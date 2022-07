Jika ada satu keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam periode sejarah ini, itu adalah desain web. Desainer web saat ini tidak kesulitan menemukan proyek untuk dikerjakan karena siapa pun, bisnis apa pun, dan pribadi apa pun, membutuhkan atau menginginkan situs web.

Namun, bahwa salah satu desainer web adalah karier yang menjanjikan akhir-akhir ini bukanlah rahasia: apa artinya? Bahwa banyak orang memiliki ide yang sama, dan ada banyak desainer web yang baik di luar sana. Meskipun permintaannya tinggi, persaingannya bisa jadi menantang, terutama jika Anda seorang pemula.

Ada beberapa strategi. Namun, itu dapat membantu Anda memperhatikan dan menemukan klien pertama Anda. Tentu saja, Anda memerlukan situs web, dan dengan situs web Anda, Anda perlu mengomunikasikan ketersediaan Anda, membagikan kontak Anda, dan menunjukkan kepada web apa yang dapat Anda lakukan dan gaya Anda. Dengan kata lain, Anda perlu membuat dan memamerkan portofolio Anda. Selain itu, Anda dapat menunjukkan betapa serbagunanya Anda dan seberapa andal Anda dengan membagikan beberapa pekerjaan yang telah Anda lakukan untuk klien lain: bagaimana caranya? Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi setiap detail tentang cara membuat portofolio efektif yang dapat memamerkan keahlian Anda dan memungkinkan Anda menemukan klien baru.

Mengapa portofolio desain yang unik begitu penting?

Kami percaya bahwa memahami pentingnya memiliki situs portofolio yang dioptimalkan akan memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada hal itu saat Anda menerapkannya di situs web Anda. Jadi, mengapa portofolio sangat penting untuk pekerjaan Anda sebagai desainer web?

Kehadiran belaka itu penting

Fakta bahwa ada situs portofolio pekerjaan Anda sebelumnya di situs web Anda sudah penting, bahkan terlepas dari kualitasnya. Mengapa? Ketika sebuah perusahaan atau perusahaan swasta menelusuri Internet untuk mencari seorang desainer web untuk disewa, mereka akan membuang mereka yang tidak memiliki situs portofolio desain unik di situs web mereka. Antara seseorang yang menunjukkan bagaimana mereka bekerja dan pengalaman mereka dan seseorang yang tidak, siapa yang akan mempekerjakan?

Itu membuatmu terlihat berpengalaman

Situs portofolio adalah tampilan dari pekerjaan Anda sebelumnya. Dengan situs portofolio, Anda mengkomunikasikan bahwa Anda memiliki pengalaman di lapangan, bahwa Anda pernah bekerja dengan klien lain sebelumnya, dan Anda tahu apa yang Anda lakukan. Tetapi bagaimana jika Anda baru saja lulus sekolah dan sedang mencari klien pertama Anda? Dalam hal ini, kerjakan beberapa proyek, dan tunjukkan di situs portofolio Anda hanya untuk menunjukkan apa yang dapat Anda lakukan. Tidak perlu menentukan bahwa pekerjaan itu tidak dilakukan untuk klien mana pun. Jika mereka bertanya, jangan berbohong: klien akan menghargai kenyataan bahwa Anda telah bekerja keras untuk menunjukkan keahlian Anda dan akan lebih tertarik untuk memberi Anda pekerjaan bahkan jika mereka sangat menyadari bahwa ini adalah pengalaman pertama Anda.

Ini menunjukkan gayamu

Desain web adalah setengah jalan melalui seni dan teknologi. Desainer web adalah teknisi, pemrogram, dan pengembang yang terampil, tetapi juga orang-orang kreatif. Dalam hal kreativitas, setiap orang memiliki satu gaya, tetapi desainer web bisa serba guna. Situs web Anda hanya akan menunjukkan beberapa keahlian Anda dan beberapa aspek gaya Anda. Ini akan membantu jika Anda memanfaatkan kemungkinan menampilkan situs portofolio untuk menunjukkan bahwa Anda dapat bekerja dengan gaya yang berbeda dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tuntutan klien Anda.

Ini menunjukkan kualitas pekerjaan Anda

Tentu saja, situs portofolio Anda juga ingin menunjukkan seberapa baik Anda. Aturan dalam mendongeng mengatakan, "tunjukkan, jangan katakan." Tampaknya berhasil untuk diskusi kita juga: mengatakan bahwa Anda sangat baik dalam pekerjaan Anda, bahwa Anda telah bekerja untuk banyak klien dan mereka semua sangat senang dengan apa yang telah Anda lakukan untuk mereka, tidak akan pernah seefektif menunjukkan pekerjaan baik yang telah Anda lakukan untuk klien ini. Situs portofolio Anda memberi Anda kesempatan ini.

