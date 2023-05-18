Java软件供应商Azul Systems最近发布了Azul Zulu版本的OpenJDK，支持检查点协调恢复（CRaC）。这项新功能预计将极大地改善Java的启动和预热时间。

OpenJDK CRaC项目允许运行中的应用程序暂停，对其状态进行快照，然后在需要时在不同的机器上重新启动。Azul公司在Linux x64平台上提供带有CRaC的OpenJDK的Azul Zulu构建，用于Java 17。该版本可在Azul的网站上免费下载，并可用于开发、原型设计和生产目的。Azul公司还计划在未来为其他Java版本引入CRaC功能。CRaC旨在使Java应用程序能够即时全速启动，它包括一个Java API，允许在检查点和恢复操作期间进行资源协调。CRaC非常适用于无服务器功能、容器、微服务和其他用例。

通过利用CRaC，Java应用程序的启动和预热时间现在可以从几秒或几分钟减少到仅仅几毫秒。CRaC方法需要暂停一个应用程序，对其状态和内存进行快照，然后重新启动它，甚至在完全不同的机器上。CRaC检查点产生完整的应用程序进程的图像，包括状态和内存。恢复后，应用程序的状态被重新加载，并从最初创建检查点的地方恢复执行。

以前，处理缓慢的Java启动和预热时间的方法包括负载均衡、容器化、缓存、预加载、预优化和预先初始化应用程序代码。然而，这些措施缺乏效率，往往涉及大量的基础设施开销，从而提高了成本，降低了操作和开发人员的效率。此外，其他的方法，如超前编译，不能提供与Java规范的完全兼容，并受到运行时性能下降的影响。

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