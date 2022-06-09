Каждый элемент дизайна веб-сайта важен для его общей эстетики и функциональности. Будь то большой или маленький, каждый компонент дизайна сайта может создать или разрушить поток его макета. При создании дизайна сайта имеет смысл уделять большое внимание даже самым незначительным элементам. Нижний колонтитул сайта - один из таких, казалось бы, незначительных элементов дизайна сайта.

Однако колонтитулы могут оказать очень большое влияние на общий дизайн сайта. Нижние колонтитулы расположены в нижней части каждой страницы сайта и не так заметны, как другие элементы веб-дизайна. В колонтитулах размещаются карты сайта, контакты электронной почты, ссылки на социальные сети, служба поддержки, призыв к действию, а также дополнительные ресурсы и информация, относящиеся к сайту. Эти детали веб-дизайна - последнее, что видят посетители перед тем, как покинуть ваш сайт.

Футеры должны быть оформлены таким образом, чтобы ваш сайт мог извлечь из них максимальную пользу. Какова роль колонтитулов в веб-дизайне? Каковы преимущества их использования в макете вашего сайта? Как создать профессиональный дизайн нижнего колонтитула сайта? В этой статье мы рассмотрим лучшие методы создания выигрышного дизайна колонтитулов для ваших сайтов и ответим на эти важные вопросы.

Какова роль колонтитулов на сайте?

Призыв к действию:

Нижний колонтитул - это, по сути, последний призыв к действию на сайте перед тем, как посетитель покинет страницу. Призыв к действию побуждает пользователей сайта к конструктивному взаимодействию со страницей. Популярные призывы к действию могут включать просьбы подписаться на рассылку по электронной почте, подписаться на контент или перейти на страницу для получения дополнительной информации.

Информационный инструмент:

Дизайн нижнего колонтитула сайта, включающий дополнительную информацию, предоставляет пользователям дополнительные сведения, которые могут их заинтересовать. Информация, размещенная в нижнем колонтитуле сайта, призвана удерживать внимание вашей аудитории, заставляя ее дольше оставаться на вашем сайте.

Путеводитель по сайту:

Включение колонтитулов в веб-дизайн облегчает навигацию по сайту. Нижние колонтитулы веб-сайта выступают в качестве навигационного инструмента для пользователей, предоставляя кликабельный список мест и ресурсов сайта. Пользователи могут посетить местоположение вашего сайта, просто нажав на ссылки в колонтитулах.

Генерация лидов:

Подобно "призыву к действию", дизайн нижнего колонтитула полезен для генерации новых лидов от посетителей сайта. Убедительный дизайн нижнего колонтитула может превратить новых посетителей сайта в постоянных подписчиков. Футер направляет пользователей на взаимодействие с содержимым сайта через списки электронной почты, социальные сети и информационные бюллетени.

Как сделать хороший нижний колонтитул для моего сайта?

Эффективный дизайн нижнего колонтитула - это ключ к получению возможного дохода от вашего сайта, просмотров, кликов и возврата посетителей.

Инструменты навигации:

Эффективные нижние колонтитулы включают карту сайта, которая помогает пользователям переходить к нужным местам и ресурсам на ваших веб-страницах. Футеры должны быть аккуратными, заметными и указанными на макете сайта. Содержание нижнего колонтитула сайта также должно быть кликабельным и предоставлять пользователям легкий путеводитель к наиболее интересной информации.

SEO-функция:

Содержание нижних колонтитулов сайта позволяет компаниям добавлять соответствующие ключевые слова для поисковой оптимизации (SEO). Добавление ключевых слов в нижний колонтитул сайта повышает легкость поиска посетителями вашего сайта. Включение ключевых слов SEO в колонтитулы сайта также улучшает рейтинг вашего сайта в поисковых системах, таких как Google. Оптимизация ключевых слов в нижнем колонтитуле повышает поисковую привлекательность вашего сайта и потенциально может увеличить количество посещений, кликов и доходов.

Панель поиска:

Еще одним компонентом эффективного дизайна и компоновки нижнего колонтитула сайта является добавление строки поиска. Это позволяет пользователям вводить конкретные поисковые запросы, чтобы перейти непосредственно к нужному содержимому сайта. Добавление строк поиска в макеты нижнего колонтитула упрощает навигацию по сайту. Строки поиска в нижнем колонтитуле предоставляют пользователям сайта еще один более конкретный вариант поиска нужного им контента.