Bagaimana saya bisa membuat portofolio saya mengesankan?

Tentu saja, situs portofolio desain web Anda bertujuan untuk menampilkan diri Anda dan proyek Anda dengan cara terbaik. Tapi apa strategi yang paling efektif untuk melakukannya?

Ada beberapa prinsip dalam tip yang dapat Anda ikuti untuk membuat situs portofolio Anda mengesankan, dan kami menunjukkannya kepada Anda di bagian ini.

Tiga prinsip dasar membuat portofolio

Situs portofolio desain web Anda terutama harus melakukan tiga hal:

Pamerkan apa yang dapat Anda lakukan : proyek yang Anda pamerkan dalam portofolio desain Anda menyampaikan keterampilan yang dapat Anda bawa. Keterampilan tidak hanya teknis; Anda juga harus menunjukkan kreativitas Anda dan bagaimana Anda dapat menyesuaikan gaya Anda dengan kebutuhan dan permintaan klien

: proyek yang Anda pamerkan dalam portofolio desain Anda menyampaikan keterampilan yang dapat Anda bawa. Keterampilan tidak hanya teknis; Anda juga harus menunjukkan kreativitas Anda dan bagaimana Anda dapat menyesuaikan gaya Anda dengan kebutuhan dan permintaan klien Siapa Anda : desain web adalah aktivitas kreatif yang sangat terkait dengan kepribadian desainer web. Anda tidak perlu takut untuk mencoba mengomunikasikan beberapa ciri kepribadian Anda dengan proyek yang Anda putuskan untuk ditampilkan.

: desain web adalah aktivitas kreatif yang sangat terkait dengan kepribadian desainer web. Anda tidak perlu takut untuk mencoba mengomunikasikan beberapa ciri kepribadian Anda dengan proyek yang Anda putuskan untuk ditampilkan. Memudahkan : portofolio desain web harus membuat desain web tampak mudah, setidaknya untuk Anda. Jangan mempersulit diri Anda atau proyek Anda: tunjukkan saja apa yang dapat Anda lakukan dan buat seolah-olah itu adalah hal termudah yang telah Anda lakukan, yang merupakan pendekatan yang sama yang dimiliki seniman dan artis!

Membuat portofolio desain yang unik: kiat tambahan

Sekarang mari kita bicara tentang aspek praktis dalam membuat portofolio: proyek apa yang harus Anda sertakan dalam pameran karya Anda?

Yang terbaik Anda Tentu saja, Anda ingin memilih proyek terbaik Anda. Saat memutuskan proyek apa yang terbaik, Anda tidak boleh menggunakannya hanya berdasarkan selera Anda, tetapi juga pada umpan balik yang Anda terima dari klien dan audiens.

Gaya berbeda Hindari menampilkan proyek serupa. Pick bekerja dengan pendekatan yang berbeda dan gaya yang berbeda sehingga klien potensial dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan beradaptasi Anda terhadap permintaan mereka. Menampilkan gaya desain yang berbeda juga memungkinkan calon klien memahami bahwa, meskipun gaya yang mereka inginkan tidak termasuk dalam portofolio desain unik Anda, Anda mungkin dapat menyelaraskannya karena Anda telah menunjukkan keserbagunaan dalam karya Anda sebelumnya.

Pelajari dan perbarui Situs portofolio Anda tidak boleh menjadi entitas statis, tetapi harus berkembang. Jika Anda mengerjakan proyek yang fantastis, perbarui portofolio Anda dan sertakan. Juga, pelajari dan perbarui portofolio Anda seiring waktu. Jika, setelah beberapa pembaruan, klien mulai menghubungi Anda lebih sering, renungkan apa yang telah Anda lakukan untuk memahami apa yang berhasil dan ikuti arahan itu di masa mendatang. Alih-alih pendekatan statis, yaitu, pilihlah pendekatan dinamis.

Jangan tampilkan setiap proyek Portofolio Anda harus menjadi kurikulum Anda. Itu tidak perlu menyertakan setiap proyek yang telah Anda kerjakan selama pengalaman Anda sebagai desainer web atau mahasiswa. Faktanya, jumlah total proyek yang dipamerkan di situs portofolio Anda harus lebih rendah dari 10! Dalam beberapa kasus, bahkan lebih rendah dari itu.

