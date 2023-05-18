Java yazılım sağlayıcısı Azul Systems, kısa bir süre önce, Kontrol Noktasında Koordineli Geri Yükleme (CRaC) desteğiyle OpenJDK'nin Azul Zulu yapılarını piyasaya sürdü. Bu yeni işlevin, Java başlatma ve ısınma sürelerini önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor.

OpenJDK CRaC projesi, çalışan bir uygulamanın duraklatılmasına, durumunun anlık görüntüsünü almasına ve ardından gerekirse farklı bir makinede yeniden başlatılmasına olanak tanır. Azul, Linux x64 platformlarında Java 17 için CRaC ile OpenJDK'nin Azul Zulu yapılarını sunar. Şirket, sürümün Azul'un web sitesinden ücretsiz olarak indirilebileceğini ve geliştirme, prototip oluşturma ve üretim amaçları için kullanılabileceğini söylüyor. Azul, gelecekte ek Java sürümleri için CRaC yeteneklerini de sunmayı planlıyor. Java uygulamalarının anında ve tam hızda başlamasını sağlamak için tasarlanan CRaC, kontrol noktası ve geri yükleme işlemleri sırasında kaynak koordinasyonuna izin veren bir Java API içerir. CRaC, sunucusuz işlevler, kapsayıcılar, mikro hizmetler ve diğer kullanım durumları için çok uygundur.

CRaC'den yararlanarak, Java uygulama başlatma ve ısınma süreleri artık saniyelerden veya dakikalardan yalnızca milisaniyelere düşürülebilir. CRaC yaklaşımı, tamamen farklı bir makinede bile bir uygulamanın duraklatılmasını, durumunun ve belleğinin anlık görüntüsünün alınmasını ve ardından yeniden başlatılmasını gerektirir. Bir CRaC kontrol noktası, durum ve bellek dahil olmak üzere tüm uygulama sürecinin görüntüsünü üretir. Geri yüklemenin ardından, uygulama durumu yeniden yüklenir ve yürütme, kontrol noktasının başlangıçta oluşturulduğu noktadan devam eder.

Daha önce, ağır Java başlatma ve ısınma süreleriyle başa çıkma yöntemleri arasında yük dengeleme, konteynerleştirme, önbelleğe alma, ön yükleme, ön optimizasyon ve ön başlatma uygulama kodu yer alıyordu. Bununla birlikte, bu önlemler verimlilikten yoksundur ve genellikle önemli ölçüde altyapı yükü içerir, bu nedenle maliyetleri yükseltir ve operasyonel ve geliştirici verimliliğini azaltır. Ayrıca, önceden derleme gibi diğer yaklaşımlar, Java belirtimi ile tam uyumluluk sağlayamaz ve düşük çalışma zamanı performansından muzdariptir.

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