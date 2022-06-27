每一个网站设计元素对其整体美学和功能都很重要。无论是大的还是小的，每一个网站设计元素都能使其布局流畅或中断。当创建你的网站设计时，即使是最小的元素也要给予极大的关注，这是有意义的。网站页脚就是这些看起来很小的网站设计特征之一。

然而，页脚可以对你的整个网站设计产生非常大的影响。页脚位于每个网站页面的底部，并不像其他网页设计功能那样突出。页脚包含网站地图、电子邮件联系人、社交媒体链接、客户服务、行动呼吁以及与网站相关的补充资源和信息。这些网页设计细节是访问者在离开你的网站前看到的最后一件事。

页脚的设计应使你的网站能够获得最大的收益。页脚在网页设计中的作用是什么？在你的网站布局中使用它们有什么优势？如何才能创造一个专业的网站页脚设计？本文探讨了为你的网站创建一个成功的页脚设计的最佳做法，并将回答这些重要问题。

页脚在网站上的作用是什么？

行动呼吁。

页脚实质上是网站在访客离开页面之前的最后一次行动呼吁。行动呼吁鼓励网站用户与页面进行有意义的互动。流行的行动呼吁可能包括要求注册电子邮件列表，订阅内容，或关注该页面以获取更多信息。

信息工具。

包含补充信息的网站页脚设计为用户提供他们可能感兴趣的额外信息。网站页脚上的信息是为了吸引受众的注意力，使他们在你的网站上停留更长时间。

网站指南。

在你的网页设计中包括页脚，有利于你的网站的轻松导航。网站页脚作为一个导航工具，为用户提供了一个可点击的网站位置和资源列表。用户可以通过简单地点击页脚指南中的链接来访问你的网站的位置。

潜在客户的产生。

与 "行动呼吁 "类似，页脚设计对于从网站访问者那里产生新的线索也很有用。一个引人注目的页脚设计可以将新的网站访问者转化为固定的订阅者。页脚的引导用户通过电子邮件列表、社交媒体和新闻简报与网站内容互动。

如何为我的网站做一个好的页脚？

一个有效的页脚设计是让你的网站获得可能的收入、访客浏览量、点击率和回报的关键。

导航工具。

有效的网站页脚包括一个网站地图，帮助用户导航到你的网页上所需的位置和资源。页脚应该是整齐的，可见的，并列在网站布局上。网站页脚的内容也应该是可点击的，并为用户提供一个简单的指南，以获得最感兴趣的信息。

SEO功能。

网站页脚内的内容允许企业添加相关的关键词，以进行搜索引擎优化（SEO）。在网站页脚内添加关键词可以增加访问者找到你的网站的便利性。在网站页脚中加入SEO关键词还可以提高你的网站在谷歌等搜索引擎上的排名。在页脚优化关键词可以增加你网站的可搜索性，并有可能增加访问量、点击量和收入。

搜索栏。

一个有效的网站页脚设计和布局的另一个组成部分是增加一个搜索栏。这允许用户输入他们特定的搜索词来直接导航到所需的网站内容。在页脚布局中添加搜索栏可以简化整个网站的导航。页脚搜索栏为网站用户的内容需求提供了另一个更具体的选择。

社会媒体。

大多数网站页脚的设计都是为了直接与社交媒体平台对接，如Facebook、Pinterest、Instagram和YouTube。一个好的页脚设计将包括相关的社会媒体标志，以引导用户到你的网站的社会媒体内容。这些社交媒体图标将用户从网站上引向社交媒体上的补充资源。在网站页脚设计中加入社交媒体图标，可以鼓励访问者浏览到你的企业的相关社交媒体平台。在你的网站页脚中包括社交媒体链接，通过增加你的社交媒体粉丝来扩大你的在线存在。

一个网站是否需要页脚？

网站页脚对于网站的功能来说是不必要的。然而，页脚是重要的（虚拟）房地产，可以增加你的网站布局的整体功能和美感。为了受益于它的独特优势，强烈建议在你的网站设计中包含页脚。

品牌建设。

人们常说，"你看到的最后一件事就是你记住的第一件事。"网站设计布局中的页脚也是如此。许多公司在他们的网站页脚设计中包括他们的标志、标语和其他品牌元素。这给了网站独特的视觉品牌，增加了用户对品牌的认可。你的网站页脚设计就像它的广告牌，允许企业在其布局中加入额外的品牌宣传。

提高美学效果。

页脚可以被比喻为一个写得很好的故事结尾处的一个美丽的结论。在你的网页设计布局中包括页脚，提供了一种完成感，并有助于网站的整体美感。颜色、字体大小、标志以及页脚网页设计中使用的背景应该与整个网站的美学和主题相得益彰。