Bagaimana Anda bisa menampilkan portofolio Anda?

Kami telah berbicara tentang bagaimana Anda harus mendesain situs portofolio Anda dari sudut pandang konseptual, tetapi bagaimana Anda harus melakukannya? Saatnya beralih ke saran yang lebih praktis, mulai dari mana Anda harus memamerkan portofolio Anda? Di bagian beranda situs web utama Anda? Di situs portofolio terpisah? Di kertas? Di tablet? Yang benar adalah bahwa semua solusi ini dapat diterapkan, tetapi beberapa di antaranya opsional, dan beberapa di antaranya sangat direkomendasikan.

Bagian portofolio di situs web Anda

Ini adalah opsi yang paling direkomendasikan. Tapi mari kita mundur selangkah: jika Anda seorang desainer web, Anda memerlukan situs web independen. Itu wajib: Anda tidak dapat berharap menemukan klien jika Anda tidak memiliki situs web sendiri. Karena itu, haruskah beranda situs web Anda menghosting bagian portofolio tempat Anda dapat memamerkan desain unik Anda? Tentu saja, seharusnya.

Pengguna internet dan orang-orang pada umumnya suka memiliki segalanya di satu tempat. Jadi mereka akan mendarat di situs web Anda, dan mereka akan menemukan informasi tentang Anda, apakah Anda memiliki gelar, apakah Anda mengambil kursus apa pun, pengalaman Anda sebelumnya, kontak Anda, dan pameran karya Anda. Ingatlah bahwa, di antara semua informasi yang dapat Anda bagikan di situs web Anda, situs portofolio desain Anda akan menjadi yang paling mendapat perhatian: pengguna akan melihat portofolio Anda terlebih dahulu dan kemudian beralih ke kontak Anda dan informasi lainnya jika mereka menyukai apa mereka lakukan pada pekerjaan Anda menampilkan.

Situs portofolio

Beberapa desainer web memilih situs web portofolio desain unik yang terpisah. Itu bisa berupa situs web yang menampilkan karya tambahan selain yang sudah ada di bagian portofolio situs web utama Anda (Anda dapat menyertakan tautan dengan teks jangkar yang mengatakan sesuatu seperti: Ingin melihat lebih banyak? Klik di sini!) atau situs web portofolio Anda dapat menjadi portofolio utama dan satu-satunya. Kedua opsi tersebut valid meskipun kami menyarankan untuk menyertakan setidaknya bagian portofolio kecil di situs web Anda: ini akan meningkatkan kemungkinan klien potensial melihat setidaknya beberapa proyek dan tertarik.

Tetapi mengapa beberapa desainer web memilih untuk memiliki situs web portofolio? Itu bisa karena berbagai alasan:

mereka ingin menunjukkan banyak proyek yang berbeda karena mereka bekerja di sektor yang berbeda dan dengan gaya yang berbeda;

sebuah perusahaan desain web memiliki banyak desainer yang bekerja untuk mereka dan ingin membuat bagian situs yang berbeda untuk setiap desainer web;

Anda tidak ingin membebani beranda situs web utama Anda (atau halaman web), jadi Anda memutuskan untuk menyimpan informasi di satu sisi (agar pengguna juga dapat mengunjunginya dengan mudah di perangkat seluler) dan portofolio Anda di situs web lain.

Portofolio offline

Haruskah Anda menyimpan beberapa pekerjaan Anda secara offline? Ya kamu harus. Banyak interaksi Anda dengan klien Anda akan terjadi secara online, namun Anda mungkin perlu bertemu klien secara langsung atau bahkan melakukan wawancara untuk perusahaan besar yang mencari perancang web baru untuk tim mereka.

Anda harus memiliki semacam portofolio offline sehingga Anda masih memiliki beberapa untuk ditampilkan, bahkan jika ada yang salah dengan perangkat atau koneksi internet. Portofolio offline Anda dapat disimpan secara offline di laptop atau tablet Anda, atau dapat dicetak di atas kertas atau panel.

Kiat tambahan: portofolio seluler

Kami tidak memerlukan statistik untuk memperhatikan bahwa semakin banyak orang yang menjelajahi Internet terutama dari perangkat seluler mereka, terutama ponsel cerdas mereka. Desainer web sangat menyadari hal itu dan memastikan mereka mengoptimalkan situs web yang mereka buat untuk perangkat seluler. Jadi, mengapa Anda tidak memiliki pendekatan yang sama saat membuat portofolio?