Социальные сети:

Большинство нижних колонтитулов сайтов разработаны для прямого взаимодействия с платформами социальных сетей, таких как Facebook, Pinterest, Instagram и YouTube. Отличный дизайн нижнего колонтитула будет включать соответствующие логотипы социальных сетей, чтобы направлять пользователей на ваш контент в социальных сетях сайта. Эти иконки социальных сетей направляют пользователей с сайта на дополнительные ресурсы в социальных сетях. Добавление иконок социальных сетей в дизайн нижнего колонтитула сайта побуждает посетителей переходить на соответствующие платформы социальных сетей вашего бизнеса. Включение ссылок на социальные сети в нижний колонтитул сайта расширяет охват вашего онлайн-присутствия, увеличивая число пользователей в социальных сетях.

Нужен ли сайту нижний колонтитул?

Нижний колонтитул не является необходимым для функциональности сайта. Однако колонтитулы - это важная (виртуальная) недвижимость, которая добавляет общей функциональности и эстетики макету вашего сайта. Чтобы воспользоваться его преимуществами, настоятельно рекомендуется включить колонтитулы в дизайн вашего сайта.

Брендинг:

Часто говорят, что "последнее, что вы видите, - это первое, что вы запомните". "То же самое можно сказать и о колонтитулах в макетах дизайна сайта. Многие компании включают свои логотипы, девизы и другие элементы брендинга в нижние колонтитулы своих сайтов. Это придает сайту уникальный визуальный бренд и повышает узнаваемость бренда среди пользователей. Дизайн нижнего колонтитула вашего сайта действует как рекламный щит, позволяя компаниям включать в его макет дополнительные элементы брендинга.

Улучшает эстетику:

Футеры можно сравнить с красивым заключением в конце хорошо написанной истории. Включение колонтитулов в макеты веб-дизайна создает ощущение завершенности и способствует общей эстетике сайта. Цвета, размер шрифта, логотипы и фон, используемые в веб-дизайне колонтитула, должны дополнять эстетику и тему всего сайта.

Контактная информация:

Важная контактная информация, такая как электронная почта, физический адрес, номера телефонов и ручки социальных сетей, должна быть включена в дизайн нижнего колонтитула. Посетители сайта могут использовать электронную почту, ручки социальных сетей или номера телефонов в колонтитуле, чтобы связаться с вашим предприятием. Они могут позвонить, отправить электронное письмо или прямое сообщение о возможностях, запросах или пожеланиях вашей компании.

Фотогалерея:

В нижнем колонтитуле веб-сайта могут быть представлены корпоративные изображения в виде фотогалереи. Этот элемент дизайна футера помогает пользователям увидеть фотографии членов команды, наград, продуктов, услуг или событий. Этот элемент необходим для создания индивидуальности бренда и формирования у пользователей образа компании.

Уникальные примеры дизайна нижнего колонтитула для вашего сайта

Примеры дизайна нижнего колонтитула - информация

Forbes.com

Дизайн и макет нижних колонтитулов их сайта очень аккуратен и удобен для глаз. Он сбалансирован, соответствует общему корпоративному стилю сайта и наполнен аккуратно перечисленной, хорошо маркированной дополнительной информацией.

CNN.com

Дизайн нижнего колонтитула их сайта отличается чистой, четкой типографикой, которая облегчает навигацию по содержимому. Благодаря смелым контрастным цветам - черному, белому и красному - этот дизайн нижнего колонтитула остается верным общей эстетике сайта.

Нью-Йорк Таймс

Этот макет нижнего колонтитула сайта разделяет различные блоки контента на новости, мнения, искусство и жизнь. Это облегчает навигацию к нужным темам. Они также включают условия конфиденциальности, отказ от ответственности, авторские права и другие правовые нормы в нижнем колонтитуле мелким шрифтом. На видном месте в нижнем колонтитуле представлены их цифровые подписные продукты, игры, кулинария и другие монетизированные ресурсы.