联系信息。

重要的联系信息，如电子邮件、实际地址、电话号码和社交媒体手柄，应包括在你的页脚设计中。网站访问者可以使用页脚中的电子邮件、社交媒体手柄或电话号码来联系你的企业。他们可以打电话、发电子邮件或直接给你的公司留言，了解机会、查询或请求。

图片库。

网站页脚可以在其照片库布局中展示企业图片。这种页脚设计功能有助于用户看到团队成员、奖项、产品、服务或事件的策划照片。包括这种设计，这个元素对于建立品牌形象和让用户喜欢上企业形象至关重要。

为您的网站提供独特的页脚设计范例

页脚设计范例--信息

Forbes.com

他们的网站页脚的设计和布局非常整齐，容易让人看懂。它是平衡的，与网站的整体企业感觉相匹配，并且充满了整齐列出的、标示良好的补充信息。

CNN.com

他们的页脚网站设计有干净利落的排版，使浏览他们的内容变得容易。通过大胆的黑、白、红的对比色，这个页脚设计与整个网站的美学保持一致。

纽约时报

这个网站的页脚布局将网站上的各种内容块划分为新闻、观点、艺术和生活。这方便了对所需主题的简单导航。他们还将隐私条款、免责声明、版权和其他法律政策列入页脚的细目中。在他们的页脚布局中突出显示的是他们的数字订阅产品、游戏、烹饪和其他货币化的资源。

页脚设计范例--美容

Lorealparisusa

他们的页脚很大胆，在黑色背景下采用了白色的排版。页脚文字为用户创造了一种互动的体验，因为当鼠标经过时，它的颜色会从白色变成红色。作为一个突出的美容品牌，该网站的社交页面由网站图标显示在页脚的右边。

Cosmopolitan.com

另一个美容品牌，他们选择了使用鲜明的白色背景和简约的设计作为他们的页脚。这种干净、简约的设计方便了用户的导航，黑色（无衬线）的排版也非常清晰，布局整齐。

页脚设计范例--娱乐

Roblox.com

流行的游戏网站Roblox突出显示了用户可以购买和下载游戏的应用商店。在它的页脚设计中更独特的是，它在导航链接中包括了一个供父母使用的信息标签。这对希望与孩子一起了解这个流行的游戏平台的父母来说是很有用的。

Adventure.com

其网站页脚的布局对自然和旅游爱好者非常有吸引力。文字是大胆和俏皮的，背景包含一个与网站主题冒险一致的大型图片。其社交媒体图标大胆显示，方便用户将探险内容发布到adven.com的社交媒体页面。

Petsmart.com

他们的页脚设计是有吸引力的，正确的，和俏皮的。它的特点是一个宠物的图像，其慈善机构的链接，以及受其基金会影响的动物数量的实时计数器。该页脚设计还包括一个提示，供希望捐赠和注册的人使用，以获得促销奖励。

页脚设计范例--食品

Pizzahut.com

页脚布局包括商店的位置，这对于帮助用户定位最近的实体店是很有用的。它还包括一个博客和社交媒体链接的布局。页脚还包括导航链接到他们最受欢迎的菜单项目和营养信息。

Chobani.com

这个酸奶网站的页脚的排版是干净、明快和简约的。它的白色文字以自然的绿色为背景，并有一个电子邮件注册的提示。这对于为公司未来的促销活动提供线索非常有用。

页脚设计范例--生产力

Arduino.com

该网站的页脚布局有一个简洁的、干净的界面，有一个非常清晰的行动呼吁。

Stacksocial.com

与Arduino类似，包含一个简洁明了的行动呼吁。

Wix.com

他们的网站页脚的设计和布局是有组织的，易于阅读。他们的页脚包括有用的联系信息，包括电子邮件、社交媒体、电话和客户服务支持。

Fiverr.com

符合品牌的绿色和白色的颜色，一致的排版，以及干净的页脚布局，使网站脱颖而出。导航对用户来说很容易，因为页脚的文字清晰易读。网站的页脚内容在其白色背景下清晰可见。信息布局非常清晰、整齐，帮助用户找到相关的信息资源。

Mozilla.com

这个网站的页脚设计采用了大胆的黑色背景，配以鲜明的白色文字，让用户一目了然，增强了导航效果。

如何用HTML制作一个专业的页脚？

1.打开任何文本编辑器

2.在文本编辑器中输入Html代码

3.打开<footer>标签

4.键入页脚文本

5.关闭页脚标签

6.保存Html文件

7.在浏览器中运行文件

通过遵循这些最佳实践，你一定会有一个成功的网站页脚设计，让你的访问者参与其中。如果你正在寻找一个专业的无代码平台或对你的网站页脚创建的意见和建议，请查看AppMaster。