Jedes einzelne Webdesign-Element ist wichtig für die Gesamtästhetik und -funktionalität der Website. Ob groß oder klein, jede Komponente des Website-Designs kann den Fluss des Layouts bestimmen oder unterbrechen. Bei der Gestaltung Ihrer Website ist es sinnvoll, auch den kleinsten Elementen große Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Website-Footer ist eines dieser scheinbar unbedeutenden Webdesign-Elemente.

Fußzeilen können jedoch einen sehr großen Einfluss auf das Gesamtdesign Ihrer Website haben. Fußzeilen befinden sich am unteren Ende jeder Website und sind nicht so auffällig wie die anderen Webdesign-Elemente. Fußzeilen enthalten Sitemaps, E-Mail-Kontakte, Links zu sozialen Medien, Kundenservice, Handlungsaufforderungen und zusätzliche Ressourcen und Informationen, die für die Website relevant sind. Diese Webdesign-Details sind das Letzte, was Besucher sehen, bevor sie Ihre Website verlassen.

Fußzeilen sollten so gestaltet sein, dass Ihre Website den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann. Welche Rolle spielen die Fußzeilen im Webdesign? Welche Vorteile hat ihre Verwendung im Layout Ihrer Website? Wie können Sie eine professionelle Fußzeile für Ihre Website entwerfen? Dieser Artikel befasst sich mit den besten Verfahren zur Erstellung eines überzeugenden Fußzeilendesigns für Ihre Websites und beantwortet diese wichtigen Fragen.

Was ist die Rolle von Fußzeilen auf einer Website?

Aufruf zum Handeln:

Eine Fußzeile ist im Wesentlichen die letzte Handlungsaufforderung der Website, bevor der Besucher die Seite verlässt. Die Aufforderung zum Handeln ermutigt die Website-Benutzer, mit der Seite sinnvoll zu interagieren. Beliebte Handlungsaufrufe sind z. B. die Aufforderung, sich in E-Mail-Listen einzutragen, Inhalte zu abonnieren oder der Seite für weitere Informationen zu folgen.

Informationswerkzeug:

Website-Fußzeilen mit zusätzlichen Informationen bieten den Nutzern zusätzliche Informationen, die sie interessieren könnten. Die Informationen in einer Fußzeile sind so gestaltet, dass sie die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf sich ziehen und sie länger auf Ihrer Website verweilen.

Website-Leitfaden:

Die Einbeziehung von Fußzeilen in Ihr Webdesign erleichtert die Navigation auf Ihrer Website. Fußzeilen von Websites dienen den Nutzern als Navigationshilfe, indem sie eine anklickbare Liste von Standorten und Ressourcen bereitstellen. Die Nutzer können den Standort Ihrer Website besuchen, indem sie einfach auf die Links in den Fußzeilen klicken.

Lead-Generierung:

Ähnlich wie die "Aufforderung zum Handeln" sind Fußzeilen-Designs nützlich, um neue Leads von Website-Besuchern zu generieren. Ein überzeugendes Footer-Design kann neue Website-Besucher in regelmäßige Abonnenten verwandeln. Fußzeilen leiten Nutzer dazu an, mit dem Inhalt der Website über E-Mail-Listen, soziale Medien und Newsletter zu interagieren.

Wie erstelle ich eine gute Fußzeile für meine Website?

Ein effektives Fußzeilendesign ist der Schlüssel zu den möglichen Einnahmen, Besucheraufrufen, Klicks und Rückgaben Ihrer Website.

Navigationstools:

Effektive Website-Fußzeilen enthalten eine Sitemap, die den Nutzern hilft, zu den gewünschten Stellen und Ressourcen auf Ihren Webseiten zu navigieren. Fußzeilen sollten übersichtlich und sichtbar sein und im Layout der Website aufgeführt werden. Der Inhalt der Fußzeile sollte außerdem anklickbar sein und den Nutzern einen einfachen Wegweiser zu den interessantesten Informationen bieten.

SEO-Funktion:

Die Inhalte in den Fußzeilen von Websites ermöglichen es Unternehmen, relevante Schlüsselwörter für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) hinzuzufügen. Durch das Hinzufügen von Schlüsselwörtern in der Fußzeile wird die Auffindbarkeit Ihrer Website für Besucher erleichtert. Die Aufnahme von SEO-Schlüsselwörtern in Website-Footer verbessert auch das Ranking Ihrer Website in Suchmaschinen wie Google. Die Optimierung von Schlüsselwörtern in Ihrer Fußzeile erhöht die Auffindbarkeit Ihrer Website und kann zu mehr Besuchen, Klicks und Einnahmen führen.

Suchleiste:

Eine weitere Komponente eines effektiven Designs und Layouts für die Fußzeile einer Website ist die Hinzufügung einer Suchleiste. Diese ermöglicht es den Nutzern, ihre spezifischen Suchbegriffe einzugeben, um direkt zum gewünschten Inhalt der Website zu gelangen. Das Hinzufügen von Suchleisten zu Fußzeilen-Layouts vereinfacht die Navigation auf der gesamten Website. Suchleisten in der Fußzeile bieten den Nutzern der Website eine weitere, spezifischere Option für die Suche nach Inhalten.