Примеры дизайна нижнего колонтитула - красота

Lorealparisusa

Их нижний колонтитул отличается смелостью, белый шрифт расположен на черном фоне. Текст нижнего колонтитула создает интерактивный опыт для пользователей, поскольку при наведении курсора мыши он меняет цвет с белого на красный. Поскольку сайт является известным косметическим брендом, его социальные страницы отображаются в виде значков сайта справа от колонтитула.

Cosmopolitan.com

Еще один косметический бренд, который выбрал для своего футера строгий белый фон и минималистичный дизайн. Этот чистый, упрощенный дизайн облегчает навигацию для пользователей, а черная (без засечек) типографика очень разборчива и аккуратно расположена.

Примеры дизайна нижнего колонтитула - развлечения

Roblox.com

Популярный игровой сайт Roblox демонстрирует магазины приложений, где пользователи могут покупать и скачивать игры. Еще более уникальным в дизайне нижнего колонтитула является то, что он включает в себя информационную вкладку для родителей среди навигационных ссылок. Это полезно для родителей, которые хотят узнать больше о популярной игровой платформе вместе со своими детьми.

Adventure.com

Оформление нижнего колонтитула их сайта очень привлекательно для любителей природы и путешествий. Текст смелый и игривый, а на заднем фоне размещено большое изображение, соответствующее теме сайта - приключения. Значки социальных сетей смело отображаются и удобны для пользователей, желающих разместить материалы о приключениях на страницах социальных сетей adventure.com.

Petsmart.com

Дизайн нижнего колонтитула привлекательный, правильный и игривый. Он включает изображение домашнего животного, ссылки на благотворительные организации и счетчик количества животных, которым помог их фонд, в режиме реального времени. Дизайн нижнего колонтитула также включает подсказку для тех, кто хочет пожертвовать и подписаться, чтобы получить рекламные стимулы.

Примеры дизайна нижнего колонтитула - продукты питания

Pizzahut.com

Нижний колонтитул включает в себя расположение магазина, что помогает пользователям найти ближайшую торговую точку. В макете также есть блог и ссылки на социальные сети. Нижний колонтитул также включает навигационные ссылки на самые популярные пункты меню и информацию о питании.

Chobani.com

Типографика нижнего колонтитула этого сайта, посвященного йогуртам, отличается чистотой, четкостью и минимализмом. Белый текст расположен на естественном зеленом фоне и содержит предложение подписаться на электронную почту. Это полезно для привлечения потенциальных клиентов для будущих рекламных акций компании.

Примеры дизайна нижнего колонтитула - продуктивность

Arduino.com

Нижний колонтитул сайта имеет лаконичный, чистый интерфейс с очень четким призывом к действию.

Stacksocial.com

Аналогично Arduino, содержит четкий, лаконичный, но заметный призыв к действию.

Wix.com

Дизайн и компоновка нижнего колонтитула их сайта организованы и легко читаются. Нижний колонтитул содержит полезную контактную информацию, включая электронную почту, социальные сети, телефон и службу поддержки клиентов.

Fiverr.com

Фирменные зеленые и белые цвета, последовательная типографика и чистый макет нижнего колонтитула выделяют этот сайт. Навигация проста для пользователей, так как текст нижнего колонтитула разборчив и легко читаем. Содержание нижнего колонтитула сайта хорошо видно на белом фоне. Информационная верстка очень четкая и аккуратная, что помогает пользователям находить нужные информационные ресурсы.

Mozilla.com

В этом дизайне нижнего колонтитула сайта используется смелый черный фон с четким белым текстом, который хорошо читается пользователями и улучшает навигацию.

Как сделать профессиональный колонтитул в HTML?

1. Откройте любой текстовый редактор

2. Введите Html-код в текстовый редактор

3. Откройте тег <footer>

4. Введите текст нижнего колонтитула

5. Закройте тег нижнего колонтитула

6. Сохраните файл Html

7. Запустите файл в браузере

Следуя этим лучшим практикам, вы обязательно создадите выигрышный дизайн колонтитула для вашего сайта, который будет привлекать внимание ваших посетителей. Загляните в AppMaster, если вам нужна экспертная платформа no-code или консультация по созданию нижнего колонтитула вашего сайта.