أصدر مزود برامج Java Azul Systems مؤخرًا تصميمات Azul Zulu من OpenJDK مع دعم التنسيق المنسق عند نقطة التفتيش (CRaC). من المتوقع أن تعمل هذه الوظيفة الجديدة على تحسين أوقات بدء تشغيل Java ووقت الإحماء بشكل كبير.

يسمح مشروع OpenJDK CRaC للتطبيق قيد التشغيل بالتوقف مؤقتًا ، والتقاط لقطة لحالته ، وإعادة التشغيل بعد ذلك على جهاز مختلف إذا لزم الأمر. تقدم Azul تصميمات Azul Zulu من OpenJDK مع CRaC لـ Java 17 على أنظمة Linux x64. يتوفر الإصدار مجانًا للتنزيل على موقع Azul على الويب ، ويمكن استخدامه لأغراض التطوير والنماذج الأولية والإنتاج ، كما تقول الشركة. تخطط Azul أيضًا لتقديم إمكانات CRaC لإصدارات Java إضافية في المستقبل. تم تصميم CRaC لتمكين تطبيقات Java من البدء فورًا وبسرعة كاملة ، وتتضمن Java API التي تتيح تنسيق الموارد أثناء عمليات نقاط التفتيش والاستعادة. يعد CRaC مناسبًا تمامًا للوظائف بدون خادم والحاويات والخدمات المصغرة وحالات الاستخدام الأخرى.

من خلال الاستفادة من CRaC ، يمكن الآن تقليل أوقات بدء تشغيل تطبيق Java والإحماء من ثوانٍ أو دقائق إلى أجزاء من الثانية فقط. يستلزم نهج CRaC إيقاف التطبيق مؤقتًا ، وأخذ لقطة لحالته وذاكرته ، وإعادة تشغيله لاحقًا ، حتى على جهاز مختلف تمامًا. تنتج نقطة فحص CRaC صورة لعملية التطبيق الكاملة ، بما في ذلك الحالة والذاكرة. عند الاستعادة ، يتم إعادة تحميل حالة التطبيق ، ويستأنف التنفيذ من النقطة التي تم فيها إنشاء نقطة التفتيش في البداية.

في السابق ، تضمنت طرق التعامل مع أوقات بدء تشغيل Java البطيئة وأوقات الإحماء موازنة الحمل ، والتعبئة بالحاويات ، والتخزين المؤقت ، والتحميل المسبق ، والتحسين المسبق ، والتهيئة المسبقة لرمز التطبيق. ومع ذلك ، فإن هذه التدابير تفتقر إلى الكفاءة وغالبًا ما تنطوي على نفقات كبيرة للبنية التحتية ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليل الكفاءة التشغيلية وكفاءة المطورين. علاوة على ذلك ، فإن الأساليب الأخرى ، مثل التجميع المسبق ، تفشل في تقديم توافق كامل مع مواصفات Java وتعاني من انخفاض أداء وقت التشغيل.

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