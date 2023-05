Azul Systems, fournisseur de logiciels Java, a récemment publié les versions Azul Zulu d'OpenJDK avec la prise en charge de la restauration coordonnée au point de contrôle (CRaC). Cette nouvelle fonctionnalité devrait améliorer considérablement les temps de démarrage et d'échauffement de Java.

Le projet CRaC d'OpenJDK permet à une application en cours d'exécution de se mettre en pause, de prendre un instantané de son état et de redémarrer ensuite sur une autre machine si nécessaire. Azul propose les versions Azul Zulu d'OpenJDK avec CRaC pour Java 17 sur les plateformes Linux x64. Cette version peut être téléchargée gratuitement sur le site web d'Azul et peut être utilisée à des fins de développement, de prototypage et de production, indique l'entreprise. Azul prévoit également d'introduire les capacités CRaC pour d'autres versions de Java à l'avenir. CRaC, conçu pour permettre aux applications Java de démarrer instantanément et à pleine vitesse, comprend une API Java qui permet la coordination des ressources pendant les opérations de point de contrôle et de restauration. CRaC est bien adapté aux fonctions sans serveur, aux conteneurs, aux microservices et à d'autres cas d'utilisation.

En tirant parti de CRaC, les temps de démarrage et d'échauffement des applications Java peuvent désormais être réduits de quelques secondes ou minutes à seulement quelques millisecondes. L'approche CRaC consiste à mettre une application en pause, à prendre un instantané de son état et de sa mémoire, puis à la redémarrer, même sur une machine totalement différente. Un point de contrôle CRaC produit l'image du processus complet de l'application, y compris l'état et la mémoire. Lors de la restauration, l'état de l'application est rechargé et l'exécution reprend à partir du point où le point de contrôle a été initialement créé.

Auparavant, les méthodes utilisées pour remédier à la lenteur des temps de démarrage et d'échauffement de Java comprenaient l'équilibrage de la charge, la conteneurisation, la mise en cache, le préchargement, la pré-optimisation et la pré-initialisation du code de l'application. Toutefois, ces mesures manquent d'efficacité et impliquent souvent des frais généraux d'infrastructure importants, ce qui augmente les coûts et diminue l'efficacité des opérations et des développeurs. En outre, d'autres approches, telles que la compilation à l'avance, n'offrent pas une compatibilité totale avec la spécification Java et souffrent d'une diminution des performances d'exécution.