Soziale Medien:

Die meisten Fußzeilen von Websites sind so gestaltet, dass sie direkt mit Social-Media-Plattformen wie Facebook, Pinterest, Instagram und YouTube verbunden sind. Ein gutes Footer-Design enthält relevante Social-Media-Logos, um die Nutzer zu Ihren Social-Media-Inhalten auf der Website zu leiten. Diese Social-Media-Symbole leiten die Nutzer von der Website zu zusätzlichen Ressourcen in den sozialen Medien weiter. Das Hinzufügen von Social-Media-Symbolen zu den Fußzeilen Ihrer Website ermutigt die Besucher, zu den relevanten Social-Media-Plattformen für Ihr Unternehmen zu navigieren. Durch die Aufnahme von Social-Media-Links in die Fußzeile Ihrer Website können Sie die Reichweite Ihrer Online-Präsenz erhöhen, indem Sie Ihre Social-Media-Anhängerschaft vergrößern.

Braucht eine Website eine Fußzeile?

Ein Website-Footer ist für die Funktionalität einer Website nicht erforderlich. Fußzeilen sind jedoch wichtige (virtuelle) Immobilien, die zur Gesamtfunktionalität und Ästhetik des Layouts Ihrer Website beitragen. Um von den Vorteilen zu profitieren, ist es sehr empfehlenswert, Fußzeilen in das Design Ihrer Website aufzunehmen.

Markenbildung:

Es wird oft gesagt, dass "das Letzte, was man sieht, das Erste ist, woran man sich erinnert. "Das Gleiche gilt für Fußzeilen in Website-Layouts. Viele Unternehmen integrieren ihr Logo, ihren Slogan und andere Branding-Elemente in die Fußzeile ihrer Website. Dies verleiht der Website ein einzigartiges visuelles Markenzeichen und erhöht den Wiedererkennungswert der Marke bei den Nutzern. Das Fußzeilendesign Ihrer Website fungiert als Werbetafel und ermöglicht es Unternehmen, zusätzliches Branding in ihr Layout einzubauen.

Verbessert die Ästhetik:

Fußzeilen können mit einem schönen Abschluss am Ende einer gut geschriebenen Geschichte verglichen werden. Die Einbeziehung von Fußzeilen in Ihre Webdesign-Layouts vermittelt ein Gefühl der Vollendung und trägt zur Gesamtästhetik der Website bei. Farben, Schriftgröße, Logos und der Hintergrund, der im Webdesign Ihrer Fußzeile verwendet wird, sollten die Ästhetik und das Thema der gesamten Website ergänzen.

Kontaktinformationen:

Wichtige Kontaktinformationen wie E-Mail, Adresse, Telefonnummern und Social-Media-Kontakte sollten im Footer-Design enthalten sein. Website-Besucher können E-Mails, Social-Media-Handles oder Telefonnummern in der Fußzeile verwenden, um Ihr Unternehmen zu kontaktieren. Sie können Ihr Unternehmen anrufen, eine E-Mail schreiben oder eine Direktnachricht über Möglichkeiten, Fragen oder Wünsche senden.

Fotogalerie:

In der Fußzeile einer Website können Bilder des Unternehmens in einem Fotogalerie-Layout präsentiert werden. Dieses Footer-Designmerkmal hilft Nutzern, kuratierte Fotos von Teammitgliedern, Auszeichnungen, Produkten, Dienstleistungen oder Veranstaltungen zu sehen. Mit diesem Design ist das Element wesentlich für den Aufbau der Markenidentität und die Bindung der Nutzer an das Unternehmensimage.

Einzigartige Footer-Designbeispiele für Ihre Website

Beispiele für Fußzeilendesign - Informationen

Forbes.com

Das Design und das Layout der Fußzeilen ihrer Website sind sehr übersichtlich und ansprechend. Es ist ausgewogen, passt zum allgemeinen Unternehmensauftritt der Website und ist mit ordentlich aufgelisteten, gut beschrifteten Zusatzinformationen gefüllt.

CNN.com

Die Fußzeile der CNN-Website zeichnet sich durch eine saubere, klare Typografie aus, die das Navigieren durch die Inhalte erleichtert. Mit den kräftigen, kontrastierenden Farben Schwarz, Weiß und Rot bleibt das Design der Fußzeile der Gesamtästhetik der Website treu.

New York Times

Dieses Layout für die Fußzeile der Website unterteilt die verschiedenen Inhaltsblöcke der Website in Nachrichten, Meinungen, Kunst und Leben. Dies ermöglicht eine einfache Navigation zu den gewünschten Themen. Im Kleingedruckten der Fußzeile sind außerdem die Datenschutzbestimmungen, Haftungsausschlüsse, Urheberrechtsbestimmungen und andere rechtliche Hinweise aufgeführt. Im Footer-Layout werden die digitalen Abonnementprodukte, Spiele, Kochsendungen und andere kostenpflichtige Ressourcen deutlich hervorgehoben.