Situs web portofolio bisa jadi berat; Selain itu, cara konten ditampilkan di layar laptop, atau bahkan yang lebih luas, tentu tidak sama dengan apa yang muncul di layar sentuh smartphone (yah, jika Anda seorang desainer web, tidak perlu memberi tahu Anda hal ini. !). Jadi, Anda sudah memahami perlunya mengoptimalkan situs web untuk desktop dan seluler: hal yang sama harus Anda lakukan untuk situs atau halaman portofolio Anda.

Aplikasi seluler portofolio. Karena kami berfokus pada pentingnya pengoptimalan seluler, kami dapat mendiskusikan salah satu cara paling orisinal untuk menampilkan desain unik Anda: membuat portofolio aplikasi seluler. Sebagai gantinya, atau selain memiliki situs portofolio terpisah, Anda dapat memiliki aplikasi seluler portofolio. Ini akan menjadi tampilan konten yang sederhana (dan, oleh karena itu, sangat mudah untuk dikembangkan), tetapi akan lebih baik bagi klien Anda untuk menelusuri pekerjaan Anda dari perangkat seluler mereka.

Selain itu, memiliki aplikasi portofolio memungkinkan Anda untuk menampilkan lebih banyak karya. Jika Anda merasa dibatasi oleh kemungkinan situs web, atau halaman situs web portofolio, maka aplikasi seluler bisa menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Bagaimana Anda bisa membuatnya dengan mudah? Baca terus!

Bagaimana saya bisa membuat portofolio saya?

Kami melihat mengapa dan di mana Anda harus memamerkan portofolio Anda. Sekarang saatnya untuk memahami bagaimana Anda dapat membuatnya. Apakah Anda memerlukan alat tertentu? Salah satu keuntungan menjadi seorang desainer web adalah Anda tidak perlu menyewanya: Anda adalah klien Anda! Tetapi apakah ada alat yang dapat mempercepat proses Anda, terutama dalam hal pengoptimalan perangkat seluler?

AppMaster.io

Sama seperti desain web, saat membuat aplikasi, Anda dapat menggunakan alat yang dapat memudahkan pekerjaan Anda dan membuatnya lebih efisien. AppMaster.io adalah platform yang menyediakan alat siap pakai yang dapat diterapkan oleh pengembang untuk membuat aplikasi seluler mereka sendiri. Aplikasi portofolio akan mudah dibuat: satu-satunya interaksi yang dibutuhkan adalah menjelajah dari satu proyek ke proyek lainnya, meskipun kami akan merekomendasikan untuk menambahkan setidaknya tombol Hubungi Saya. AppMaster.io akan menyediakan apa pun yang Anda butuhkan untuk membuat portofolio Anda sebagai desainer web tanpa menyewa pengembang aplikasi seluler. Dengan portofolio aplikasi seluler, Anda akan menonjol dari pesaing, dan menemukan klien baru akan menjadi semakin mudah.

Contoh Portofolio Desain

Last but not least, hal terakhir yang Anda butuhkan untuk membuat situs portofolio unik Anda adalah beberapa inspirasi. Untuk alasan ini, kami ingin menyertakan bagian besar dengan contoh portofolio desain yang dapat menginspirasi pekerjaan Anda dan ide-ide Anda tentang membuat situs portofolio Anda, apakah itu di situs web desktop, aplikasi seluler, atau di atas kertas.

Adam Ho

Salah satu situs portofolio unik yang dapat kita temukan adalah Adam Ho's, seorang desainer web yang aktif di New York dengan pengalaman bertahun-tahun. Sepintas, situs portofolio ini (seluruh situs web) dapat terlihat cukup sibuk: mata Anda tidak tahu harus ke mana. Jika ini tidak unik, "kekacauan" ini akan menjadi kerugian, jadi ikuti inspirasi ini hanya jika Anda memiliki visi yang jelas dan sangat berpengalaman. Ini adalah situs portofolio interaktif; proyek yang berbeda muncul di halaman, dan Anda dapat mengklik dan menjelajahi masing-masing proyek. Namun, gaya desain unik perancang web membuat portofolio dan proyek ini begitu unik.

