheiten als gegen Eigenkapital. Das ist auch gut für Unternehmer, die keinen Teil ihres Geschäftskapitals verlieren wollen. Bankdarlehen können Ihnen helfen, Ihr Unternehmen zu skalieren. Aber diese Investoren arbeiten gegen hohe Zinsen.

Der letzte Prozess der Investorensuche ist in der Regel Venture Capitalism. Die meisten Startup-Besitzer entscheiden sich nicht direkt für Risikokapitalinvestoren. Sie skalieren ihre Geschäfte auf andere Weise. Aber wenn der Bedarf entsteht, die Startups zu skalieren, und das Kapital nicht ausreicht, sind auch VC-Investoren eine Option. VC-Investoren können jedoch einen großen Teil des Eigenkapitals von Unternehmen (Startups oder Apps) kosten. Investoren zu finden kann ziemlich unkompliziert erscheinen. Es ist schwierig, Investoren zu finden, deren Visionen mit Ihren eigenen übereinstimmen. Aus diesem Grund sollten Unternehmer sehr sorgfältig entscheiden, welche Investoren sie verfolgen möchten.

Wie viel verdient ein Tech-Startup-Gründer?

Startup-Gründer verdienen in der Regel eine anständige Summe. Wenn ein Unternehmen (Tech-Startup oder App) startet, steigt der Betrag ebenfalls. Allein in den Vereinigten Staaten verdienen Tech-Startup-Gründer in der Regel 130.000 bis 150.000 US-Dollar pro Jahr . Eine kürzlich von Kruze Consulting durchgeführte Studie untersuchte die Gehälter von CEOs und Gründern bei über 250 finanzierten Startup-Unternehmen.

Sie fanden heraus, dass ein Tech-Startup-Gründer bis 2022 im Durchschnitt etwa 150.000 US-Dollar pro Jahr verdiente. Dieser Wert ist jedoch nicht unveränderlich. Es besteht die Möglichkeit nach oben oder unten zu gehen. Es hängt von der Gesamtsumme der Investitionen ab, die das Unternehmen aufgebracht hat. Zum Beispiel kann jede App oder jedes Tech-Startup nur mit Crowdfunding so weit kommen. Investoren kommen mit Investitionen. Mit Investitionen erhalten Sie eine Chance auf Skalierbarkeit. Je größer das Unternehmen (Tech-Startup oder App), desto mehr würde jeder CEO oder Gründer verdienen.

Laut den von Kruze gesammelten Daten verdienten Tech-Gründer, die eine Investition von weniger als 2 Millionen US-Dollar für ihre App oder ihr Startup erzielten, fast 106.000 US-Dollar pro Jahr . Diejenigen, die 2 bis 5 Millionen Dollar verdienten, verdienten im Durchschnitt 135.000 Dollar . Und diejenigen, die es geschafft haben, eine Investition von mehr als 5 Millionen US-Dollar zu erhalten, hatten ein Durchschnittsgehalt von 171.000 US-Dollar pro Jahr . In einem allgemeinen Startup können Gründer ihre Gehälter erhöhen oder verringern. Und Gründer-CEOs verdienen mehr als Nicht-Gründer-CEOs.

Aber bei bestimmten Startups sind VC-Investitionen beteiligt. In diesen Startups erhalten CEOs ein festes Gehalt. Und die Vergütung unterscheidet sich nicht, ob Sie Gründer sind oder nicht. Dies ändert sich jedoch, nachdem ein Unternehmen viele Millionen Dollar verdient hat. An diesem Punkt verdienen die CEOs und Investoren mehr als die Gründer. Es ist direkt proportional. Steigt die Investition, steigt auch das Gehalt.

Wie beurteilt man einen Startup-Gründer?

Ein Unternehmen zu gründen ist kein Scherz. Startups mögen einfach erscheinen, aber nur Geschäftsinhaber wissen, wie zermürbend der Prozess sein kann. Ein gemeinsames Merkmal von Startups ist, dass ihre Gründer oft hart arbeiten und sich leidenschaftlich für ihr Unternehmen einsetzen. Investoren für Investitionen zu jagen ist nur die halbe Miete. Ein Geschäftsinhaber sollte sich auf endlose Hindernisse und Straßensperren im Weg seiner wertvollen Startups vorbereiten.

Investoren setzen nicht nur auf Konzepte. Investoren investieren Geld in Personen. Ein Investor schaut nicht nur auf das Geschäftsmodell, sondern auch auf den Gründer. Investoren glauben, dass ein Unternehmen (Tech-Startups oder Apps) nur so investierbar ist wie sein Eigentümer. Startups gibt es wie Sand am Meer, aber Investoren suchen nach potenziellen Führungskräften.

Gründer, die zuvor Unternehmen gegründet haben, ziehen mit größerer Wahrscheinlichkeit Investoren an, aber Investoren investieren nicht nur in bereits etablierte Geschäftsinhaber. Ein Investor sucht Startups mit vielversprechenden Geschäftsführern und Bauherren. Laut einer im Harvard Business Review veröffentlichten Studie verlassen sich Investoren nicht nur auf Geschäftspläne, wenn sie in Startups investieren. Stattdessen sucht ein Investor nach einigen Eigenschaften des Geschäftsinhabers.

Jeder Investor weiß, dass ein Gründer ohne Perspektive eine gute Geschäftsidee (Startups oder Apps) ruinieren kann. Investoren sind intelligent und suchen bei Geschäftsinhabern (Startups oder Apps) nach Persönlichkeitsmerkmalen, die für einen guten Geschäftsprozess sorgen können. Eine der ersten Eigenschaften, nach der Investoren bei jedem Gründer suchen, ist Aufrichtigkeit. Wenn ein Investor auch nur den geringsten Hinweis auf Unaufrichtigkeit oder Falschheit gibt, wird er sich abwenden.

Investoren bevorzugen Gründer, die charismatisch und sympathisch sind. Kein Investor will in einen Einsiedler investieren. Investoren wissen, dass Gründer dafür verantwortlich sind, ein Team voranzutreiben. Das können sie nicht, wenn sie nicht sympathisch sind.

Monotonie beeindruckt keinen Anleger. Investoren mögen Unternehmer, die leidenschaftlich bei dem sind, was sie tun. Die Leidenschaft lässt sich bei Investoren gut umsetzen. Investoren bevorzugen auch, dass der Gründer ein gewisses Maß an Demut hat. Ein Investor weiß, dass es schwer ist, mit einer stolzen Person zusammenzuarbeiten. Diese Eigenschaften sind nur einige, die Anleger bei ihren Investitionen schätzen.

Abschließende Gedanken

Wir hoffen, Sie wissen genau, wie Sie Investoren für Ihre App oder Ihr Tech-Startup finden. Nachdem Sie diesen Leitfaden durchgearbeitet haben, sind Sie bereit, Ihr Geschäftsdiagramm zu verbessern, indem Sie Ihre App-Idee den richtigen Investoren präsentieren. Bevor Sie Investoren finden, müssen Sie eine robuste App erstellen, um die Aufmerksamkeit der Investoren zu erregen.

Für die App-Entwicklung empfehlen wir Ihnen, AppMaster auszuprobieren, ein No-Code-Tool, das hilft , Anwendungen zu erstellen , die die richtigen Investoren anziehen können. Das Beste an dieser App ist, dass sie Drag-and-Drop-Funktionen bietet , die Anfängern helfen, Apps einfach und schnell zu erstellen.