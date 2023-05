Dostawca oprogramowania Java, firma Azul Systems, wydała niedawno kompilacje Azul Zulu OpenJDK z obsługą Coordinated Restore at Checkpoint (CRaC). Oczekuje się, że ta nowa funkcjonalność znacznie poprawi czas uruchamiania i rozgrzewania aplikacji Java.

Projekt OpenJDK CRaC pozwala uruchomionej aplikacji na wstrzymanie, wykonanie migawki jej stanu, a następnie ponowne uruchomienie na innej maszynie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Azul oferuje kompilacje Azul Zulu OpenJDK z CRaC dla Java 17 na platformach Linux x64. Wydanie jest dostępne do pobrania za darmo na stronie internetowej Azul i może być wykorzystywane do celów programistycznych, prototypowania i produkcji, twierdzi firma. Azul planuje również wprowadzenie możliwości CRaC dla dodatkowych wersji Java w przyszłości. CRaC, zaprojektowany w celu umożliwienia aplikacjom Java natychmiastowego uruchamiania z pełną prędkością, zawiera interfejs API Java, który umożliwia koordynację zasobów podczas operacji punktu kontrolnego i przywracania. CRaC doskonale nadaje się do funkcji bezserwerowych, kontenerów, mikrousług i innych przypadków użycia.

Wykorzystując CRaC, czas uruchamiania i rozgrzewania aplikacji Java można teraz skrócić z sekund lub minut do zaledwie milisekund. Podejście CRaC obejmuje wstrzymanie aplikacji, wykonanie migawki jej stanu i pamięci, a następnie ponowne jej uruchomienie, nawet na zupełnie innej maszynie. Punkt kontrolny CRaC tworzy obraz całego procesu aplikacji, w tym stanu i pamięci. Po przywróceniu, stan aplikacji jest ponownie ładowany, a wykonywanie jest wznawiane od punktu, w którym punkt kontrolny został pierwotnie utworzony.

Wcześniejsze metody radzenia sobie z powolnym uruchamianiem i rozgrzewaniem Java obejmowały równoważenie obciążenia, konteneryzację, buforowanie, wstępne ładowanie, wstępną optymalizację i wstępną inicjalizację kodu aplikacji. Jednak środki te nie są wydajne i często wiążą się ze znacznym obciążeniem infrastruktury, podnosząc w ten sposób koszty i zmniejszając wydajność operacyjną i deweloperską. Co więcej, inne podejścia, takie jak kompilacja przed czasem, nie zapewniają pełnej zgodności ze specyfikacją Java i cierpią z powodu zmniejszonej wydajności w czasie wykonywania.