David McGillivray

Ini adalah seorang desainer web dengan banyak pengalaman, dan dia memiliki reputasi yang baik. Ini mungkin bukan contoh yang cocok untuk pemula, tetapi desainer web berpengalaman dapat mencuri beberapa ide. Portofolio David McGillivray berbasis teks: Anda menampilkan halaman di mana dia menjelaskan siapa dia dan apa pengalamannya, lalu ada daftar atau menu yang dapat diklik pengguna untuk memvisualisasikan proyeknya satu per satu. Mengapa cocok untuk pemula yang lengkap? Karena sebagai pemula, Anda ingin menunjukkan terlebih dahulu kemudian memberi tahu. Desainer web yang berpengalaman dapat, sebaliknya, berbicara tentang diri mereka sendiri dan visi unik mereka dan kemudian menunjukkan kemampuan mereka.

Tony Gines

Ini adalah contoh desain web minimalis. Anda dapat memeriksa portofolio Tony Gines jika Anda membutuhkan inspirasi di bidang ini. Berandanya memiliki beberapa elemen, dan menu navigasi hanya menyertakan enam suara.

Maria La Portuguesa

Ini adalah desainer web dengan visi dan gaya yang jelas yang terlihat segera setelah Anda masuk ke portofolio ini. Ini juga sangat sederhana dan hanya memiliki beberapa elemen. Meskipun secara visual sederhana, bagaimanapun, ini sangat interaktif.

Nad Chishti

Kami ingin menyertakan contoh ini untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat memasukkan merek/perusahaan/misi bisnis Anda di beranda portofolio Anda. Misi bisnis adalah kalimat atau paragraf kecil yang menyatakan tujuan Anda sebagai seorang profesional dan apa yang dapat Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Di beranda Nad Chishtie, kami membaca, "Saya membangun nilai melalui desain." Jika Anda memiliki pernyataan misi yang singkat dan efektif, Anda dapat memasukkannya ke dalam portofolio Anda.

Dan Machado

Dan Machado memberikan studi kasus yang berbeda dalam portofolionya, menunjukkan kepada klien potensial apa yang bisa dia lakukan untuk mereka. Selalu ingat, seperti yang telah kami sebutkan, bahwa Anda tidak perlu memasukkan hanya pekerjaan yang telah Anda lakukan untuk klien, tetapi juga studi kasus, pekerjaan yang telah Anda lakukan untuk tidak ada klien secara khusus, tetapi hanya untuk menunjukkan siapa diri Anda. mampu.

Greg Christian

Ini adalah contoh bagaimana situs web dan portofolio Anda dapat menampilkan gaya Anda, mulai dari beranda itu sendiri.

Moritz Petersen

Ini adalah desainer web lepas lainnya yang membangun merek berdasarkan kepribadiannya. Selain proyek dan portofolionya, ia juga menunjukkan kepada klien potensial bahwa ia masih muda dan ambisius, tetapi dengan mengatakan bahwa ia masih sangat muda, ia juga mengatakan, "Saya sedikit jenius!"

Daniel Spatzek

Ini adalah studi kasus portofolio animasi. Dengan jenis pertunjukan ini, Anda membuat pengguna melihat banyak hal berbeda tanpa menyentuh apa pun, dan Anda juga menunjukkan bahwa Anda dapat melakukan animasi!

Pertarungan mainan

Desainer web ini berfokus pada kesederhanaan dengan warna-warna cerah. Portofolionya menunjukkan elemen-elemen ini di atas yang lain.

Studio Schurk

Ini adalah contoh dari apa yang Anda komunikasikan ketika Anda memiliki gaya yang sangat aneh: bahwa Anda sangat pandai dalam sesuatu, mungkin sesuatu yang sangat orisinal yang tidak dapat dilakukan orang lain, tetapi Anda hanya pandai dalam hal itu. Jadi perhatikan ketika Anda mengikuti contoh ini.

Rezo Zero

Contoh lain dari beranda portofolio animasi dengan pendekatan jadul. Ini bukan hal baru, namun berhasil karena bersih dan profesional.

Femme Fatal

Portofolio ini mengomunikasikan rasa mewah. Kami menyertakannya di sini untuk menginspirasi siapa pun dengan visi yang jelas untuk fokus pada visi mereka dan mengomunikasikannya.

Sean Halpin

Ini adalah contoh lain tentang cara membuat merek di sekitar gaya Anda yang sangat aneh dan bagaimana Anda dapat memamerkannya dengan portofolio desain unik Anda.

Kesimpulan

Dengan artikel ini, Anda memiliki semua elemen yang Anda butuhkan untuk membuat portofolio desain unik Anda: mengapa, di mana, bagaimana, dan juga beberapa studi kasus penting yang dapat menginspirasi Anda!