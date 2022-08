Ganar dinero es una parte básica y necesaria de la planificación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Incluso si tiene una aplicación desarrollada recientemente, puede monetizarla. El modelo de monetización de aplicaciones no es un concepto simple. Hay varias formas de generar ingresos a partir de una aplicación. Hemos creado esta completa guía de estrategia de monetización de aplicaciones para ayudarlo a monetizar con éxito su software y aumentar el retorno de la inversión. La estrategia de esta guía lo guiará a través de la estrategia de monetización de aplicaciones móviles más común, lo que lo ayudará a decidir qué opción es mejor para usted.

¿Qué es la monetización de aplicaciones?

La monetización de aplicaciones significa literalmente convertir su aplicación en una máquina de hacer dinero. Puede convertir a los usuarios de la aplicación en clientes que pagan y generar bien desde su aplicación. No es tan fácil como poner un botón "Pagar ahora" y esperar a que lleguen los ingresos. Debe comprender las necesidades de los usuarios de la aplicación y proporcionarles todo lo que buscan, solo entonces pagarán. Los diferentes métodos para monetizar sus aplicaciones incluyen anuncios en la aplicación, compras en la aplicación, suscripciones y pagos únicos.

¿Cómo se monetiza una aplicación móvil?

Después de completar la aplicación móvil, necesita una estrategia de monetización de la aplicación para monetizar su aplicación con éxito y generar ingresos. Ya sea que haya creado una aplicación paga o gratuita, debe desarrollar una estrategia de monetización de aplicaciones que satisfaga a sus usuarios y asegure la rentabilidad de su empresa. Las aplicaciones de noticias, por ejemplo, se adaptan mejor a los servicios de suscripción y contenido cerrado, mientras que las aplicaciones de juegos móviles se benefician de las compras dentro de la aplicación. Este artículo lo guiará en cada aspecto de lo que debe saber sobre la monetización de aplicaciones, incluidos diferentes modelos de monetización de aplicaciones y definiciones de términos clave.

¿Cuánto dinero se puede ganar con una aplicación móvil?

El desarrollo de aplicaciones móviles en Estados Unidos y su cuota de mercado crecen día a día. Según datos de 2014 a octubre de 2018, los ingresos generados por el comercio electrónico móvil global aumentaron drásticamente de 184 000 millones de dólares estadounidenses a 699 000 millones de dólares estadounidenses. Las 200 mejores aplicaciones en Play Store ganan alrededor de $82,500 por día. Por otro lado, esto cae precipitadamente, con el ingreso promedio en las 800 aplicaciones principales cayendo a alrededor de $3500.

Según Buildfree.com, las dos plataformas representan el 99 % de la cuota de mercado, y Android representa el 81,7 %. Como resultado, el 16 % de los desarrolladores de Android y el 25 % de los de iOS ganan más de $5000 mensuales con sus aplicaciones móviles. ¿Las descargas generan ingresos para las aplicaciones? Las aplicaciones gratuitas no generan ingresos por descarga. A diferencia de las aplicaciones pagas, las aplicaciones móviles basadas en suscripción generan dinero por cada suscripción comprada. Verificar el precio de la aplicación en la tienda de software o en Google Play le permitirá calcular cuántos ingresos genera por descarga. Varias formas valiosas de monetizar aplicaciones gratuitas incluyen anuncios publicitarios, compras dentro de la aplicación, patrocinio y marketing de afiliados.

¿Puede la monetización de una aplicación móvil hacerte rico?

¿Quién no quiere ser rico en la época actual sin invertir dinero en la creación de software? Ser un hombre de negocios exitoso hoy en día significa que debes seguir avanzando con los tiempos; El desarrollo de aplicaciones móviles es una herramienta esencial para mejorar el negocio. Primero, debe comprender las necesidades de los usuarios, luego pensar fuera de la caja y pensar en la idea que obligue a su cliente potencial a descargar su aplicación. Tome un ejemplo de Instagram, TikTok y Snapchat. Estas aplicaciones son fáciles de usar; las personas están a solo un clic de distancia y tienen una experiencia de usuario increíble. Además, no solo el entretenimiento, estas aplicaciones están ayudando a las personas a hacer crecer su negocio y sus ingresos al llevar sus anuncios al máximo de usuarios objetivo. Entonces, la respuesta es: sí, la monetización de aplicaciones móviles puede hacerte rico. Hay varias formas de monetizar su aplicación, pero tenga cuidado; debe optar por su estrategia de monetización según sus requisitos.

¿Cuáles son las cinco formas de monetizar sus aplicaciones?

Existen numerosos modelos de monetización de aplicaciones móviles disponibles. Vamos a arrojar algo de luz sobre las cinco principales estrategias populares de monetización de aplicaciones. Y discuta cómo pueden afectar el crecimiento y el compromiso del software.

Compras en la aplicación

Este modelo adopta varias formas:

Una función premium del sistema.

Una nueva experiencia de usuario gratuita como nivel o recompensa.