Footer-Design-Beispiele - Schönheit

Lorealparisusa

Die Fußzeile ist fett, mit weißer Typografie vor schwarzem Hintergrund. Der Fußzeilentext schafft ein interaktives Erlebnis für die Nutzer, da er beim Überfahren mit der Maus die Farbe von weiß zu rot wechselt. Da es sich um eine bekannte Schönheitsmarke handelt, werden die sozialen Seiten der Website durch Website-Symbole rechts neben der Fußzeile angezeigt.

Cosmopolitan.com

Eine weitere Schönheitsmarke, die sich für einen rein weißen Hintergrund und ein minimalistisches Design für ihre Fußzeile entschieden hat. Dieses klare, einfache Design erleichtert den Nutzern die Navigation, und die schwarze (serifenlose) Typografie ist sehr gut lesbar und übersichtlich gestaltet.

Beispiele für Footer-Design - Unterhaltung

Roblox.de

Die beliebte Spiele-Website Roblox zeigt an prominenter Stelle die App-Stores, in denen die Nutzer Spiele kaufen und herunterladen können. Noch einzigartiger ist das Design der Fußzeile, die innerhalb der Navigationslinks eine Informationsregisterkarte für Eltern enthält. Dies ist nützlich für Eltern, die mit ihren Kindern mehr über die beliebte Spieleplattform erfahren möchten.

Abenteuer.de

Das Layout der Fußzeile der Website ist für Natur- und Reiseliebhaber sehr attraktiv. Der Text ist fett und verspielt, und der Hintergrund enthält ein großes Bild, das zum Thema der Website, dem Abenteuer, passt. Die Icons für die sozialen Medien sind fett gedruckt und eignen sich für Benutzer, die Inhalte über Abenteuer auf den sozialen Medien von adventure.com veröffentlichen möchten.

Petsmart.com

Das Design der Fußzeile ist attraktiv, richtig und verspielt. Es zeigt ein Bild eines Haustieres, Links zu seinen Wohltätigkeitsorganisationen und einen Echtzeitzähler für die Anzahl der Tiere, die von der Stiftung unterstützt werden. Die Fußzeile enthält auch eine Aufforderung für Personen, die spenden und sich anmelden möchten, um Werbeanreize zu erhalten.

Beispiele für Footer-Design - Lebensmittel

Pizzahut.de

Das Footer-Layout enthält den Standort der Filiale, was den Nutzern hilft, die nächstgelegene Filiale zu finden. Außerdem enthält das Layout einen Blog und Links zu sozialen Medien. Die Fußzeile enthält außerdem Navigationslinks zu den beliebtesten Menüpunkten und Nährwertangaben.

Chobani.de

Die Typografie der Fußzeile für diese Joghurt-Website ist sauber, klar und minimalistisch. Der weiße Text steht vor einem natürlichen grünen Hintergrund und enthält eine Aufforderung zur E-Mail-Anmeldung. Dies ist nützlich für die Lead-Generierung für zukünftige Werbeaktionen des Unternehmens.

Beispiele für Fußzeilengestaltung - Produktivität

Arduino.de

Das Layout der Fußzeile der Website hat eine prägnante, saubere Oberfläche mit einer gut lesbaren Aufforderung zum Handeln.

Stacksocial.com

Ähnlich wie bei Arduino gibt es eine klare, prägnante und dennoch sichtbare Aufforderung zum Handeln.

Wix.com

Design und Layout der Fußzeile ihrer Website sind übersichtlich und leicht zu lesen. Die Fußzeile enthält nützliche Kontaktinformationen, einschließlich E-Mail, soziale Medien, Telefon und Kundendienst.

Fiverr.com

Die markengerechten grünen und weißen Farben, die einheitliche Typografie und das saubere Layout der Fußzeile zeichnen die Website aus. Die Navigation ist für die Benutzer einfach, da der Text in der Fußzeile gut lesbar ist. Der Inhalt der Fußzeile ist vor dem weißen Hintergrund gut sichtbar. Das Informationslayout ist sehr klar und übersichtlich und hilft den Nutzern, relevante Informationsquellen zu finden.

Mozilla.de

Das Design dieser Fußzeile besteht aus einem kräftigen schwarzen Hintergrund mit einem weißen Text, der für die Benutzer gut lesbar ist und die Navigation verbessert.

Wie erstelle ich eine professionelle Fußzeile in HTML?

1. Öffnen Sie einen beliebigen Texteditor

2. Geben Sie Html-Code in einen Texteditor ein.

3. Öffnen Sie den <footer> Tag

4. Geben Sie den Fußzeilentext ein

5. Fußzeilen-Tag schließen

6. Speichern Sie die Html-Datei

7. Datei im Browser ausführen

Wenn Sie diese bewährten Verfahren befolgen, können Sie sicher sein, dass Sie ein überzeugendes Fußzeilendesign für Ihre Website haben, das Ihre Besucher bei der Stange hält. Schauen Sie sich AppMaster an, wenn Sie eine No-Code-Plattform oder eine Meinung zur Erstellung von Fußzeilen für Ihre Website suchen und Beratung benötigen.