Este modelo de monetización de aplicaciones es aplicable tanto a aplicaciones gratuitas como de pago. El mejor ejemplo de cómo aprovechar los modelos de compra dentro de la aplicación son las aplicaciones de juegos móviles. Una vez que el usuario se vuelve adicto al juego, compra funciones pagas de los juegos, como diamantes de juego, mapas, ropa, armas, vehículos, etc. Por ejemplo, PUBG es un juego popular que ganó popularidad durante un tiempo de pandemia. Las personas pueden ganar generosamente con este modelo de monetización de aplicaciones. Las aplicaciones móviles de comercio electrónico, como las aplicaciones de juegos móviles, pueden tener esta estrategia y modelos de monetización. Las compras de los usuarios también entran en esta categoría.

Publicidad en la aplicación

El modelo de ingresos de aplicaciones más rentable es la publicidad en la aplicación. Los propietarios de aplicaciones móviles utilizan este modelo de monetización para ganar dinero con sus aplicaciones sin perturbar la experiencia del usuario. Una estrategia de publicidad en la aplicación es fácil de implementar; solo tiene que mostrar anuncios comerciales dentro de sus aplicaciones móviles y recibir pagos de las redes publicitarias. Mientras usa este modelo, asegúrese de que los anuncios sean relevantes y estén dirigidos a su audiencia. Los anuncios en la aplicación están disponibles en muchos formatos que se describen a continuación.

Anuncios intersticiales: este popular modelo de monetización muestra un anuncio en una pantalla móvil completa. Muchos editores importantes aprovechan este modelo y ganan dinero con sus aplicaciones.

Anuncios de banner: esta estrategia de monetización no interrumpe la experiencia del usuario. Ocupa solo un área pequeña en la pantalla de un móvil móvil. Estos anuncios deben ser lo suficientemente visibles para dirigirse a la audiencia y de alta calidad.

Anuncios de video en la aplicación: el formato de anuncio móvil más efectivo. Puede convencer a los clientes potenciales para que descarguen su aplicación o transmitan su mensaje a través de su anuncio de video; muchas marcas, como YouTube, Facebook, Instagram y muchas más, utilizan esta estrategia.

Freemium (Gratis y Premium)

Como la palabra lo describe, Freemium es la combinación de Gratis y Premium. Los proveedores de servicios de aplicaciones ofrecen al usuario algunas funciones básicas gratuitas y algunas funciones avanzadas son premium. Los usuarios deben pagar por las funciones premium de la aplicación. Para generar ingresos a través de este modelo de monetización, las funciones de la aplicación deben tener funciones que atraigan al usuario. La mayoría de los usuarios no actualizan fácilmente a las funciones premium; los desarrolladores de aplicaciones deberían ofrecer una versión premium gratuita durante un mes. Para que los usuarios experimenten las funciones ampliadas de las versiones actualizadas y continúen usando la versión premium.

Suscripción

Este modelo de monetización de aplicaciones de suscripción es similar al modelo de monetización Freemium. Los desarrolladores de aplicaciones pueden ganar cuotas de suscripción mensuales o anuales. Muchas marcas están trabajando bajo este modelo de monetización, como Netflix, Amazon, Adobe, la aplicación Apple Music y muchas otras. Este modelo es tan exitoso como popular; una vez que el usuario se suscribe a la aplicación, se le cobrará aunque la esté usando o no, además el usuario tiene la flexibilidad de congelar la suscripción por un mes o más si no la está usando durante ese tiempo. Este modelo de monetización es estable para ganar, pero funciona a largo plazo, y los propietarios de aplicaciones pueden obtener ingresos continuos mensuales o anuales.

El modelo de aplicación de descarga paga

Este modelo de aplicación paga sugiere que uno tiene que pagar la tarifa por descargar una aplicación. Esto es un poco difícil ya que la mayoría de las personas no pagan por la descarga de una aplicación. Los desarrolladores de aplicaciones deben establecer el rango de tarifas de descarga asequibles para que las personas no duden en descargar su aplicación. Este modelo tiene mucho éxito en aplicaciones de juegos, como Minecraft, GTA y muchas otras. No solo se pagan los juegos, sino muchas otras aplicaciones útiles, y las personas las descargan según sus necesidades. Este modelo se enmarca en la estrategia de monetización directa.

¿Cómo puedo monetizar aplicaciones sin anuncios?

Puede monetizar sus aplicaciones sin usar anuncios aplicando uno de los siguientes métodos:

Compras en la aplicación y el modelo comercial freemium (Esta es una excelente estrategia de monetización de aplicaciones sin mostrar anuncios).

La comercialización del afiliado.

Modelos de patrocinio.

Comercio electrónico y productos de software.

Modelos de suscripción.

Línea de fondo

Varias plataformas o herramientas conocidas le permiten monetizar su aplicación. Como principiante, la selección del modelo de monetización de la aplicación y trabajar en su modelo seleccionado podría ser un desafío. Pero antes que nada, debe estar seguro con su producto. Si tiene dudas sobre su conocimiento en el desarrollo de código de aplicaciones móviles y necesita ayuda con respecto al desarrollo de una aplicación móvil, puede buscar formas más fáciles de comenzar, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones móviles sin código. Elija la plataforma adecuada y pronto obtendrá la monetización de su aplicación móvil. AppMaster es una plataforma sin código perfecta para que comience su viaje. Tiene el mejor backend móvil para brindarle la mejor experiencia de usuario posible.